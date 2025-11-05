Los nuevos open earbuds de JBL para niños les permitirán estar al tanto de su entorno, se adaptarán a su tamaño a medida que crezcan y permitirán a los padres establecer niveles de volumen seguros para proteger su audición

Los audífonos JBL Junior Free costarán 69,99 libras esterlinas (poco menos de $2,000 pesos).

Límite de volumen recomendado por la OMS más tus propios ajustes de tiempo y volumen.

Su diseño de oído abierto les permite seguir oyendo lo que les rodea.

JBL lanzó unos nuevos audífonos abiertos diseñados específicamente para niños: los JBL Junior Free. Como era de esperar, están diseñados para oídos pequeños y para protegerlos de sonidos demasiado fuertes.

La elección de audífonos abiertos es deliberada: a diferencia de los audífonos de diadema y los intrauditivos, los audífonos JBL Junior Free no aíslan al niño del mundo que le rodea obstruyendo su canal auditivo. Esta característica es una de las principales razones por las que los adultos suelen elegir los mejores audífonos abiertos para correr, ya que estar más atento a lo que sucede a su alrededor contribuye a su seguridad; y los niños a menudo necesitan ayuda para estar más atentos a su entorno incluso en las mejores circunstancias.

Y, por supuesto, eso significa que pueden disfrutar de su música, la banda sonora de su aplicación o su vídeo mientras siguen escuchándote a ti y a tus peticiones.

Los audífonos también incluyen características diseñadas para garantizar que quienes los usan no dañen accidentalmente su audición.

JBL Junior Free: características principales y precio

Como ya es habitual en los audífonos para niños, los JBL Junior Free incorporan un limitador de volumen —JBL lo denomina Safe Sound— que garantiza que los audífonos no superen la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 85 dB.

Esto es importante, ya que la exposición prolongada a sonidos por encima de ese nivel puede causar daños auditivos irreversibles. La OMS afirma que, a 80 dB, el tiempo de escucha seguro es de hasta 40 horas semanales, pero a 90 dB se reduce a tan solo cuatro.

JBL lleva esa idea más allá en estos audífonos , permitiéndote también establecer límites de tiempo para su uso, así como tus propios límites de volumen personalizados, y obtener informes de actividad para que puedas ver cuánto tiempo se están usando los audífonos y a qué volumen se están reproduciendo.

Los Junior Free son ligeros, están fabricados con materiales de silicona suave, tienen controles diseñados para dedos pequeños, Bluetooth multipunto para la conexión simultánea de dos dispositivos y una banda flexible para el cuello que los mantiene en su lugar y es lo suficientemente flexible como para adaptarse al crecimiento del niño, por lo que no se volverán inútiles después de un estirón.

La batería ofrece una autonomía de 10 horas, con una carga rápida de 10 minutos que proporciona tres horas de reproducción completa. Además, los audífonos cuentan con certificación IPX4 de resistencia a salpicaduras. Un detalle muy práctico: el estuche se convierte en un soporte para teléfono e incluye pegatinas decorativas para personalizar los audífonos .

Los audífonos JBL Junior Free estarán disponibles en el Reino Unido y Europa a partir de este mes de noviembre, en colores morado, verde azulado o durazno, con un precio recomendado de 69,99 £ / 79,99 € (aproximadamente unos $2,000 pesos mexicanos). Aún no se han anunciado los precios ni la disponibilidad para esta parte del mundo.