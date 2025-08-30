Finalmente conseguí que ChatGPT dejara de preguntar "¿Quieres que...?" al final de cada respuesta. Aquí te explico cómo hacerlo
A veces hay que insistir mucho para que ChatGPT cambie su comportamiento.
Para mí, lo más molesto de ChatGPT es que termina sus respuestas con una pregunta. Suele empezar con «¿Quieres que...?» seguido de una sugerencia útil como «¿Quieres que ponga toda esa información en una tabla práctica?» o, a veces, una afirmación como «Avísame si quieres una versión centrada en temas como el destino, la violencia o la moralidad».
Sé que ChatGPT solo intenta ser útil, pero es como tratar con un becario demasiado entusiasta que no deja de molestarte todo el tiempo. No quiero una conversación prolongada; solo quiero seguir con lo siguiente.
Podría, como muchos han señalado, simplemente ignorarlo. Al fin y al cabo, ChatGPT es una máquina, no una persona, así que no se le puede ser grosero. Pero como alguien que no soporta la carga mental de no responder inmediatamente a un mensaje de texto y odia que otras personas tarden horas o días —¡días!— en responder, siento que estoy dejando constantemente a alguien «sin leer» cuando quiero alejarme de una conversación con ChatGPT. Me molesta terriblemente.
Te diré lo que quiero, lo que realmente, realmente quiero
Imaginen mi alegría cuando encontré una opción en, eh, Configuración, llamada "Mostrar sugerencias de seguimiento en los chats", que podía desactivar. Naturalmente, la desactivé y volví a mi conversación con ChatGPT.
Por desgracia, no tuvo el efecto deseado.
ChatGPT seguía lanzando mensajes del tipo «¿Quieres que?» en nuestras conversaciones como si estuvieran pasando de moda. Es de suponer que esta configuración detiene algún tipo de comportamiento, pero no el comportamiento que uno pensaría que se ajusta más a su descripción. Estoy seguro de que solo OpenAI podría crear un software que funcionara así.
Sin desanimarme, seguí buscando en la configuración y se me ocurrió una idea. Podía simplemente pedirle a ChatGPT que no hiciera preguntas de seguimiento en el menú Personalizar ChatGPT. Hay un cuadro llamado «¿Qué características debe tener ChatGPT?», así que escribí «No hacer preguntas de seguimiento» y lo intenté de nuevo.
¡Vamos!
No, eso tampoco funcionó. Seguía teniendo que lidiar con la versión interna y dependiente de ChatGPT. «Vale, esta vez lo conseguiré», pensé. Quizás tenía que ser más explícito. Volví al mismo menú, escribí «Nunca debes terminar una respuesta con una pregunta», inicié un nuevo chat y, ¡aleluya!, se acabaron los "¿Quieres que...?".
Por fin, ChatGPT se conformó con terminar una conversación sin intentar prolongarla. Si este comportamiento de ChatGPT te resulta igualmente molesto, esta es la solución. Algunos solo queremos una respuesta rápida a una pregunta sencilla; no queremos que nos arrastren a una conversación más larga. ChatGPT tiene que aprender a dejarlo estar, y yo le he echado una mano.
- Graham BarlowSenior Editor, AI