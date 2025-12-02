OpenAI revela las funciones más populares de ChatGPT, y la más destacada podría sorprenderte

ChatGPT cumple tres años el domingo 30 de noviembre.

Subir una imagen a ChatGPT es más popular que crear una imagen con IA.

La tarea más utilizada de ChatGPT en el trabajo es editar y criticar textos.

ChatGPT cumple tres años el domingo 30 de noviembre y, para celebrarlo, OpenAI ha decidido compartir algunas estadísticas que ha mantenido en secreto sobre cómo utiliza la gente la herramienta de IA favorita del mundo.

ChatGPT se lanzó en 2022 como una «vista previa de investigación» bastante desconocida, y hoy en día es el chatbot más popular del planeta, con alrededor de 29 000 mensajes respondidos por segundo.

Según OpenAI, 800 millones de personas lo utilizan cada semana para todo tipo de cosas, desde planificar su próximo viaje por carretera hasta elegir los productos más maduros en una tienda de comestibles.

¿Cómo utilizamos ChatGPT?

Pero, ¿cómo usamos ChatGPT? Según OpenAI, tres cuartas partes de las conversaciones se centran en orientación práctica, búsqueda de información y redacción.

En el ámbito laboral, la redacción es el principal uso, y la mayoría de las solicitudes a ChatGPT consisten en modificar textos. En concreto, eso significa editar, criticar y traducir, más que crear textos nuevos desde cero.

En cuanto a las seis formas principales en que se usa ChatGPT a nivel mundial, OpenAI las enumera así:

Subir una imagen Buscar en la web Usar un modelo de razonamiento Generar una imagen Análisis de datos Dictado

Es interesante que "Subir una imagen" ocupe un lugar más alto que "Generar una imagen". Al igual que con el uso del texto en el trabajo, parece que las personas suben sus propias imágenes y piden a ChatGPT que las mejore, en lugar de generar contenido de IA completamente nuevo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Uso específico del Reino Unido

Si hablamos específicamente del Reino Unido, el panorama cambia ligeramente. OpenAI enumera los principales usos en el Reino Unido como:

Redacción, borrador o edición de comunicaciones. Orientación práctica y consejos sobre cómo hacer cosas (por ejemplo, cocinar, bricolaje). Búsqueda de información. Consejos sobre salud, fitness y belleza. Aprendizaje, tutoría y enseñanza. Coaching y apoyo para alcanzar objetivos personales. Compras e investigación de productos. Lluvia de ideas, creatividad y generación de imágenes. Programación. Análisis y cálculos.

Estos resultados muestran que los británicos recurren en gran medida a ChatGPT para realizar tareas prácticas, y no solo lo consideran una novedad. Aunque las aplicaciones empresariales, como la programación y el análisis, se sitúan al final de la lista de las 10 principales, son mucho menos importantes que las tareas generales de productividad y la administración de la vida cotidiana.

Los británicos ven claramente ChatGPT como una herramienta de superación personal de fácil manejo que llena el vacío entre buscar en Google y contratar a un experto.

Como alguien que ha visto crecer a ChatGPT desde sus humildes orígenes en 2022 hasta convertirse en un gigante con 800 millones de usuarios activos semanales solo tres años después, creo que podemos afirmar con seguridad que ahora vivimos en una era en la que ChatGPT se ha vuelto omnipresente.

Se ha convertido en otra utilidad, algo a lo que recurrimos sin pensarlo dos veces cuando necesitamos ayuda o consejo.

En este momento, las compras ocupan un lugar bastante bajo en la lista, pero eso podría cambiar rápidamente, especialmente ahora que OpenAI ha lanzado su propia herramienta de investigación de compras. Si yo fuera Amazon o Google, estaría atento.

La burbuja de la IA puede estallar o no, pero lo que parece seguro es que herramientas como ChatGPT ya se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Sea lo que sea lo que nos depare el futuro de la inteligencia artificial, ya sea una AGI superpotente o no, los ayudantes de IA prácticos y sencillos en los que la gente ya confía no van a desaparecer.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.