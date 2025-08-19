OpenAI no tiene planes de retirar GPT-4o en octubre

La empresa restableció GPT-4o tras las críticas recibidas

OpenAI prometió avisar con antelación antes de retirar cualquier modelo

¿Eres de los que no se quería despedir de ChatGTP-4o? De ser así, esta noticia podría alegrarte el día.

Ya que los rumores sobre la desaparición de ChatGPT-4o han sido exagerados, según OpenAI. A pesar de los rumores que circulan en Reddit y otras redes sociales, el desarrollador de ChatGPT no tiene planes de retirar el popular modelo GPT-4o en octubre.

Una publicación de Reddit, ahora eliminada, afirmaba que GPT-4o estaba en cuenta atrás para su desaparición como chatbot de IA. Sin embargo, la empresa confirmó a TechRadar que no existe tal plan ni para octubre ni para ningún otro momento. Si llegara a suceder, OpenAI prometió que lo anunciaría con mucha antelación. La empresa incluso modificó su documentación para reflejar este hecho.

El breve revuelo que causó el rumor no es demasiado sorprendente después de lo que sucedió con el debut de GPT-5 a principios de este mes. Aunque OpenAI presentó la actualización como la opción que cualquier usuario preferiría, no todo el mundo se enamoró a primera vista. Algunos usuarios describieron GPT-5 como más frío o demasiado formal en comparación con GPT-4o, y al estar solo disponible GPT-5, muchos usuarios de ChatGPT se sintieron muy molestos.

OpenAI escuchó las protestas y, un día después, restableció GPT-4o para los suscriptores de pago. Aun así, con GPT-5 en el punto de mira y las mejoras que se avecinan para darle más de la personalidad que muchos dicen desear, no era descabellado pensar que los días de GPT-4o estaban contados. Puede que ni siquiera confíen plenamente en las garantías de OpenAI de que no hay una fecha prevista para la desaparición de GPT-4o, pero si sigue existiendo en noviembre, al menos podrán relajarse un poco.

Conexión con el modelo

Todo esto puede parecer dramático, pero, en cierto modo, OpenAI debe estar satisfecha con la antropomorfización de su chatbot. Conseguir que la gente se interese por el uso de la IA es uno de los principales objetivos de los desarrolladores, y esto demuestra que, aunque la IA sea mecánica, mucha gente empieza a tratarla como si fuera otra cosa.

Es probable que algún día GPT-4o y sus sucesores queden obsoletos. Así es como funciona el desarrollo de la IA. Pero está claro que el método de esa eliminación gradual es muy importante para algunas personas. Y dejar que 4o se quede un poco más da a la gente espacio para decidir cuándo o incluso si quieren actualizar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero, por ahora, GPT-4o sigue teniendo un lugar en la línea de ChatGPT, y OpenAI se apresura a asegurar que sabrás cuándo es el momento de decir adiós, y no será en octubre.