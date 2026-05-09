Usé ChatGPT Images 2.0 para encontrarme con mi yo de la infancia, y esta nostálgica foto está volviéndose viral por una buena razón

El potencial del nuevo ChatGPT Images 2.0 ha dado lugar a una nueva tendencia en línea que conecta el pasado con el presente. La gente está combinando fotos de su infancia con retratos actuales para crear una sola imagen, cuidadosamente montada, que parece un encuentro a través del tiempo.

La idea es sencilla y sorprendentemente efectiva. Subes una foto de tu infancia y otra de hoy, y luego le indicas a la IA que coloque ambas versiones de ti en la misma escena. El resultado no es solo una comparación lado a lado. Parece un momento compartido, iluminado y compuesto como si hubiera sido fotografiado en un estudio. No es una idea totalmente original, pero ChatGPT Images 2.0 le da mucho más poder con la composición y el tono adecuados. La versión más popular que circula utiliza una indicación similar a esta:

«Usando las dos imágenes subidas, crea un retrato en blanco y negro. A la izquierda, coloca la versión de la infancia mirando hacia la derecha. A la derecha, coloca la versión actual mirando hacia el niño. En el centro, coloca una mesa con un pastel de cumpleaños que muestre mi edad actual. Haz que la imagen sea ultrarrealista con una textura de piel natural».

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(Image credit: ChatGPT)

Ese nivel de detalle es importante. Los sistemas de imágenes modernos, como los que impulsan ChatGPT, pueden interpretar instrucciones espaciales precisas, lo que significa que puedes decidir dónde se sienta cada sujeto, cómo se miran entre sí e incluso cómo incide la luz en la escena. Cuanto más concretas sean las instrucciones, más coherente será el resultado.

Las dos versiones de mí compartían la misma iluminación y las mismas sombras, lo que ayudó a difuminar las décadas que las separaban. El estilo en blanco y negro eliminó las distracciones y le dio a la escena un tono tranquilo y reflexivo. El pastel de cumpleaños en el centro actuó como un pequeño ancla, vinculando el momento con el presente sin abrumar la composición.

Lo que hace que esta tendencia se destaque es lo moderada que es. Las primeras oleadas de imágenes generadas por IA se inclinaban hacia la fantasía, convirtiendo a las personas en superhéroes o personajes animados. Este enfoque es casi lo opuesto.

Amigos de biblioteca

Una vez que tienes la versión básica, resulta tentador llevar la idea un paso más allá. Utilizando las mismas dos fotos, probé con una segunda indicación, más dinámica:

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"Utilizando las imágenes subidas, crea una escena realista en el interior de una biblioteca en la que mis dos versiones estén leyendo algunos de mis libros favoritos".

(Image credit: ChatGPT)

El resultado hizo exactamente eso: colocó a mis dos versiones en una biblioteca y, por su cuenta, eligió libros de uno de mis autores favoritos para que los leyéramos los dos. Lo que más me impresionó fue que el libro que está leyendo mi yo más joven es uno dirigido específicamente a niños.

También demostró lo flexibles que se han vuelto estas herramientas. Con las mismas dos fotos de origen, la IA puede trasladar a los personajes a diferentes escenarios sin que cambie su aspecto. El truco está en ser tan específico con el nuevo escenario como lo fuiste con la composición original.

Todavía hay un límite en cuanto a lo perfectas que pueden ser estas imágenes. De vez en cuando aparecen pequeñas inconsistencias en las manos o las texturas, y puede que las expresiones necesiten un segundo intento para que se vean naturales. Aun así, la calidad general es lo suficientemente alta como para que la ilusión se mantenga.

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