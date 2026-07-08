Noticia de última hora: ya está disponible el nuevo modelo de voz GPT-Live de ChatGPT, que puede hablar y escuchar al mismo tiempo

El nuevo modo de voz de ChatGPT se lanza hoy para todos, incluso para los usuarios de la versión gratuita

Permite conversaciones mucho más naturales y no te interrumpirá si dejas de hablar

Por primera vez en la historia de ChatGPT, podrás realizar traducciones simultáneas

OpenAI ha mejorado el modo de voz de ChatGPT para todos los usuarios con dos nuevos modelos que se están lanzando a nivel mundial a partir de hoy.

Escuché el nuevo modelo GPT-Live-1 en una demostración realizada por OpenAI, y suena mucho más natural que el modelo de voz anterior de ChatGPT.

El nuevo modelo busca resolver dos problemas específicos del modo de voz actual de ChatGPT. En primer lugar, la versión anterior simplemente no era tan inteligente como la versión de texto de ChatGPT. En segundo lugar, tendía a interrumpir demasiado. Esto se nota especialmente si te quedas en silencio mientras piensas en una respuesta: ChatGPT suele llenar ese silencio hablando.

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Hacer que suene más inteligente

Para sortear el problema de la inteligencia, el nuevo modelo delega las preguntas más difíciles a ChatGPT-5.5 y luego te da una respuesta. Dirá cosas como «déjame checar eso por ti» para avisarte que está haciendo esto, lo que mantiene el flujo de la conversación natural y evita que parezca que tienes que esperar demasiado para recibir una respuesta.

Hace lo mismo con cualquier respuesta que necesite buscar en la web. Así, por ejemplo, si le preguntaras cuándo es el próximo partido de tu equipo en la Copa del Mundo, diría algo como «Está bien, déjame checar eso» mientras lo busca usando GPT-5.5, y luego te daría la respuesta.

"Hola, Chat" / "Oye, Chat"

OpenAI también demostró que el nuevo modo de voz de ChatGPT no tiene ningún problema en dejar de hablar y escuchar si se lo pides, sin interrumpir. Simplemente puedes pedirle que no responda hasta que le hables directamente de nuevo, y esperará.

Por supuesto, esto requiere que le pongas un nombre, algo que oficialmente no tiene. En la demostración que vi, el empleado de OpenAI lo llamó "Chat", así que dijo "Oye, Chat", tal como dirías "Oye, Siri". En la práctica, eso parece funcionar bastante bien.

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Traducción simultánea

La última novedad destacada es la traducción simultánea. Si observas a los líderes mundiales durante las sesiones informativas en lugares como las Naciones Unidas, verás que llevan un audífono a través del cual reciben una traducción simultánea a su propio idioma de lo que sea que esté diciendo el orador.

Ahora puedes hacer esto con ChatGPT. Di: "Me gustaría que tradujeras simultáneamente todo lo que diga al [idioma]", luego empieza a hablar, y ChatGPT te dará una traducción en vivo mientras hablas. Ver esto en acción fue realmente impresionante y me imagino que sería muy útil en varias situaciones de la vida real.

Además, parece que son compatibles con todos los idiomas principales.

El futuro de la IA

Los nuevos modelos GPT-Live-1 —hay dos: el normal y una versión mini— comenzarán a implementarse para todos los usuarios de inmediato, aunque podría tardar unos días en llegar a todos. El modelo más pequeño, GPT-Live-1 mini, será el predeterminado para los usuarios de la versión gratuita, mientras que los usuarios de pago tendrán acceso al modelo GPT-Live-1 completo.

Hasta ahora, el modo de voz de ChatGPT ha sido una herramienta útil para cuando necesitas usar las manos para otra cosa y no puedes escribir, pero nunca ha sido lo suficientemente bueno como para convertirse en la forma estándar de interactuar con ChatGPT. Ahora parece que OpenAI está tratando de habilitar la posibilidad de usar la voz como interfaz principal para la IA, y es muy posible que este sea el futuro al que apunta OpenAI. Creo que hoy todos nos hemos acercado un paso más a ese futuro.

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