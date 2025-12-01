Prepárense, fans de ChatGPT: una filtración de OpenAI sugiere que los anuncios podrían llegar a sus conversaciones muy pronto

Los anuncios podrían llegar a ChatGPT en un futuro próximo

Se ha detectado un texto relacionado en la aplicación ChatGPT

No está claro cómo funcionarían o aparecerían estos anuncios.

Sabemos que generar pilas de texto, imágenes y videos de IA todos los días no es barato, y parece que lo inevitable está por suceder: según un nuevo rumor, OpenAI está probando anuncios en ChatGPT, antes de un lanzamiento completo para los usuarios.

Como lo descubrió @btibor91 (a través de BleepingComputer ), la última aplicación ChatGPT para Android incluye un código oculto que hace referencia a una "función de anuncios", algún "contenido de bazar", un "anuncio de búsqueda" y un "carrusel de anuncios de búsqueda", por lo que está claro lo que viene.

Lo que no se sabe con certeza es cuándo ni cómo OpenAI podría decidir introducir anuncios en los chats, o si pagar una suscripción será suficiente para ocultarlos. Basándonos en el estilo de la interfaz actual de la aplicación ChatGPT, incluida la nueva herramienta de Investigación de Compras, esperamos que sean sutiles y se integren bien en la estética actual de ChatGPT.

De hecho, OpenAI ya ha dicho públicamente que los anuncios deben ser "pensados ​​y de buen gusto" si es necesario utilizarlos, lo que es casi seguro que ocurre, dado el coste de mantener en funcionamiento todas esas GPU y centros de datos.

Anuncios con IA

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmANovember 29, 2025

No sorprende la llegada de la publicidad a ChatGPT. Esta medida se predijo hace tiempo y equipararía al chatbot con otras ofertas de IA; es algo que Google y Microsoft ya han estado probando, por ejemplo.

Si tenemos que soportar la publicidad, al menos debería estar bien dirigida y ser relevante: las aplicaciones de inteligencia artificial con las que muchos de nosotros chateamos a diario tienen acceso a una gran cantidad de información sobre nuestros gustos, disgustos e intereses, y todo eso se puede aprovechar para generar enlaces de anuncios relevantes a las indicaciones y consultas actuales de un usuario.

Las búsquedas con IA son un punto de partida obvio, ya que si buscas algo para comprar en línea, podrías estar interesado en uno o dos enlaces patrocinados. Sin embargo, OpenAI deberá garantizar que el contenido publicitario se distinga de las respuestas habituales de los bots de IA.

ChatGPT cumplió apenas tres años ayer, 30 de noviembre, pero su base de usuarios ha crecido rápidamente hasta alcanzar cientos de millones de personas, lo que representa una gran cantidad de usuarios a los que se les podrían mostrar anuncios. También ha habido rumores de aumentos en los precios de las suscripciones, aunque aún no se han materializado.