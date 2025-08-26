Google ofreció a los usuarios gratuitos de Gemini acceso a la generación de videos con IA Veo 3 este fin de semana

Veo 3 estará disponible para todos los usuarios de Gemini este fin de semana.

Como usuario gratuito, puedes crear tres videos.

Cada clip de 8 segundos incluye sonido.

¿Eres de los que quieren probar las capacidades de creación de video con IA de Google Veo 3, pero no querías pagar por la suscripción a Google AI Pro (o Ultra)? De ser así, te tenemos excelentes noticias o malas si es que te lo perdiste, pues Google ofreció a todos los usuarios de Gemini una muestra de Veo 3 este fin de semana.

Según una publicación de la aplicación Google Gemini en las redes sociales (a través de 9to5Google), los usuarios gratuitos pueden obtener tres generaciones de videos Veo 3 este fin de semana sin pagar nada. La oferta dura hasta las 10 p. m. PT del domingo (es decir, la 1 a. m. ET / 6 a. m. BST / 3 p. m. AEST del lunes).

La única información que tenemos es esa publicación, por lo que no está claro si se aplica en todo el mundo o solo en EE. UU. Lo mejor es probarlo en Gemini y ver qué pasa, aunque con solo tres generaciones disponibles, elige bien tus palabras.

Si te suscribes a Google AI Pro (19,99 dólares/18,99 libras esterlinas/32,99 dólares australianos al mes), normalmente obtienes tres generaciones de video al día. Los usuarios de pago también pueden crear videos de mayor calidad a través del editor de video en línea Flow de Google.

Hemos escrito extensamente sobre lo que puedes hacer con Veo 3 en Gemini. Uno de los trucos que puedes probar es convertir una imagen fija en un video: solo tienes que describir lo que quieres que suceda en la imagen y, tras un par de minutos de reflexión, Veo 3 hará el resto.

Por supuesto, también puedes empezar desde cero. Intenta ser lo más detallado posible con tus indicaciones, especificando lo que ocurre en la escena, cómo deben moverse los personajes, el estilo que debe tener el video, dónde se coloca la cámara, etcétera.

Los clips creados con Veo 3, que tienen una duración máxima de ocho segundos, también incluyen sonido: es posible que quieras dar algunas instrucciones al respecto, ya que, de lo contrario, el generador de videos llenará el silencio con algo genérico.

Aunque la tecnología de generación de videos mediante IA de Google Veo 3 es sin duda impresionante, está lejos de ser perfecta, ya que a menudo se producen muchos fallos extraños. Durante los próximos días, podrás comprobarlo por ti mismo.