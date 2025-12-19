Dolby y LG lanzan la LG Sound Suite: La primera barra de sonido con Dolby Atmos FlexConnect

¡Atención! Dolby y LG presentaron "LG Sound Suite", un sistema modular de audio para el hogar, pero lo increíble es que incluye la barra de sonido H7, la primera barra de sonido del mundo con tecnología Dolby Atmos FlexConnect. No te pierdas ningún detalle a continuación.

Este lanzamiento amplía Dolby Atmos FlexConnect a una categoría completamente nueva de dispositivos de audio y ofrece a los consumidores nuevas formas de personalizar su sistema de audio para el hogar, marcando un hito importante en el entretenimiento en casa.

Además de LG Sound Suite, LG será compatible con Dolby Atmos FlexConnect en su última línea de televisores premium, lo que permitirá disfrutar de Dolby Atmos aún más, incluyendo modelos seleccionados de 2025 mediante una futura actualización de software. En su implementación más sencilla, Dolby Atmos FlexConnect permite a los consumidores conectar altavoces inalámbricos a su televisor y colocarlos en ubicaciones que se adapten a la decoración y la distribución de la habitación. El sistema puede expandirse con el tiempo; simplemente añade altavoces adicionales o una barra de sonido a medida que aumenten tus necesidades de audio.

Durante años, crear un sistema de audio premium para el hogar implicaba lidiar con cableado complejo, la colocación precisa de los altavoces y problemas de compatibilidad. Dolby Atmos FlexConnect lo cambia todo. Ofrece la forma más fluida de llevar el sonido envolvente Dolby Atmos a tu pantalla grande favorita, inteligentemente ajustado a tu entorno de escucha personal sin necesidad de conocimientos técnicos.

"Durante mucho tiempo, disfrutar de un audio envolvente en casa implicaba sacrificar algo, ya fuera en la distribución de la habitación o en la calidad del sonido. Dolby Atmos FlexConnect elimina esa desventaja", afirmó John Couling, vicepresidente sénior de Entretenimiento de Dolby Laboratories. "Con la nueva Sound Suite de LG y la última línea de televisores con tecnología Dolby Atmos FlexConnect, obtendrá un sonido premium que se adapta a su espacio, sin configuraciones complicadas ni concesiones. Esto refleja nuestro compromiso de mejorar la experiencia de entretenimiento en casa y llevar las innovaciones de Dolby a más hogares de todo el mundo".

Dolby Atmos FlexConnect se integra a la perfección con tu sistema de audio en su día a día. Los altavoces se pueden colocar donde elijas para tus muebles y habitación, y el sistema ofrecerá automáticamente el mejor rendimiento de audio. Desde el momento en que desempacas los altavoces, disfrutas de un audio asombroso que hace que cada explosión sea más intensa, cada canción más realista, cada día de juego más electrizante y cada momento más memorable.

LG Sound Suite ofrece 27 configuraciones de altavoces, desde configuraciones sencillas de dos altavoces hasta un sistema de cine en casa completo de 13.1.7 canales, que puede incluir la barra de sonido H7, hasta cuatro altavoces envolventes M7 o M5 y un subwoofer W7. Dolby Atmos FlexConnect es compatible con cualquier televisor cuando se utiliza la barra de sonido H7 como dispositivo principal, y también se puede disfrutar a través de la línea de televisores premium de LG compatibles con Dolby Vision 4K, ahora con Dolby Atmos FlexConnect, al combinarse con los altavoces M7 o M5 o el subwoofer W.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Junto con Dolby, ofrecemos flexibilidad de audio para todos los hogares", afirmó Lee Jeong-seok, director de la División de Audio de LG Media Entertainment Solution Company. "Al integrar Dolby Atmos FlexConnect con el diseño modular inalámbrico y la sintonización basada en IA de LG Sound Suite, los consumidores pueden personalizar su configuración y disfrutar de un sonido cinematográfico desde cualquier lugar".

Este lanzamiento llega en un momento de crecimiento explosivo del contenido Dolby Atmos a nivel mundial. Desde los grandes estrenos en cines —Wicked: For Good, Jurassic World Rebirth y otros éxitos de taquilla mundial— hasta series de streaming imprescindibles, la música favorita de los fans, eventos deportivos de alto nivel y la nueva generación de videojuegos, Dolby Atmos lo impulsa todo:

98 de los 100 títulos más taquilleros de los últimos cinco años

Más de 100 servicios de streaming y TV paga en todo el mundo

93% de los 100 mejores artistas de Billboard de 2025

Además, deportes en vivo semanales, videojuegos y más

Con LG Sound Suite con tecnología Dolby Atmos FlexConnect, ahora puedes escuchar tus películas, programas de televisión, deportes en vivo, música y juegos favoritos tal como los creadores lo concibieron, sin importar el tamaño, la distribución o la configuración de la habitación. LG presentará LG Sound Suite durante el CES 2026, del 6 al 9 de enero.