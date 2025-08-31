Gemini Live ahora puede coordinar tu atuendo y recordarte, con voz tranquila, cuándo es hora de salir

Google Gemini Live ahora ofrece orientación visual con indicaciones en tiempo real en la pantalla cuando compartes tu cámara.

Esta función está diseñada para ayudar a los usuarios a resolver tareas de forma visual e identificar objetos a simple vista.

Gemini Live también ha ampliado las integraciones de sus aplicaciones y ha introducido mejoras en la expresión de la voz.

Google continúa su misión de conseguir que la gente utilice su asistente de IA Gemini en todo momento y en cualquier lugar con una nueva serie de actualizaciones lanzadas junto con la serie de smartphones Pixel 10. La pieza central del nuevo y mejorado Gemini Live es un conjunto de ojos de IA, una función llamada guía visual.

Básicamente, puedes dar acceso a Gemini Live a tu cámara y este mirará lo mismo que tú y te ayudará a decidir cosas como la herramienta adecuada que debes utilizar, las mejores opciones para combinar un atuendo u otras tareas. Las soluciones aparecerán directamente en la pantalla, con flechas o círculos alrededor de la respuesta correcta. Por ahora, la función solo estará disponible en el Pixel 10, pero otros teléfonos Android e incluso dispositivos iOS podrán utilizarla en un futuro próximo.

La guía visual puede parecer un truco de fiesta, pero podría resultar ser un gran atractivo para Gemini Live. En lugar de recibir una respuesta plana y verbal cuando le pides a Gemini que te ayude a armar un mueble nuevo, ahora puedes mostrarle las piezas a tu cámara y el asistente te indicará visualmente dónde va cada una. No requiere hardware especial; es como mostrarle a un amigo que es bueno en bricolaje lo que tienes y pedirle ayuda.

Google lo ve claramente como una forma de salvar la incomodidad que a veces se produce cuando se pide ayuda a una IA y esta da respuestas vagas o demasiado genéricas. «Utiliza los alicates de mango azul» puede que no sirva de mucho si en la caja de herramientas hay tres herramientas con mango azul. Un círculo luminoso sobre la correcta es mucho más útil. Como alguien que ha intentado seguir un tutorial de YouTube mientras manejaba un destornillador, entiendo el atractivo.

Palabras dulces y multitarea

Gemini Live también sonará mejor cuando te muestre cosas, gracias a los nuevos modelos de voz capaces de ajustar el tono e incluso el carácter de la voz. Así, Gemini podría utilizar una voz especialmente tranquila para hablar de un tema estresante, acelerar el ritmo cuando tengas prisa o quizás contarte una historia sobre piratas con el acento pirata estereotípico.

Gemini Live también será mejor en la multitarea gracias a los nuevos enlaces a aplicaciones como Google Calendar, Mensajes y Maps. Así, cuando estés chateando con Gemini, podrás hacer que se encargue de tus citas personales y envíe mensajes de texto a tus amigos con indicaciones.

La renovación de Gemini Live encaja con el enfoque más amplio de Google respecto a la IA, posicionándola como una plataforma ambiental y siempre activa en lugar de una función independiente. La asistencia de IA lo suficientemente flexible para cualquier evento, al tiempo que utiliza el contexto para ser específicamente valiosa para las personas, es lo que Google y otros desarrolladores de IA llevan prometiendo desde hace tiempo. Y aunque la guía visual y otras herramientas no van a ser perfectas, la adaptabilidad podría compensarlo. No es necesario aprender un nuevo sistema ni hablar con comandos. Solo tienes que mostrarle a Gemini lo que ves, preguntarle lo que necesitas y obtener una respuesta adaptada al tema.

