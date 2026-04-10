El modelo alterno de ChatGPT mejora mientras OpenAI lanza una opción Pro más económica

El modelo de respaldo oculto de ChatGPT se ha vuelto más inteligente, y se trata de una actualización silenciosa que se lleva a cabo en segundo plano

OpenAI también ha anunciado un nuevo plan Pro de 100 dólares, lo que cambia las reglas del juego en cuanto a quién tiene acceso a sus mejores herramientas

Estos cambios demuestran que OpenAI está haciendo que ChatGPT sea más diferenciado y complejo entre bastidores

OpenAI acaba de introducir dos cambios importantes en ChatGPT, pero solo uno de ellos es evidente. La gran novedad es que ahora hay un nuevo plan Pro de 100 dólares que resulta más económico que la opción Pro de 200 dólares, pero que ofrece más acceso a Codex, la herramienta de programación de OpenAI, del que tendría un usuario Plus.

El segundo cambio es la introducción de un nuevo modelo de respaldo de ChatGPT, para cuando se alcancen los límites de uso en ChatGPT-5.3 Instant. El nuevo modelo se llama ChatGPT-5.3 Instant Mini, y no se puede seleccionar en el selector de modelos, ya que es el que se utiliza por defecto cuando se alcanzan los límites de uso.

En conjunto, los nuevos cambios muestran que OpenAI está remodelando tanto la experiencia de uso fluido de ChatGPT como la forma en que ofrece el acceso de gama alta.

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La mejora oculta que no notarás

GPT-5 Instant Mini reemplaza a ChatGPT-5.3 Instant como el modelo de reserva al que se accede una vez que se alcanzan los límites de GPT-5.3 Instant, los cuales dependen del plan que se tenga contratado. Antes de este nuevo lanzamiento, el modelo predeterminado era ChatGPT-5 mini. OpenAI afirma que ChatGPT-5.3 Instant Mini supera a GPT-5 Instant Mini en una amplia gama de casos de uso.

"En comparación con GPT-5 Instant Mini, GPT-5.3 Instant Mini se siente más natural en la conversación, con una redacción más sólida y una mayor conciencia contextual a lo largo del chat", dijo OpenAI en las notas de lanzamiento de ChatGPT-5.3 Instant Mini.

El cambio se está produciendo entre bastidores, pero aunque solo afecte a la experiencia de «desbordamiento», demuestra que es ahí donde acaban muchos usuarios habituales. Son los usuarios Pro los que probablemente se vean menos afectados, ya que tienen índices de uso mucho más altos.

El nuevo plan Pro de 100 dólares

Al mismo tiempo, OpenAI está lanzando un nuevo plan Pro de 100 dólares al mes (89 libras en el Reino Unido; precio en Australia por determinar) destinado a sesiones de Codex más largas y de alta intensidad. Incluye acceso ilimitado a GPT-5.4, acceso a GPT-5.4 Pro y un uso temporal de Codex en modo «hasta 10 veces» superior al del plan Plus.

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Lo que resulta confuso es que el plan Pro de 200 dólares al mes sigue existiendo, por lo que ahora hay dos planes para ChatGPT llamados «Pro». Lo más sencillo es pensar en el plan de 100 dólares al mes como un nivel intermedio entre el Plus y la opción Pro, más cara.

OpenAI describe el plan Pro de 100 $ al mes como uno que ofrece 5 veces más uso que el nivel Plus, mientras que el plan de 200 $ al mes ofrece 20 veces más uso. Aparte de eso, todo lo demás entre los dos planes parece ser igual.

¿Qué cambia para los usuarios de Plus?

También hay un pequeño cambio para los usuarios de Plus, que pagan 20 dólares al mes. La promoción temporal de Codex en Plus está llegando a su fin, por lo que OpenAI está reajustando el uso de Plus para permitir más sesiones a lo largo de la semana, en lugar de sesiones más largas y de alta intensidad en un solo día.

En la práctica, esto significa que OpenAI está redefiniendo el propósito de Plus: un uso diario más ligero y constante, en lugar de ráfagas de uso intensivo. Al mismo tiempo, está introduciendo un nuevo nivel intermedio con la esperanza de que aquellas personas que utilizan ChatGPT Plus para programar se pasen a este plan.

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