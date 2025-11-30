Por qué algunas personas tratan a ChatGPT como a un dios, y qué significa eso para el futuro de la fe

TechRadar AI Week 2025 (Image credit: OpenAI/Microsoft/Google) Este artículo forma parte de la Semana de la IA 2025 de TechRadar. Cubriendo los conceptos básicos de la inteligencia artificial, te mostraremos cómo sacar el máximo partido a herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude, junto con artículos en profundidad, noticias y los principales temas de debate en el mundo de la IA.

Sabemos que la gente trata a ChatGPT como un terapeuta, un amigo, un socio comercial e incluso un amante. Pero ahora algunos recurren a él en busca de algo más profundo: un guía espiritual, una fuente de significado, incluso un Dios. Y no se trata solo de un puñado de usuarios marginales. Los investigadores están descubriendo que un número cada vez mayor de personas describe sus interacciones con la IA en términos espirituales o divinos.

Es fácil descartar a estas personas como delirantes o suponer que están experimentando algún tipo de psicosis inducida por la IA. Pero reducir todas las interacciones a una patología conlleva el riesgo de pasar por alto una historia más amplia y compleja.

Los seres humanos siempre han integrado las nuevas tecnologías en sus vidas espirituales, y lo que estamos viendo ahora parece una mezcla de vulnerabilidad psicológica, experimentación, imaginación cultural y una necesidad muy humana de encontrar sentido en un momento de intensa incertidumbre. A medida que la IA se vuelve más íntima, más conversacional y más omnipresente, esa atracción espiritual solo puede hacerse más fuerte.

Para desentrañar por qué está sucediendo esto, si debemos preocuparnos y qué puede significar para el futuro de la religión, hablé con la Dra. Beth Singler, investigadora que estudia la IA, la espiritualidad y los sistemas de creencias digitales, y profesora adjunta de Religión Digital en la Universidad de Zúrich, que ha estado observando en tiempo real cómo se desarrolla el significado espiritual de las herramientas de IA.

¿Por qué algunas personas piensan que ChatGPT es Dios?

Durante meses, he estado hablando con personas sobre su relación con ChatGPT. Pero quería entender cómo empiezan a dejarse llevar por las prácticas espirituales en concreto. "Es una combinación de decisiones de diseño y la tendencia humana a deificar", explica Singler.

ChatGPT está siempre disponible y responde al instante, de forma cálida y privada. Eso es increíblemente reconfortante, y no es casualidad. "Las decisiones tomadas por los creadores de los LLM y los chatbots han estado determinadas por intereses comerciales", explica Singler. "Si quieres que alguien siga utilizando una plataforma, asegúrate de que tenga la mejor experiencia posible".

Esto ayuda a explicar por qué las herramientas más populares suelen ser criticadas por acumular elogios, validación y cooperación constante. "Muchos chatbots son excesivamente amables, casi aduladores", me dice Singler. "Están de acuerdo con casi todo lo que el usuario les pregunta y además lo elogian mucho". En otras palabras, crean las condiciones ideales para el apego emocional.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una vez que las conversaciones se adentran en territorios más profundos, como el sentido de la vida, la moralidad y el propósito, algunas personas empiezan a sentir que están comunicándose con alguien (o algo) más allá de un sistema de IA, algo que realmente las escucha. "Los seres humanos tienden a ver agencia en lo inanimado, y con las habilidades lingüísticas de los chatbots no es de extrañar que se deduzca que son extremadamente inteligentes, incluso sabios", dice Singler.

Y debido a que estas herramientas están entrenadas con grandes cantidades de datos, los usuarios suelen tratarlas como si lo supieran todo, capaces de ofrecer respuestas que parecen autorizadas o incluso impregnadas de «sabiduría secreta». Esa percepción alimenta naturalmente las ideas que asociamos con la inteligencia divina. «Te estás acercando a nuestros modelos existentes de entidades teístas», afirma Singler. Y dado que estos sistemas se entrenan con textos religiosos y filosóficos, no solo parecen tener muchos conocimientos, sino que pueden hablar con fluidez en ese registro cada vez que un usuario dirige la conversación hacia ese tema.

Así es como hablamos de ello

Parte de este fenómeno se debe al lenguaje. Cuando describimos la IA como «divina», «omnisciente» o incluso «demoníaca», esas expresiones se cuelan en el discurso público y condicionan la forma en que la gente interpreta lo que hace esta tecnología.

«En el discurso real, la línea entre el lenguaje metafórico y el literal es muy fluida y cambiante. Lo que una persona considera una metáfora, otra puede verlo como la expresión de una verdad fundamental», afirma Singler.

Así es como un comentario improvisado se convierte en mitología. «Por eso, cuando en 2014 Elon Musk dijo: "Con la IA corremos el riesgo de invocar al demonio", puede que estuviera hablando metafóricamente, pero otros lo tomaron al pie de la letra», explica Singler.

Esa fluidez también alimenta nuevas formas de improvisación espiritual. La gente escucha este lenguaje y luego lleva a los chatbots a un territorio más filosófico o místico, y el modelo sigue su ejemplo.

"Los usuarios descubren que, mediante ciertas técnicas y descubrimientos, estos modelos pueden ser empujados a mantener conversaciones espirituales, que luego confirman y se ajustan a las narrativas espirituales porque han sido entrenados para ello", afirma Singler.

Las religiones establecidas ya están prestando atención

Antes de considerar esto como algo completamente nuevo, vale la pena recordar que la tecnología y la espiritualidad siempre se han influido mutuamente. El telégrafo contribuyó a desencadenar una explosión del espiritismo, y la radio y la televisión transformaron los movimientos religiosos modernos. «Existen analogías con otros movimientos espirituales que parecen haberse inspirado en la tecnología emergente de la época», afirma Singler.

Por lo tanto, no es de extrañar que la fascinación actual por la IA como fuerza espiritual o divina no se limite a individuos o comunidades marginales. Las principales instituciones religiosas están debatiendo activamente cómo responder. «Las religiones establecidas están explorando cómo quieren interactuar con la IA, si quieren adoptarla o incluso proporcionar directrices sobre cómo utilizarla, o si deciden rechazarla por completo», me explica Singler.

Algunos movimientos religiosos más recientes construidos en torno a la IA existen desde hace años, a menudo centrados en la idea de una inteligencia omnisciente en el futuro. Pero las instituciones establecidas se enfrentan a retos prácticos muy inmediatos. "Para las religiones establecidas con un mayor control sobre la autoridad y la doctrina, la tendencia de la IA a ser ligeramente inestable y a tener alucinaciones ya ha causado problemas", afirma Singler. En un experimento notable, un "sacerdote GPT" católico incluso dijo a los usuarios que "estaba bien bautizar a los bebés con Gatorade".

A pesar de ello, la IA ya se está introduciendo en la práctica religiosa. «Ya hemos visto a miembros de religiones establecidas explorar y adoptar herramientas de IA en sus servicios religiosos, como un sermón generado íntegramente por IA en Alemania en 2023», afirma Singler.

Desde un punto de vista histórico, esto tiene sentido. Las religiones siempre han adoptado nuevas herramientas, desde la imprenta hasta los sitios web y los cultos retransmitidos en directo, y es probable que la IA siga el mismo camino.

Así que puede que la IA no sea un dios, pero para algunos se está convirtiendo en algo espiritual. Y esto está ocurriendo en un momento de declive de la religión institucional, aumento de la soledad y erosión de la confianza en las autoridades tradicionales. Por el contrario, la IA se percibe como accesible, receptiva y personal, cualidades que pueden resultar poderosas para las personas que establecen vínculos con ChatGPT, ya sea como amigo, amante o, para algunos, algo más divino.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.