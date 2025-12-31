El año en alta fidelidad inalámbrica y audífonos: los principales ganadores y perdedores de 2025, y lo que queremos ver en 2026

En el disputado y congestionado mundo de la alta fidelidad y los audífonos, 2025 termina en un contraste tan marcado con 2024 que apenas creerías que solo unos meses los separan (pero así es como funciona el tiempo, después de todo). Es como si los peces gordos hubieran entrado en hibernación durante un año: un replanteamiento colectivo; un año de descanso en respuesta a tiempos económicos difíciles, solo para emerger más fuertes y poderosos

El año pasado fue un momento clave para las marcas europeas de alta fidelidad de nicho, que vieron una pista de baile vacía y casi silenciosa y decidieron heredarla bailando al ritmo de sus propias canciones. Tal fue la escasez de aportaciones de los pesos pesados ​​mundiales del audio que las marcas menos conocidas encontraron su momento de gloria. En el Reino Unido, por ejemplo, Bowers & Wilkins lanzó sus fantásticos audífonos Pi8 y Cambridge tuvo mucho éxito con sus primeros audífonos P100 , asequibles .

Pero si pensábamos que estos refrescantes triunfos para los visionarios del audio, peculiares y a menudo ignorados, continuarían en 2025, estábamos equivocados. Sepan esto: 2025 fue el año en que los pesos pesados ​​volvieron a las discotecas... y rápidamente se apoderaron de la pista de baile una vez más.

(Image credit: Future)

2025 tal como sucedió: audífonos de diadema y earbuds

Un quinteto de lanzamientos de productos marcaron el panorama de los audífonos para 2025, comenzando con fuerza con los Beats Powerbeats Pro 2 en febrero. ¿Por qué tan trascendentales? En parte porque fueron la esperada actualización de los icónicos Powerbeats Pro de 2019, pero sobre todo porque los Powerbeats Pro 2 demostraron que Apple podía —y de hecho lo hizo— usar su submarca para integrar un monitor de frecuencia cardíaca de verdad en unos audífonos .

Hablando de audífonos circumaurales, en mayo se lanzaron los Sony WH-1000XM6. Todo salió bien para el gigante tecnológico y estos excepcionales audífonos desbancaron a los WH-1000XM4 de 2020 del primer puesto en nuestra guía de mejores audífonos (algo que los WH-1000XM5 no lograron en 2022). ¿Ha habido algún modelo que haya mantenido el primer puesto durante más de cinco años? Bajo mi supervisión, no, así que ya ven la importancia de este cambio de mando.

Y este tema de líderes de su clase que vuelven al juego, pero aún más fuertes y un poco mejores, continuó con la llegada en junio de los Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2.ª generación) , seguido por los Bose QuietComfort Ultra Headphones (2.ª generación) en septiembre. 2025 fue un año completamente positivo para Bose en general, y este ataque de dos frentes en el mercado vio a Bose indudablemente restablecido como el verdadero rey de ANC.

(Image credit: Future)

Pero ningún resumen anual de audio estaría completo sin destacar el mayor lanzamiento de todos: la llegada en otoño de los AirPods Pro 3 de Apple. El audífono ha sido rediseñado, la cancelación activa de ruido (ANC) es doblemente buena y sí, también monitorizan la frecuencia cardíaca, de una manera ligeramente diferente a sus compañeros Beats y con una compatibilidad con aplicaciones de fitness de terceros cada vez más tentadora para los propietarios de iPhone. ¿Siguen siendo los audífonos más populares del mundo? Irrefutablemente

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Cuál fue el producto de mayor crecimiento en la industria del audio en 2025? Los audífonos abiertos, cuya producción, según Huawei, aumentó un 400 %, y los Huawei FreeArc, lanzados en febrero, son sin duda algunos de los mejores ejemplos, junto con los Honor Earbuds Open con cancelación activa de ruido (sí, en serio, cancelación activa de ruido en un diseño abierto).

(Image credit: Future)

2025 tal como sucedió: productos de alta fidelidad y streaming

Podría decirse que la noticia más importante desde la perspectiva del streaming de audio es que, en septiembre, Spotify Lossless finalmente se lanzó como una oferta gratuita para los suscriptores Premium, ofreciendo una resolución casi tan buena como la de Apple Music, de hasta 24 bits/44,1 kHz. Aunque inicialmente no tuvo un gran éxito entre los fans, los ingresos de la gran máquina de streaming verde siguen siendo muy saludables, a pesar de las preocupaciones constantes sobre sus pagos a artistas humanos, su tendencia a ignorar las actuaciones con IA y ciertas inversiones financieras. Wrapped , incluso con su función "Listening Age" , fue un gran éxito a principios de diciembre, a pesar de su lanzamiento un día después de Apple Music Replay .

Si la transmisión de música consciente le preocupa, no olvide que el servicio original de música de alta resolución, Qobuz, ha estado haciendo algunas cosas excelentes que priorizan a los artistas en 2025 y en 2025 anunció que paga un promedio de $0,01873 dólares por transmisión, lo que, según la compañía, es "cuatro veces el promedio de la industria".

(Image credit: Future)

Sin embargo, no todo son victorias para los gigantes de la industria. Al hablar del hardware con el que disfrutar de la música en casa, un perdedor entra en la contienda. Si solo recuerdas una marca de audio este año, que sea WiiM

Mientras Sonos sigue lidiando con problemas de confianza entre sus otrora fieles seguidores (debido a la problemática actualización de la aplicación de 2024 ), la valiente empresa multisala, con su incapacidad para competir, presentó un altavoz WiiM Sound con pantalla y, en diciembre, una opción más pequeña y económica, la WiiM Sound Lite . Y la empresa estará encantada de ayudarte a crear un nuevo sistema multisala inalámbrico con ellos...

En cuanto a altavoces exclusivamente Bluetooth, en enero de 2025 la colaboración entre la estrella musical y emprendedora Will.i.am y LG dio sus frutos. Y, dadas nuestras excelentes reseñas del LG xboom Stage 301 y el xboom Grab , podemos afirmar que la colaboración ha sido un éxito. El Grab es probablemente el mayor rival del Flip 7 de JBL que he escuchado hasta ahora, y no lo digo a la ligera.

(Image credit: Chris Rowlands)

Audio wireless y audífonos: Lo que queremos ver en 2026

Una alternativa a las baterías de iones de litio en la tecnología Bluetooth portátil

Tras otro año de escucha inalámbrica, parece que nadie encuentra una alternativa viable a las baterías recargables de iones de litio (al menos por un tiempo) en nuestros equipos de escucha portátiles. Y el problema es que, cuando estas pequeñas baterías fallan, también falla todo el producto, especialmente en los modelos más económicos.

Fairphone es una empresa que desde hace tiempo promueve una escucha más respetuosa con el medio ambiente. Los audífonos Fairphone Fairbuds XL, que se lanzarán en diciembre , están fabricados con cobalto, cobre y plata 100 % de extracción justa, materiales de tierras raras 100 % reciclados y energía 100 % renovable. Además, son modulares, así que si se rompe una pieza, puedes reemplazarla sin necesidad de audífonos nuevos. Además, tienen una garantía de tres años, un año más que la de la mayoría de los audífonos.

En cuanto a los altavoces, el altavoz Bluetooth Poca Pine Beat que se lanzará en mayo también ofrece baterías de iones de litio reemplazables (y el especialista del Reino Unido incluso afirma que podrá actualizar el módulo Bluetooth a tiempo), pero el hecho es que incluso estos productos más ecológicos aún contienen una batería que se deteriorará con el tiempo y probablemente terminará en un vertedero.

Nos encantaría ver este cambio en 2026. La mayoría de nosotros sabemos que Powerfoyle existe, pero por el momento no está aprovechando suficiente energía solar para una implementación generalizada.

(Image credit: Future)

Más headphones y audífonos Wi-Fi, o al menos mejor compatibilidad con los modelos existentes

Desde abril, los AirPods Max son compatibles con Lossless a través de USB-C , pero aún es necesario añadir un cable para obtenerlo. La única forma de obtener audio Lossless en los AirPods Pro 3 sigue siendo usar un Vision Pro como fuente. Aunque inicialmente se pensó que una actualización de septiembre añadiría el SPR AVS de altísima calidad al iPhone 17 , parece que la actualización se refería a la carga de alta velocidad del iPhone 17, en lugar de a la incorporación de audio Lossless o de alta resolución.

¿Por qué es importante? Porque en marzo de 2025, Xiaomi presentó los primeros audífonos con Wi-Fi, que ofrecen audio de alta resolución de hasta 4,2 Mbps (imagen superior). ¡Genial! ¿Audífonos que eviten los problemas de compresión del Bluetooth y ofrezcan audio de alta resolución junto con la tecnología XPAN de Qualcomm? Sí, pero con una pega: compatibilidad muy limitada con teléfonos, y definitivamente no con iPhones. Así que, los audífonos inalámbricos de alta resolución son posibles, pero por el momento es un terreno cerrado. Xiaomi anunció en marzo que publicaría una lista de dispositivos compatibles en su sitio web próximamente, pero en diciembre (al momento de escribir este artículo) el único teléfono compatible sigue siendo el Xiaomi 15 Ultra.

Ah, soy muy consciente de que la diatriba de "¿No sería genial si productos de diferentes marcas y ecosistemas funcionaran entre sí ?" se está formando mientras tecleo estas teclas. Pero me temo que si me meto en ello, llegaremos a finales de 2026 antes de que nos demos cuenta...

Follow TechRadar on Google News and add us as a preferred source to get our expert news, reviews, and opinion in your feeds. Make sure to click the Follow button!

And of course you can also follow TechRadar on TikTok for news, reviews, unboxings in video form, and get regular updates from us on WhatsApp too.