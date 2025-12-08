Estos audífonos con cable y 5 drivers cuestan tan solo 80 dólares

Activo Scoop son un IEM (in ear monitor) con cinco controladores que cuestan 80 dólares

…aunque aún no se ha anunciado la disponibilidad oficial

¿Por qué debería importarte? Activo es la submarca más económica de Astell & Kern.

Hay que reconocer una ganga cuando se ve, y el Black Friday ya pasó. Lo que pasa es que Activo, la división asequible (y cada vez más popular) de Astell & Kern, lanzó sus terceros IEM, con un precio de $80 dólares.

Lo emocionante del nuevo lanzamiento de Activo es que la submarca de Astell & Kern aún no ha anunciado el precio ni la disponibilidad global de sus nuevos IEM Scoop. Así que, si como yo, piensas: "¡Genial, ya tienes el regalo de Navidad hecho!", me temo que tendremos que ser un poco más cautelosos.

Pero lo que sí sabemos es que en EE. UU. costarán $80 dólares cuando lleguen a las tiendas físicas (y en línea).

En primer lugar: el conjunto de drivers. Activo afirma que Scoop incluye una refinada combinación de tres drivers dinámicos (1 de 8 mm y 2 de 6 mm) y dos de armadura balanceada en una nueva carcasa sin bordes afilados, diseñada para representar la forma suave y pulida de una piedra moldeada por el agua.

¿El objetivo general? Ofrecer una firma natural y resonante con gran autoridad en los graves y un detalle nítido en los agudos.

Los nuevos IEM de Activo: la primicia

Esto es mucha arquitectura acústica por 80 dólares… (Image credit: Activo (Astell & Kern))

Para garantizar que las diversas firmas de sonido de esos cinco parlantes se integren bien y se integren a la perfección, Activo también desarrolló una nueva estructura de puerto acústico interno patentada.

El terminal del cable cuenta con un circuito integrado dedicado para ofrecer un sonido aún más estable y limpio. El cable es de cobre plateado de dos pines y cobre libre de oxígeno, e incluye conectores intercambiables de 3,5 mm, 4,4 mm y USB-C.

No deberíamos emocionarnos demasiado todavía. Los IEM Volcano de Activo , que también cuestan $80 dólares y se lanzaron en marzo de 2025, no nos impresionaron en general, pero estos auriculares con cable llegaron con un conjunto de tres transductores: uno de 8 mm y dos de 6 mm, sin los dos transductores BA.

Activo indica una impedancia nominal de 10 ohmios, un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz y una sensibilidad de 105 dB/mW para Scoop, así que predigo que el nuevo conjunto de cinco transductores marcará la diferencia. ¿Por qué? Porque el reproductor P1, claramente diseñado para estos IEM, se posiciona como el mejor reproductor de MP3 que hemos probado en relación calidad-precio, y porque los oyentes con curiosidad audiófila están dispuestos a invertir en IEM similares que no superan los $100 dólares.