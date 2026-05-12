Google acaba de presentar Gemini Intelligence para Android: estas son las 7 formas en que quiere que tu teléfono haga todo el trabajo por ti

Gemini Intelligence incorpora automatización basada en IA directamente en Android y Chrome

Las nuevas funciones incluyen un Autocompletar más inteligente, limpieza de voz y widgets personalizados con IA

Google quiere que Android se encargue de las tareas digitales más tediosas por ti

Google acaba de presentar Gemini Intelligence para Android en el Android Show. Se trata de un nuevo sistema de IA diseñado para automatizar las tareas más aburridas y repetitivas del uso del teléfono, lo que significa que solo tendrás que pedirle que haga cosas mientras observas cómo trabaja.

El objetivo de Google con Gemini Intelligence es reducir la fricción al usar el teléfono, lo que probablemente sea el uso más sensato de la IA en un dispositivo móvil. Gemini Intelligence combina la IA Gemini con el propio Android para ayudar a manejar tareas de varios pasos entre aplicaciones, resumir sitios web, llenar formularios, crear carritos de compras a partir de fotos e incluso crear widgets personalizados usando lenguaje natural.

Muchas de las funciones aún requieren una indicación o un comando de tu parte para iniciarlas, pero el objetivo es claramente hacer que Android se sienta más proactivo y menos exigente en cuanto a la intervención manual. También es una de las señales más claras hasta ahora de que Google ve la IA como un sistema integrado directamente en la experiencia cotidiana de usar tu teléfono.

Latest Videos From

Desde el autocompletado más inteligente hasta las herramientas de navegación impulsadas por IA, estas son las siete características más importantes de Gemini Intelligence que se destacaron en el anuncio de hoy.

1. Ahora Gemini puede gestionar tareas de varios pasos en todas tus aplicaciones

La característica principal de Gemini Intelligence es la nueva capacidad de Android para automatizar tareas de varios pasos en múltiples aplicaciones sin que tengas que cambiar manualmente de una a otra. Google afirma que Gemini podrá hacer cosas como buscar el programa de tu clase en Gmail, identificar los libros que necesitas y añadirlos a tu carrito de compras, o reservar una bicicleta en primera fila para tu próxima clase de spinning.

Google destaca que tú mantienes el control durante todo el proceso, ya que Gemini se detiene una vez que la tarea está completa y espera una confirmación final antes de actuar.

2. Gemini puede convertir lo que aparece en tu pantalla en acciones

Google también quiere que Gemini comprenda el contexto de lo que estás viendo en la pantalla y lo convierta en algo útil. En lugar de cambiar constantemente de aplicación y copiar información manualmente, Gemini Intelligence puede utilizar capturas de pantalla, fotos o el contenido que aparece en pantalla como punto de partida para realizar acciones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Un ejemplo que dio Google fue mantener presionado el botón de encendido mientras se ve una lista de compras en la app Notas y luego pedirle a Gemini que cree automáticamente un carrito de compras para entrega a domicilio a partir de ella. Otro consistía en tomar una foto de un folleto de viajes y pedirle a Gemini que encontrara un tour similar en línea para un grupo de seis personas.

3. Gemini en Chrome

(Image credit: Google)

Google también está integrando Gemini más profundamente en la experiencia de navegación de Chrome en Android. A partir de finales de este año, Gemini en Chrome podrá ayudar a resumir páginas web, comparar información entre sitios y facilitar la búsqueda en línea directamente desde el navegador.

Pero lo más interesante es lo que Google denomina «navegación automática de Chrome». Con esta función, Gemini podrá encargarse de tareas rutinarias en línea en tu nombre, como concertar citas o reservar plazas de estacionamiento, tal y como se muestra en el ejemplo anterior.

4. Smarter Autofill (Autocompletar más inteligente)

(Image credit: Google)

Tu teléfono ya puede rellenar automáticamente los formularios web, pero gracias a Gemini Intelligence, ahora puede hacerlo de forma aún más inteligente. Con Gemini Intelligence activado, Android podrá extraer información relevante de las aplicaciones conectadas y utilizarla para completar automáticamente formularios más complejos.

5. Rambler voice-to-text (Rambler: voz a texto)

(Image credit: Google)

Esta es una función estupenda ideal para quienes tienden a divagar un poco al redactar un mensaje de texto mediante el dictado. Rambler está diseñado para que la conversión de voz a texto en Android suene más natural y pulida. Está creado para entender la forma en que la gente habla realmente, incluyendo pausas, repeticiones, correcciones y palabras de relleno como «eh» o «como».

Básicamente, utilizará la inteligencia artificial para eliminar todo lo superfluo y dejar solo lo esencial en el mensaje de texto, sin perder tu estilo. También puedes agregar información o emojis a los mensajes de texto después de que se haya escrito algo.

Google también afirma que Rambler admite conversaciones multilingües, lo que te permite cambiar de idioma dentro del mismo mensaje sin confundir al sistema.

6. Create My Widget (Crear mi widget )

(Image credit: Google)

Una de las novedades más interesantes es una función llamada «Crear mi widget», que te permite generar widgets personalizados para Android (mini aplicaciones) con solo describir lo que quieres en lenguaje natural. Es como programar de forma intuitiva: simplemente le preguntas a Gemini Intelligence qué quieres que haga el widget, y ella lo generará por ti.

En el ejemplo anterior, le hemos pedido a Gemini que genere un sencillo temporizador de cuenta regresiva, pero no hay límites en cuanto a lo que puedes pedir. Ahora ya no tienes que esperar a que los desarrolladores creen los widgets que deseas; puedes crearlos tú mismo sin necesidad de tener conocimientos de programación.

7. AI-driven Material 3 Expressive UI changes (Cambios en la interfaz de usuario de Material 3 impulsados por IA)

Por último, Gemini Intelligence incorpora actualizaciones al lenguaje de diseño general de Android, basadas en el sistema de interfaz Material 3 Expressive de Google. Según Google, el objetivo es que el sistema operativo resulte más tranquilo, más centrado y menos distractor, mientras Gemini gestiona más tareas en segundo plano.

Que estas funciones acaben resultando realmente útiles o un poco excesivas dependerá probablemente de la fiabilidad con la que Gemini funcione realmente en el día a día. Los asistentes de IA llevan años prometiendo simplificar nuestras vidas digitales, pero la realidad a menudo ha consistido en comandos de voz incómodos, compatibilidad limitada con aplicaciones y sistemas que fallan en cuanto las cosas se complican un poco.

Si Google logra que esa experiencia sea fluida y evita que se sienta intrusiva, entonces Gemini Intelligence podría terminar siendo uno de los mejores cambios en el funcionamiento de los teléfonos Android en años.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.