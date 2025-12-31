El misterioso dispositivo ChatGPT de OpenAI podría adoptar la forma de un bolígrafo con tecnología de inteligencia artificial
A lo largo de las líneas de escritura
- Hay otra filtración sobre el próximo dispositivo de OpenAI.
- Al parecer, podría tratarse de un bolígrafo inteligente.
- Actualmente podrían estar en desarrollo varios dispositivos.
Sabemos que OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, está trabajando en un dispositivo real de algún tipo, nada menos que con el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive, y el último rumor es que el dispositivo tendrá la forma de un bolígrafo.
Esta información proviene del conocido informante Smart Pikachu (a través de Android Authority), quien afirma que el bolígrafo es una de las tres ideas diferentes que se están barajando en este momento, mientras OpenAI llega a acuerdos con sus socios fabricantes.
Por supuesto, además de poder tomar notas, este bolígrafo también debería poder ofrecer algún tipo de asistencia con IA: tal vez grabando lo que escribes y tus notas de voz, por ejemplo (ya hemos visto varios bolígrafos inteligentes en el pasado).
Todo apunta a que, sea cual sea el resultado final de este dispositivo, contará con alguna función de escucha permanente, con ChatGPT disponible para dar sentido a tus notas y conversaciones, y ofrecerte respuestas bajo demanda siempre que las necesites.
Un ambiente más tranquilo
As many requested, small supply chain updates about Openai / Jony ive hardware project now twice confirmed:-internal codename is "Gumdrop" 🍬-project was originally assigned to Luxshare 立讯-now likely moving to Foxconn after dispute over mfg site locationOpenai does not… https://t.co/gkhogbIb4fDecember 30, 2025
No obtenemos mucha más información sobre lo que se avecina a partir de esta filtración en particular, aunque el informante menciona que el nombre en clave interno del dispositivo es Gumdrop, al parecer, así que saquen sus propias conclusiones.
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha declarado públicamente que el dispositivo debería parecer una «cabaña junto a un lago». Sin duda, eso sugiere algo con un ambiente más tranquilo que un teléfono inteligente y que funciona principalmente en segundo plano.
Filtraciones anteriores han respaldado la afirmación de Smart Pikachu de que se está trabajando en varios dispositivos diferentes, aunque aún está por ver cuántos de ellos se lanzarán realmente. Se ha mencionado, por ejemplo, un pin wearable y un altavoz inteligente.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Los dispositivos de IA autónomos, como el Humane AI Pin y el Rabbit R1, no han tenido mucho éxito en el pasado, aunque también sabemos que Google y Amazon están ocupados impulsando asistentes de IA mejorados para sus pantallas y altavoces inteligentes.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
Dave is a freelance tech journalist who has been writing about gadgets, apps and the web for more than two decades. Based out of Stockport, England, on TechRadar you'll find him covering news, features and reviews, particularly for phones, tablets and wearables. Working to ensure our breaking news coverage is the best in the business over weekends, David also has bylines at Gizmodo, T3, PopSci and a few other places besides, as well as being many years editing the likes of PC Explorer and The Hardware Handbook.
- Antonio QuijanoEditor