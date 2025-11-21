ChatGPT Atlas acaba de recibir su primera gran actualización: tres nuevas funciones que te encantará usa

TechRadar AI Week 2025 (Image credit: OpenAI/Microsoft/Google) Este artículo forma parte de la Semana de la IA 2025 de TechRadar. Cubriendo los aspectos básicos de la inteligencia artificial, te mostraremos cómo sacar el máximo partido a herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude, junto con artículos en profundidad, noticias y los principales temas de debate en el mundo de la IA.

ChatGPT Atlas solo lleva unas semanas en el mercado, pero ya parece que el navegador con chatbot de OpenAI está creciendo rápidamente. La primera gran actualización ha llegado a macOS y añade tres funciones realmente útiles que hacen que Atlas parezca menos una demostración de IA y más algo en lo que realmente se puede confiar a diario.

He estado usando Atlas desde su lanzamiento y, aunque todavía tiene algunos aspectos por pulir, esta actualización supone un notable paso adelante.

Si has estado esperando herramientas prácticas en lugar de trucos de IA llamativos para empezar a usar ChatGPT Atlas, estas son las tres mejoras que vale la pena conocer.

1. Las claves de acceso de iCloud llegan a Atlas

Atlas ahora es compatible con las claves de acceso de iCloud, lo que significa que puedes iniciar sesión en los sitios web compatibles utilizando el llavero seguro de Apple en lugar de tener que lidiar con contraseñas. Esto es algo que la mayoría de los navegadores modernos ya ofrecen, por lo que su ausencia en Atlas se percibía como una carencia. Ahora que está aquí, hace que el navegador resulte más confiable al instante.

Esto es importante porque Atlas siempre te ha pedido que le confíes gran parte de tu vida digital y ahora, al poder apoyarse en el almacenamiento seguro de Apple en lugar de en un administrador de contraseñas independiente, se elimina parte de esa vacilación.

2. Ahora puedes configurar Google como tu motor de búsqueda predeterminado

OpenAI ha añadido Google como motor de búsqueda predeterminado opcional dentro de Atlas. Hasta ahora, se te empujaba principalmente a utilizar consultas basadas en IA u opciones de búsqueda menos familiares, lo que hacía que Atlas se sintiera un poco aislado de la web habitual.

Cuando probé Atlas por primera vez durante 24 horas, me decepcionó no poder utilizar Google de forma predeterminada, por lo que este cambio supone una mejora importante para el navegador ChatGPT.

La posibilidad de convertir Google en el motor de búsqueda predeterminado ayudará a cualquiera que quiera probar Atlas de forma ocasional sin tener que volver a aprender todo su flujo de trabajo. La mayoría de las personas siguen iniciando sus sesiones de navegación en la barra de búsqueda, por lo que tener Google como opción predeterminada elimina cualquier fricción.

3. Las pestañas verticales están aquí

Si abres tantas pestañas como yo cuando investigo para un artículo, las pestañas horizontales se convierten en un caos. Atlas ahora te ofrece un diseño vertical adecuado y facilita al instante la navegación por el navegador.

También obtienes mejoras como la selección de varias pestañas y el ciclo adecuado de Control más Tab, lo que significa que la experiencia con las pestañas se parece más a la de Chrome o Edge. Es un pequeño cambio que tiene un gran impacto, especialmente si pasas todo el día saltando entre las indicaciones de ChatGPT, las fuentes de noticias y los borradores de documentos.

Hasta ahora, Atlas se sentía un poco básico. Las pestañas verticales le dan esa sensación de usuario avanzado que le faltaba.

¿Hora de utilizar "Atlas"?

ChatGPT Atlas aún se encuentra en una etapa inicial, y muchos de los problemas que tuve con el navegador en su lanzamiento siguen vigentes hoy en día. Dicho esto, la incorporación de las claves de acceso de iCloud supone un gran paso adelante para que me sienta más cómodo confiando mi información personal a Atlas, y aunque todavía no estoy convencido de ceder todos mis datos de navegación a OpenAI, me gusta lo que veo aquí.

ChatGPT Atlas solo lleva unos meses en el mercado y ya está claro que OpenAI considera este producto como una forma fundamental de interactuar con sus modelos de IA. Ahora solo necesitamos una aplicación para Windows y la posibilidad de utilizar Atlas en teléfonos inteligentes. Por favor, OpenAI, concédeme mi deseo navideño.

