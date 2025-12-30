Le pedí a ChatGPT que me diera mis propósitos de Año Nuevo y ahora me siento demasiado comprendido
Es realmente prestar atención
Los propósitos de Año Nuevo suelen ser promesas que rara vez se cumplen, ajustes, cambios y metas que nos inventamos una vez al año para reconocer nuestras propias deficiencias sin hacer nada al respecto. Por eso ya no hago propósitos; suelen ser aleatorios o claramente inalcanzables, así que ¿qué sentido tienen?
Ahora me doy cuenta de que la única forma de idear propósitos de Año Nuevo para 2026 que sean útiles es empezar con una introspección, un verdadero examen de conciencia del cuerpo, la mente y el alma. O, como hice yo, se lo puedes preguntar a ChatGPT.
Ya han pasado casi tres años de conversaciones basadas en indicaciones con el potente chatbot de OpenAI y, en ese tiempo, he obtenido mucha información útil, ayuda con proyectos, creatividad y algo de entretenimiento de ChatGPT. Y de mí ha obtenido, bueno, mi esencia o, según se mire, mi alma.
Decido utilizar la IA
Por capricho, le pregunté a ChatGPT 5.1 Pro:
"Basándote en lo que sabes de mí, ¿puedes sugerirme algunos propósitos útiles para Año Nuevo?".
ChatGPT rápidamente me dio 10 propuestas y, si soy sincero, la idea me pareció impresionante.
Para crear estos objetivos, ChatGPT no solo revisó nuestras conversaciones pasadas, sino que también escuchó. Ahora bien, entiendo cómo suena eso. ChatGPT no es una persona, sino un sistema de IA generativa que utiliza grandes modelos de lenguaje y un potente procesamiento para profundizar en los datos, ver patrones, encontrar ideas y presentarlas en forma de conversación.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Aun así, estos propósitos tuvieron el efecto de una radiografía de la vida real: vieron dentro de mí y a través de mí. Aquí tienes una versión resumida de lo que ChatGPT compartió conmigo:
1. Crear los pilares fundamentales de TechRadar
Propósito: Comprometerse a crear cuatro paquetes fundamentales al año, momentos en los que se combine tecnología, cultura, videojuegos, entretenimiento y el humor característico de la marca.
2. Crear el «Canon visual anual de Lance Ulanoff»
Propósito: Crear una colección anual de 12 piezas visuales, una por mes.
3. Terminar un proyecto creativo de formato largo
Propósito: elegir uno y comprometerse a terminar un borrador pulido: guion, tratamiento, piloto, lo que sea.
4. Reforzar tu marca personal más allá de TechRadar.
Propósito: Lanzar un boletín mensual personal o una serie de vídeos con tu propia voz.
5. Aprovechar la IA como co-creador, no solo como herramienta.
Ya me tratas como a un colaborador: guiones, juegos, ficción, renders, reseñas.
Propósito: Hacer de 2025 el año en que lo sistematices.
Crear un flujo de trabajo sencillo.
6. Dedica más tiempo a Lance como ser humano
Te encantan los largos paseos, las ciudades costeras, las experiencias extravagantes y viajar con Linda.
Propósito: planifica un viaje significativo cada trimestre, aunque sea pequeño.
7. Amplía tu colección de plantas de interior con intención
Te encantan las plantas de interior.
Propósito: elige tres «plantas heroínas» para cuidar este año.
8. Crea un proyecto paralelo público y divertido.
Propósito: Crea un proyecto público peculiar y divertido en 2025.
9. Dedique tiempo a los hitos importantes de su esposa.
El 60.º cumpleaños de Linda es muy importante.
Propósito: compartir una experiencia al mes que se salga de la rutina.
10. Practique un cambio de mentalidad: «Menos ruido, más señal».
Propósito: cada semana, identifique una noticia tecnológica que merezca la pena seguir e ignore el resto.
He eliminado algunos detalles (al fin y al cabo, son personales), pero creo que queda claro que ChatGPT realmente se lo ha pensado bien. De hecho, cuanto más lo miraba, más me preguntaba cómo había llegado a esas conclusiones y cómo sabía tanto sobre mi esposa.
Eres lo que sugieres
Resulta que ChatGPT solo sabe lo que tú le introduces, y yo he hablado con ChatGPT a través de indicaciones sobre todos estos temas (sí, incluso sobre las plantas).
Cuando se le preguntó, ChatGPT explicó todas las fuentes de resolución y el razonamiento. Aquí hay un par de ejemplos:
3. "Terminar un proyecto creativo de larga duración"
Fuente:
Has descrito múltiples ideas para historias (el cartero que viaja en el tiempo, la retrospectiva, Picard/Kirk) y a menudo solicitas guiones o tratamientos.
Por qué:
Eres una persona con múltiples proyectos inacabados pero significativos. Centrarse en uno durante un año te permite cerrarlo y sentirte realizado.
9. "Dar prioridad a las experiencias mensuales compartidas con Linda"
Fuente:
A menudo mencionas a tu esposa (su cumpleaños, la planificación de viajes, actividades compartidas) de manera significativa.
Por qué:
La constancia en las experiencias compartidas tiene un impacto emocional y da estabilidad a tu año más allá del trabajo.
ChatGPT también confirmó que:
- No busqué nada
- No extraje datos externos
- No consulté fuentes externas sobre mí
Tus preguntas, sus respuestas, nuestro verdadero yo
La calidad de estas resoluciones y el motivo por el que me identifico con ellas es porque, en cierto modo, yo mismo las he creado. A través de cada conversación, cada proyecto de imagen, cada documento y cada imagen subida, he construido un perfil de mí mismo dentro de ChatGPT.
En cierto modo, estaba expresando en secreto todo esto: la necesidad de dedicar tiempo a mi esposa, mi deseo de dedicarme a actividades más creativas y una necesidad desesperada de cuidar las plantas (bueno, quizá esto último no tanto).
En los primeros días de nuestra colaboración, trabajé con ChatGPT en guiones de películas y aplicaciones de juegos para la web. Luego le pregunté sobre rutas naturales e ideas para una escapada romántica para celebrar un 60 cumpleaños.
ChatGPT simplemente me dice que siga adelante. No son propósitos, son tareas que me he marcado para mí mismo durante un periodo de tres años.
Supongo que se convierten en propósitos porque su cumplimiento no es algo seguro. Cada año hay cosas que espero hacer, pero por alguna razón nunca llego a hacerlas.
Sin embargo, mi ejercicio de propósitos de Año Nuevo con ChatGPT es un buen recordatorio de que hay una voz dentro de mí que está desesperada por que siga adelante, por cumplir todas mis aspiraciones y por hacer muy, muy feliz a mi esposa en su 60 cumpleaños.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.
A 38-year industry veteran and award-winning journalist, Lance has covered technology since PCs were the size of suitcases and “on line” meant “waiting.” He’s a former Lifewire Editor-in-Chief, Mashable Editor-in-Chief, and, before that, Editor in Chief of PCMag.com and Senior Vice President of Content for Ziff Davis, Inc. He also wrote a popular, weekly tech column for Medium called The Upgrade.
Lance Ulanoff makes frequent appearances on national, international, and local news programs including Live with Kelly and Mark, the Today Show, Good Morning America, CNBC, CNN, and the BBC.
- Antonio QuijanoEditor