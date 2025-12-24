iOS 26.3 añade el emparejamiento rápido al estilo AirPods para audífonos de terceros, pero hay un inconveniente importante

iOS 26.3 añade funciones similares a las de los AirPods a otros audífonos inalámbricos

El software se lanzará a principios de 2026

Se trata del último requisito normativo de la UE, por lo que no se aplica en todo el mundo

Una de las ventajas de utilizar los AirPods con los iPhone (o, en realidad, con cualquier dispositivo de Apple) es que el emparejamiento es muy rápido y sencillo. Esa misma comodidad pronto estará disponible también para los audífonos de otros fabricantes, pero solo si vives en la Unión Europea.

Al igual que los puertos de carga USB-C y las tiendas de aplicaciones alternativas, esto viene impulsado por la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE. Aprobada en noviembre de 2022, básicamente limita el alcance de las grandes empresas tecnológicas a la hora de mantener cerrados sus propios ecosistemas.

Según MacRumors, iOS 26.3 abrirá la puerta a los fabricantes de audífonos que quieran que sus propios productos funcionen tan bien con los iPhones como lo hacen los AirPods. Las pruebas llevarán algún tiempo, pero es posible que empecemos a ver esta funcionalidad a lo largo de 2026.

Por ahora, iOS 26.3 solo está disponible en versión beta, pero ya se sabe mucho sobre las nuevas funciones que traerá a millones de iPhones en todo el mundo. Algunas de ellas son el reenvío de notificaciones y un nuevo conjunto de fondos de pantalla.

"Más interconectados"

Apple AirPods Pro 3 (Image credit: Future)

Los reguladores de la UE están deseosos de destacar las ventajas que esto supone para los usuarios: según la Comisión Europea, el cambio supone «un paso más hacia un ecosistema digital más interconectado en beneficio de todos los ciudadanos de la UE».

Hay dos funciones en particular que estarán disponibles para los audífonos de terceros. Se trata del emparejamiento por proximidad (al acercar los audífonos, se inicia el emparejamiento) y las notificaciones (para que los audífonos y otros dispositivos reciban alertas y puedan responder).

Esta segunda función también será una ventaja para los mejores relojes inteligentes: la experiencia de sincronización de notificaciones sin interrupciones, que actualmente es exclusiva del Apple Watch, también debería llegar a los modelos de otros fabricantes de dispositivos portátiles. Una vez más, si se encuentra en la UE.

Apple no ha dicho nada específico sobre estas funciones, pero ha criticado repetidamente la DMA y los esfuerzos de la UE para implementarla. Esto ha provocado que varias funciones, como Apple Intelligence y Live Translation para AirPods, se retrasen en los países europeos.

