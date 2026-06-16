Vi una película creada con IA de 90 minutos y hecha en apenas dos semanas, y Hollywood puede dejar de preocuparse... por ahora

Como Editor Senior de IA en TechRadar, no es común que me inviten a estrenos de cine. Sin embargo, ahí estaba yo, sentado en una sala privada dentro de un hotel en Londres, a punto de ver Hell Grind, una película de terror de 90 minutos generada con inteligencia artificial que tardó apenas dos semanas en realizarse.

Asistí como invitado de Higgsfield, una plataforma que reúne todas las herramientas necesarias para crear una película completa con IA. Estaba a punto de ver el principal ejemplo de aquello que tiene a Hollywood tan preocupado: una película generada íntegramente mediante inteligencia artificial.

Como podrás imaginar por el título, Hell Grind no es precisamente una comedia romántica. De hecho, uno de los asistentes comentó que sonaba más como el nombre de un evento de lucha libre profesional. No quiero arruinar la trama, pero la historia gira en torno a antiguos artefactos que otorgan habilidades sobrenaturales a los humanos cuando se activan, así como a un villano que habla japonés, cubierto de púas, que puede abrir portales hacia cualquier lugar donde detecte estos objetos e intenta matar a quien los posea.

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Todo lo que aparece en pantalla ha sido generado por inteligencia artificial. La contribución humana se limita a la historia, la edición y la selección de qué escenas creadas por IA llegan al montaje final.

Si buscas una referencia clara sobre la velocidad con la que avanza la IA en la industria cinematográfica, basta recordar que cuando asistí al Festival de Cine de IA en Venice el año pasado, las películas presentadas duraban normalmente alrededor de cinco minutos. Apenas un año después, producciones como Hell Grind son capaces de mantener personajes consistentes y una narrativa coherente durante 90 minutos completos, y todo ello con un tiempo de producción de apenas dos semanas.

Hell Grind | Official Trailer | Higgsfield Original Series - YouTube Watch On

¿Quién es ese tipo?

Al hablar con Alex Mashrabov, director ejecutivo de Higgsfield, descubrí que el personaje principal de Hell Grind en realidad está basado en un empleado real de la compañía, quien presumiblemente volverá a analizar hojas de cálculo cuando terminen sus 15 minutos de fama.

El resto del elenco parecía estar compuesto por combinaciones de actores y actrices famosos que resultaban extrañamente familiares, aunque nunca podías identificar exactamente a quién se parecían. Intentar descifrar esas similitudes terminó siendo sorprendentemente distractor, y juraría que uno de los protagonistas se parecía demasiado a Naomi Watts en algunos momentos.

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Dejando de lado las cuestiones éticas que plantean los modelos de IA capaces de generar personajes que parecen inspirados en actores reales, vale la pena evaluar la película por sus propios méritos.

Sorprendentemente, las escenas de acción fueron con frecuencia la parte más sólida de la producción. Ver a héroes y villanos con poderes sobrenaturales enfrentarse entre sí resultó genuinamente entretenido. Sin embargo, en ningún momento dio la impresión de que aquello fuera real.

Hell Grind es una mezcla de terror y fantasía, por lo que podría argumentarse que el realismo nunca fue uno de sus objetivos. Aun así, tuve la sensación de que todavía estamos lejos de contar con escenas de diálogo generadas por IA capaces de funcionar de manera convincente en una pantalla de cine y de hacernos dudar si estamos viendo a una persona real o no.

Respira tranquilo, Hollywood: todavía no hemos llegado a ese punto.

También había problemas evidentes en los diálogos. En ocasiones sonaban como si un chatbot de inteligencia artificial estuviera intentando escribir conversaciones para una película, y algunos personajes soltaban frases involuntariamente cómicas dadas las circunstancias que estaban viviendo.

El ejemplo más memorable ocurrió cuando un personaje estaba a punto de enfrentar una muerte inminente y, de manera desconcertante, exclamó: "¡Genial!".

Momentos como ese te sacaban inmediatamente de la historia y te devolvían a la realidad de la sala de cine, rompiendo por completo la inmersión.

El fantasma de la IA

La inteligencia artificial en el cine es un tema polémico. Evidentemente, hay personas que preferirían beber un vaso de agua contaminada proveniente de un centro de datos del Medio Oeste de Estados Unidos antes que sentarse voluntariamente a ver una película generada por IA.

Muchas personas consideran que la inteligencia artificial es una amenaza para sus empleos, para el medio ambiente e incluso para el futuro de la humanidad. Por eso, el simple hecho de que Hell Grind exista dentro de una industria tan impulsada por la creatividad ya constituye una provocación en sí misma.

Sin embargo, algunas partes de Hell Grind fueron entretenidas, y la película en su conjunto casi logra sostenerse por sí sola. Se sintió más como una demostración de capacidades que como una verdadera obra artística; pero si el objetivo de Higgsfield era demostrar que la IA puede producir contenido de larga duración con personajes consistentes, en gran medida lo consiguió.

Puede que Hell Grind todavía no haya alcanzado ese nivel, pero probablemente no pasará mucho tiempo antes de que algún cineasta, frustrado por la burocracia interminable y las barreras de entrada del cine tradicional, empiece a utilizar estas herramientas para crear algo que la gente realmente quiera ver.

Lo curioso de Hell Grind es que me dejó al mismo tiempo impresionado y tranquilo. Impresionado porque un equipo pequeño fue capaz de producir un largometraje completo en apenas dos semanas. Tranquilo porque, pese a todos los avances, la inteligencia artificial sigue teniendo dificultades con aquello que hace memorables a las películas: personajes creíbles.

Las escenas de acción funcionaban. Los efectos visuales funcionaban. La historia, en términos generales, se mantenía coherente. Pero los momentos que debían sentirse humanos seguían pareciendo artificiales.

Hollywood debería prestar mucha atención a estos avances. Pero después de ver Hell Grind, tampoco necesita entrar en pánico por ahora.

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