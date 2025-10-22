Deezer refuerza su compromiso con la música en LATAM con Rodrigo Vicentini al frente

¡Atención! Deezer tiene nuevo General Manager para América Latina, Rodrigo Vicentini. Pero, ¿qué significa?

El ejecutivo será responsable de las operaciones de la compañía en la región, trabajando desde la oficina de São Paulo, Brasil.

“Hay excelentes oportunidades de negocio para Deezer en toda América Latina,. Estoy entusiasmado por fortalecer nuestra presencia en la región junto al equipo y superar los más de 9,7 millones de usuarios que se tienen a nivel mundial. El modelo de alianzas de la compañía, combinado con un conocimiento genuino y la pasión por la música, ha consolidado a la marca como un actor relevante en el mercado. Es un honor liderar los próximos pasos de esta trayectoria de crecimiento”, afirmó Rodrigo Vicentini, nuevo General Manager de Deezer en América Latina.

“Con una trayectoria marcada por resultados consistentes y la formación de equipos de alto desempeño, Rodrigo ha construido una carrera sólida en los sectores de deportes, medios y entretenimiento en Brasil y América Latina. Estamos muy satisfechos con su llegada y confiamos en que, juntos, aceleraremos nuestro modelo de alianzas y ampliaremos aún más el apoyo a la industria musical en la región”, señala Julien Delbourg, Chief Commercial Officer de Deezer.

“Con Brasil entre los principales mercados de Deezer y América Latina, mostrando un gran potencial de crecimiento, la llegada de Rodrigo fortalece nuestra estrategia comercial. Estamos bien posicionados para seguir expandiendo nuestra operación y presencia regional”, añade Alexis Lanternier, CEO de Deezer.

Con más de 20 años de experiencia en la generación de oportunidades de negocio para marcas brasileñas y globales, Rodrigo Vicentini ha desarrollado su carrera en empresas como NBA, UFC, Globo y Unilever. Recientemente, se desempeñó como Head de la NBA en Brasil, liderando la operación de la liga en el país. A lo largo de su trayectoria, se ha destacado por su habilidad para construir comunidades de fans apasionados y promover conexiones relevantes con los consumidores a gran escala, una competencia esencial en el dinámico y en constante evolución mercado del streaming de música.

Desde hace más de una década, Deezer ha invertido en alianzas estratégicas en América Latina, las cuales se han consolidado como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía. Rodrigo Vicentini tendrá la misión de acelerar este modelo de negocio en la región, además de liderar y desarrollar el equipo local, incluyendo los departamentos de marketing, relaciones con artistas y contenido.