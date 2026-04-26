Ahora Gemini puede ver tus fotos de Google Photos y generar imágenes tuyas mediante IA a partir de ellas

Ahora Gemini puede explorar una amplia biblioteca de imágenes tuyas y generar sus propias creaciones de IA basadas en ellas. Las funciones de «Inteligencia personal» del chatbot de IA, diseñadas para ayudar a Gemini a adaptarse a tus preferencias y personalidad, ahora pueden, con tu permiso, explorar tu biblioteca de Google Fotos.

El modelo de generación de imágenes Nano Banana 2 puede entonces utilizar esa información para dar forma a sus imágenes sin que tengas que dar muchas explicaciones.

En lugar de escribir cuidadosamente indicaciones que expliquen tu apariencia, tu entorno o tu estilo general, simplemente puedes decir «yo» y dejar que el sistema se encargue del resto. Una vez que le das permiso a Gemini para acceder a tus fotos, escribes una indicación como de costumbre. La diferencia es que Nano Banana 2 ahora llena los espacios en blanco utilizando lo que ya sabe. El resultado no se basa solo en tus palabras, sino en una versión de ti mismo ensamblada a partir de tus propias imágenes.

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La vida en el cine

(Image credit: Gemini)

Para comprobar hasta qué punto Gemini me conocía ya, le di una indicación bastante abierta: «Crea una escena cinematográfica de mi vida como si fuera una película».

El resultado se inclinaba claramente hacia una atmósfera de expectación. Un retrato mío muy bien logrado por la IA mira pensativo la lluvia desde algún tipo de hotel antiguo. Al parecer, estoy planeando una gran aventura, a juzgar por el cuaderno, la brújula y la avioneta que se ven afuera, pero parezco no haber tomado una decisión.

Es, en esencia, una versión más dramática de muchas fotos mías en viajes o en salones de hotel con guías turísticas. Una versión cinematográfica y narrativamente más interesante de muchas de mis fotos.

Mi yo fantástico

(Image credit: Gemini)

A continuación, quería ver si Gemini seguiría siendo capaz de reconocerme si me situaba en un entorno menos realista. Así que le pedí que «me convirtiera en un personaje de una aventura fantástica».

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Esta vez, el realismo desapareció en favor de la grandiosidad y el espectáculo. Me situó en un sinuoso sendero de piedra que se extendía hacia un imponente castillo excavado en un paisaje montañoso. Mi ropa se había transformado en una armadura de varias capas y cuero, con una mochila marcada por símbolos brillantes. Un bastón reemplazaba a la brújula, emitiendo una luz tenue, mientras que extrañas criaturas revoloteaban cerca como si fueran parte del mismo ecosistema.

A pesar del escenario, la continuidad era impresionante. El rostro era claramente el mío, no un marcador de posición genérico, sino una traducción directa de mis fotos. La expresión, ligeramente seria, ligeramente concentrada, se trasladó sin exageración. Incluso la postura se sentía familiar.

Esa coherencia hizo que la imagen resultara más efectiva de lo que habría sido de otra manera. No parecía un personaje de fantasía vagamente inspirado en mí. Parecía que yo mismo me había insertado en un mundo de fantasía, lo cual es una experiencia muy diferente. El sistema no estaba inventando una nueva identidad. Estaba adaptando una ya existente.

Aficiones extremas

(Image credit: Gemini)

Como Gemini había demostrado que sabía cómo era yo y cómo podría ser una versión cinematográfica de mí mismo, le pedí una interpretación más integral, aunque fuera un poco exagerada. Le pedí a Gemini que «creara una imagen mía practicando mis pasatiempos favoritos de una manera extrema o exagerada».

El resultado fue mucho menos moderado. Aparecí en una escena vívidamente estilizada que fusionaba múltiples intereses en una sola composición llena de energía. Los libros flotaban en el aire, pasando las páginas como si estuvieran atrapados en una tormenta controlada. Una avioneta atravesaba el fondo, mientras que paisajes urbanos futuristas y planetas lejanos llenaban el horizonte. Yo estaba en pleno movimiento, sosteniendo objetos que insinuaban diferentes actividades: leer, explorar, crear, todo ello llevado al extremo más allá de lo que sucedería en la vida real.

El tono era exagerado, pero no aleatorio. Cada elemento parecía conectarse con algo que el sistema había inferido de mis fotos y del contexto. Excepto las alas. No sé qué significaban, y Gemini parecía incapaz de explicar la razón detrás de ellas. El estilo ilustrativo era audaz, pero aun así, el parecido subyacente se mantenía consistente.

La función establece una forma mucho más poderosa de enseñarle a Gemini sobre uno mismo. La generación tradicional de imágenes con IA depende en gran medida de lo bien que describas lo que quieres. Aquí, la descripción pasa a un segundo plano. El sistema ya está trabajando a partir de una capa base de información.

Las indicaciones son más breves y fáciles de escribir, y los resultados parecen más específicos sin que haya que hacer un esfuerzo adicional. Por supuesto, otra cuestión es cuán cómodo te sientas al compartir esa información con Google. La empresa es experta en animar a la gente a subir la historia de su vida, pero en este caso, si ya usas Google Photos, no estás agregando nada a la base de datos que Google ya aloja por ti. Y la facilidad con la que pasas de una idea breve a una obra de arte personalizada es innegablemente atractiva. Incluso si te convierte en parte pájaro sin motivo aparente.

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