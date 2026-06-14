Envié un correo electrónico sin abrir Gmail gracias a la nueva función de ChatGPT... y luego descubrí el inconveniente

Ahora ChatGPT puede redactar y enviar correos electrónicos sin salir de la ventana de chat

Por el momento, esta función solo funciona con cuentas de Gmail y Outlook vinculadas

No se pueden enviar archivos adjuntos, lo que limita su utilidad

Le pedí a ChatGPT que redactara y enviara un correo electrónico por mí. Redactó el mensaje, se conectó a mi bandeja de entrada y lo preparó para enviarlo sin que yo tuviera que abrir Gmail en ningún momento. Por un momento, me pareció el asistente de IA que nos han prometido durante años. Luego intenté adjuntar un archivo... y volví a caer de bruces a la realidad.

La nueva función de ChatGPT para enviar correos electrónicos directamente desde el chat, que se lanzó discretamente ayer, ya está disponible para la mayoría de los usuarios de pago de ChatGPT en la versión web de ChatGPT. Solo funciona si has conectado tu cuenta de Gmail o Outlook a ChatGPT, por lo que no funcionará en todos los clientes de correo electrónico, y también hay otras limitaciones.

Por ejemplo, como descubrí, todavía no se pueden enviar archivos adjuntos, lo cual es un problema bastante grande si OpenAI quiere que la gente se tome a ChatGPT más en serio como asistente de IA.

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La última limitación es que no se puede hacer esto en cuentas Free o Go, ni a través de las aplicaciones de ChatGPT en computadoras de escritorio y dispositivos móviles. El envío de correos electrónicos solo está disponible en la versión web de ChatGPT para usuarios de los planes Plus, Pro, Business y Enterprise.

Tengo que admitir que fue muy emocionante la primera vez que probé a enviar un correo electrónico desde el chat. Lo utilicé para enviar una idea para un artículo a mi correo electrónico del trabajo y le pedí a ChatGPT que me proporcionara información de fondo sobre el tema. No escribí todo el correo yo mismo; simplemente confié en que ChatGPT redactara el contenido e incluyera el enlace a la fuente que le había proporcionado.

ChatGPT me dijo exactamente lo que iba a hacer y mostró un cuadro de diálogo explicando la acción que estaba a punto de realizar, preguntándome si quería Permitirlo o Rechazarlo. Hice clic en Detalles para revisar el correo electrónico exacto que planeaba enviar y, satisfecho con lo que vi, hice clic en Permitir. Segundos después, el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada del trabajo.

Por supuesto, no logró enviar un archivo adjunto, pero lo impresionante es el hecho de que puedas hacer todo esto desde el chat. Si ya estás trabajando en ChatGPT, esto significa que puedes enviar un correo electrónico sin interrumpir tu flujo de trabajo.

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(Image credit: OpenAI)

Una sola función que falta lo cambia todo

Si aún no has conectado tu cuenta de Gmail o Outlook, abre "Configuración", selecciona "Aplicaciones", luego "Añadir más" y busca "Gmail" u "Outlook" para conectarla.

Lo que hace que esta función sea destacable es que todavía no todos los asistentes de IA pueden hacer esto. Cuando le pedí a Gemini que enviara un correo electrónico por mí, el chatbot de Google respondió que no podía enviar mensajes directamente ni acceder a mis cuentas para hacerlo. Gemini puede ayudar a redactar correos electrónicos, pero la capacidad de ChatGPT para conectarse realmente a tu bandeja de entrada y completar la tarea es un indicio de hacia dónde se dirigen los asistentes de IA.

La nueva capacidad de enviar correos electrónicos puede estar limitada por ahora, pero como la mayoría de las cosas que lanza OpenAI, es probable que mejore con el tiempo. Aun así, la falta de soporte para archivos adjuntos se siente como una omisión significativa. El envío de archivos es una de las razones más comunes por las que la gente usa el correo electrónico, y hasta que ChatGPT pueda manejar eso, y también ocuparse de leer correos electrónicos, es difícil imaginar que reemplace a un cliente de correo electrónico tradicional.

Aun así, es un primer paso prometedor. También espero ver compatibilidad con más proveedores de correo electrónico en el futuro. Sin embargo, empezar con Gmail y Outlook cubre un gran porcentaje de usuarios, así que hay muchas posibilidades de que puedas probar la función por ti mismo hoy mismo.

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