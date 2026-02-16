Las filtraciones sobre los Samsung Galaxy Buds 4 sugieren que podrían carecer de una característica muy deseada de los AirPods 4

Una nueva filtración sobre los Galaxy Buds 4 sugiere que una característica esperada no estará presente

Las imágenes sugieren que el estuche de los Galaxy Buds 4 no contará con una rejilla de altavoz integrada

...la que emitiría sonido para ayudarte a encontrar tus audífonos perdidos

No está claro si se presentarán en el evento Unpacked de la próxima semana, pero los fans no están contentos

Estamos a poco menos de 10 días del evento Samsung Galaxy Unpacked el próximo 25 de febrero, y gracias a recientes filtraciones, conocemos una idea de lo que podríamos esperar de los Galaxy Buds 4, además, las nuevas imágenes revelan algo bastante desafortunado.

Si has estado al tanto de las noticias, sabrás que los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro están listos para hacer su gran debut en el próximo evento de Samsung y, según una serie de filtraciones recientes, parece que no serán muy diferentes de los Galaxy Buds 3, salvo por el diseño angular del vástago, que desaparecerá. Sin embargo, hay una mejora en la localización de dispositivos que pensábamos que íbamos a tener y que Samsung parece haber descartado.

Los audiófilos de SamMobile, con su vista de lince, descubrieron una publicación en X (véase más abajo) con nuevas imágenes de la próxima generación de Galaxy Buds. Según la filtración, Samsung ha decidido prescindir del altavoz integrado en el estuche de carga, que permitía localizar los audífonos cuando se perdían, una característica que habría sido una mejora muy valiosa.

Galaxy Buds 4 & Buds 4 Pro Renders Leaked 🔥Entire design, box content, Buds shape, case lid and form factor revealed ✨️First detailed look from all angles‼️Both should be available in Black & White ⚫️⚪️Follow for more 💬#GalaxyBuds4 #Samsung pic.twitter.com/dASG5bpmWNFebruary 16, 2026

Esto contradice las filtraciones anteriores detectadas por Android Authority en noviembre de 2025, que fueron los primeros hallazgos compartidos de lo que se suponía que era una nueva rejilla de altavoz junto a lo que parece ser el puerto de carga y el botón de emparejamiento del dispositivo (véase más abajo). Eso ya no parece ser el caso, lo cual es bastante decepcionante, sobre todo porque los modelos de la competencia ya lo han logrado.

Android Authority descubrió que el estuche de carga podría incluir un nuevo altavoz (arriba a la izquierda), pero nuevas filtraciones sugieren que esto no es seguro (Image credit: Android Authority)

En el caso de los AirPods 4, por ejemplo, la función Buscar me permite rastrear los AirPods perdidos activando un sonido de timbre que emitirá el estuche. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg: los AirPods Pro 2 literalmente te indican la dirección en la que se encuentran tus audífonos.

En lo que respecta a Galaxy Unpacked, los audífonos no son lo único que entusiasma a los usuarios de Samsung. Además, se espera que la empresa presente nuevos modelos que se unirán a la gama de los mejores teléfonos Samsung, incluido el Galaxy Trifold, pero son las especulaciones sobre los Galaxy Buds 4 las que tienen a los aficionados al audio ansiosos por nuevas actualizaciones de hardware.

"Nunca resuelven bien los casos"

Aparte de los cambios en el diseño de la carcasa, que los usuarios en línea no han dudado en criticar, se espera que los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro corrijan una serie de defectos de la última línea, al menos eso esperamos.

Al igual que en generaciones anteriores, es probable que la próxima edición de los Galaxy Buds estándar tenga la punta plana al estilo de los AirPods, mientras que los próximos Galaxy Buds Pro estarán equipados con almohadillas de silicona, pero si Samsung solucionará o no su tedioso sistema de enganche de las almohadillas es otra cuestión.

Por otro lado, ahora que Samsung está eliminando los tallos triangulares de los audífonos, esto debería facilitar a los usuarios la realización de gestos de deslizamiento y pellizco para modificar el volumen y pausar el audio, algo que nos pareció bastante complicado en los Galaxy Buds 3.

La situación con la rejilla del altavoz de los Galaxy Buds 4 sigue siendo un misterio, y si nos basamos únicamente en las filtraciones, estas sugieren que esta característica no formará parte de la próxima línea de Galaxy Buds. Dicho esto, no descartamos la posibilidad de que Samsung nos dé una sorpresa, pero por ahora solo nos queda esperar y ver qué nos depara el 25 de febrero.

