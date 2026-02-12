Disney acaba de desactivar las sugerencias de imágenes generadas por IA para sus personajes, lo que podría marcar el fin de la era salvaje de la creación de imágenes mediante IA

Las herramientas de creación de imágenes con IA de Google ahora bloquean muchas solicitudes relacionadas con personajes de Disney.

El cambio se produce tras una carta de cese y desistimiento de Disney.

Los usuarios que antes utilizaban Gemini y Nano Banana para generar imágenes de personajes como Yoda y Elsa se están encontrando con obstáculos.

Disney ha tomado medidas contra la IA que crea imágenes no autorizadas de sus personajes, al menos utilizando las herramientas de Google. Tras una carta de cese y desistimiento enviada en diciembre por Disney en la que acusaba a Google de permitir que sus modelos se comportaran como una «máquina expendedora virtual» sin licencia de propiedad intelectual, el grifo de las imágenes de personajes de Disney producidas por Gemini y Nano Banana se ha cerrado por completo.

Las solicitudes que antes producían fácilmente imágenes de alta calidad de personajes conocidos ahora reciben mensajes de denegación en los que se explica que la solicitud no puede satisfacerse debido a «preocupaciones de terceros proveedores de contenido». El endurecimiento de los filtros de Google en respuesta a Disney es otra señal de que la era salvaje de las imágenes generadas por IA podría estar llegando a su fin.

Por supuesto, pocos bloqueos de comandos de IA son realmente herméticos. Los usuarios ya han compartido algunas lagunas limitadas, como subir una foto de Buzz Lightyear y combinarla con el comando de la figurita para crear un juguete virtual del personaje. Pero es probable que nunca se consiga aplicar de forma perfecta los límites de los derechos de autor en los sistemas de IA que combinan texto e imágenes.

Aun así, la advertencia legal de 32 páginas de Disney a Google ha surtido efecto. Ya no se podrá crear a Iron Man, Darth Vader o Elsa a partir de una sugerencia de texto de ocho palabras. Disney argumentó que esto equivalía a una reproducción no autorizada de obras protegidas por derechos de autor a gran escala y que los modelos de Google se habían entrenado con material de Disney protegido por derechos de autor sin permiso.

La empresa exigió a Google que detuviera inmediatamente la producción de imágenes de personajes sin licencia, dejara de entrenar los modelos con su propiedad intelectual e implementara sistemas que impidieran el uso no autorizado en el futuro. También afirmó que Disney llevaba meses planteando sus inquietudes sin que se produjeran avances significativos.

Derechos de autor de la IA

Google aseguró públicamente a Disney y a otros titulares de derechos de propiedad intelectual que estaba trabajando en mejores controles de derechos de autor, como Content ID, que otorgan a los titulares de derechos cierta capacidad para gestionar el uso de su contenido. La empresa también rechazó la acusación sobre el entrenamiento, afirmando con firmeza que sus modelos se entrenan con datos públicos de la web. Por supuesto, cualquier personaje y detalle aleatorio de Disney puede quedar atrapado en esa red. No obstante, la presión legal parece haber provocado cambios en la política.

Disney no lo mencionó en su carta, pero el hecho de que el gigante del entretenimiento tenga sus propios planes de IA influyó casi con toda seguridad en la acción legal. Disney firmó recientemente un acuerdo de licencia por valor de 1000 millones de dólares con OpenAI, autorizando el uso de los personajes de Disney en el generador de vídeo Sora de OpenAI.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Disney ve claramente el valor económico de la IA generativa, pero quiere asegurarse de tener el control. Es posible que los usuarios se encuentren finalmente navegando por un panorama fragmentado, en el que cada plataforma de IA tiene diferentes reglas sobre lo que se puede generar en función de los titulares de los derechos que estén en negociaciones activas.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.