Tus chats en ChatGPT podrían ser menos privados de lo que creías: esto es lo que significa para ti la nueva sentencia judicial sobre OpenAI

Una sentencia judicial exige la entrega de 20 millones de registros de ChatGPT.

Se requieren medidas de desidentificación antes de que se puedan divulgar los registros.

OpenAI tiene siete días para cumplir con la solicitud.

Una nueva sentencia de la jueza federal estadounidense Ona Wang, hecha pública el 3 de diciembre, exige a OpenAI que entregue 20 millones de registros de ChatGPT para que los investigadores puedan comprobar si se han infringido los derechos de autor de The New York Times como parte de la demanda en curso.

Según Wang, la divulgación de los registros no supondrá un riesgo para la privacidad de los usuarios, ya que "en este caso existen múltiples capas de protección precisamente debido al carácter altamente sensible y privado de gran parte de las pruebas".

A pesar de estas garantías, OpenAI afirma que la medida sigue poniendo en riesgo la privacidad de los usuarios. OpenAI aún no ha emitido una respuesta a la última sentencia, pero en su declaración del 22 de octubre, Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, afirmó: "Creemos firmemente que se trata de una extralimitación por parte de The New York Times. Seguiremos apelando esta orden para poder seguir dando prioridad a su confianza y privacidad".

Uso de contenido sin permiso

OpenAI se enfrenta a varios litigios, pero su disputa con The New York Times es, hasta ahora, la que tiene mayores implicaciones para la privacidad de tus chats. La demanda, presentada en 2023, acusa a OpenAI de utilizar contenido del Times sin permiso para entrenar sus sistemas de IA. El Times ha solicitado los registros de los usuarios para refutar la afirmación de OpenAI de que la publicación «hackeó» las respuestas de ChatGPT para fabricar pruebas.

"Seguiremos luchando contra estos abusos de The New York Times y defendiendo las normas de privacidad establecidas desde hace tiempo", afirmó OpenAI en su comunicado del 22 de octubre.

Lightcap añadió: "El New York Times y otros demandantes han presentado una demanda infundada contra nosotros con una exigencia excesiva e innecesaria: conservar indefinidamente los datos de los consumidores de ChatGPT y de los clientes de la API. Esto entra en conflicto fundamental con los compromisos de privacidad que hemos adquirido con nuestros usuarios. Abandona las normas de privacidad establecidas desde hace tiempo y debilita las protecciones de la privacidad".

¿Qué pasa ahora con tus chats?

Si te preguntas si tus propias conversaciones están ahora en riesgo, no debes preocuparte en el futuro. OpenAI no tiene la obligación de conservar indefinidamente los nuevos datos de ChatGPT o API de los consumidores. Las conversaciones eliminadas de ChatGPT y los chats temporales se eliminan automáticamente de los sistemas de OpenAI en un plazo de 30 días.

Sin embargo, los datos históricos cubiertos por esta sentencia (descritos como una «muestra mensual estadísticamente válida de los registros de salida de ChatGPT de OpenAI desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2024») pueden incluir algunos de tus chats antiguos. OpenAI afirma que ya ha eliminado toda la información identificativa, y el juez Wang ha dado a la empresa siete días para completar ese proceso antes de entregar los registros.

Por un lado, el tribunal insiste en que se protege la privacidad. Por otro lado, OpenAI afirma que esta medida socava la confianza de los usuarios. Lo que está claro es que, una vez que estos registros estén en manos de los equipos jurídicos, los expertos los analizarán para ver qué se puede deducir de las conversaciones reales.

Para los millones de usuarios de ChatGPT, este caso es un anticipo de las batallas por la privacidad que se avecinan en relación con la IA. Aunque tu nombre no aparezca en tus chats, se puede deducir mucho de la forma en que hablamos con los chatbots o, lo que es más importante, de la forma en que ellos nos responden.

Esta es la primera vez que OpenAI se ve obligada a entregar los datos de tus chats. Una vez que los tribunales se involucran en reclamaciones de derechos de autor, las garantías previas en materia de privacidad comienzan a ser menos seguras. Sin duda, es algo en lo que pensar la próxima vez que decidas revelar algo personal a un chatbot de IA.

