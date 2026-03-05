ChatGPT acaba de recibir otra mejora intelectual con GPT-5.4 Thinking, y está diseñado para tareas más grandes y complejas

OpenAI ha presentado ChatGPT 5.4 Thinking en ChatGPT para gestionar razonamientos más complejos y tareas de varios pasos.

ChatGPT 5.3 Instant seguirá siendo el modelo predeterminado para las conversaciones cotidianas en ChatGPT.

El nuevo modelo permite a los usuarios Plus, Team y Pro guiar a la IA mientras planifica y completa proyectos más grandes.

Apenas unos días después de que OpenAI presentara ChatGPT 5.3 Instant, ChatGPT ha recibido una actualización adicional llamada ChatGPT 5.4 Thinking, impulsada por el nuevo modelo GPT-5.4. ChatGPT 5.4 Thinking, junto con un ChatGPT 5.4 Pro de mayor rendimiento, se están implementando para la herramienta «Thinking», mientras que ChatGPT 5.3 Instant sigue siendo el modelo predeterminado que impulsa la mayoría de las conversaciones de ChatGPT.

El detalle más importante es cómo encaja el nuevo modelo en la estructura de ChatGPT. ChatGPT 5.3 es básicamente la versión optimizada para la velocidad y el flujo conversacional, mientras que ChatGPT 5.4 Thinking está diseñado para situaciones que requieren un razonamiento más complejo. Aparece como un modo opcional para los suscriptores de Plus, Team y Pro, lo que permite a los usuarios cambiar a una versión más analítica del modelo cuando lo necesitan.

Esa distinción entre velocidad y profundidad refleja un cambio más amplio en la forma en que se está desarrollando ChatGPT. En lugar de depender de un único modelo para manejar todas las situaciones, OpenAI está construyendo un sistema por capas en el que diferentes modelos desempeñan diferentes funciones.

La diferencia más visible con ChatGPT 5.4 Thinking es la forma en que el modelo explica su enfoque. Cuando se le da una indicación complicada, el chatbot ofrece una breve explicación de cómo planea resolver el problema. Esta vista previa permite al usuario intervenir mientras la respuesta aún se está desarrollando. Si el plan del modelo no da en el blanco, el usuario puede ajustar su dirección antes de que llegue el resultado final. Esencialmente, ChatGPT 5.4 piensa en voz alta y te permite interrumpirlo y corregirlo.

¿Cómo funciona?

Imagina que le pides a ChatGPT que planifique unas vacaciones familiares. Con ChatGPT 5.4 Thinking activado, el sistema podría empezar describiendo los pasos que pretende seguir. Podría decir que buscará fechas de viaje, calculará los costos, comparará opciones de vuelos y esbozará un itinerario diario. Si el usuario prefiere los viajes por carretera en lugar de los vuelos o quiere dar prioridad a los museos sobre las playas, ese cambio puede realizarse antes de que se genere el itinerario.

La función también funciona bien con indicaciones más largas. ChatGPT 5.4 está diseñado para mantener una mayor conciencia de las partes anteriores de la conversación mientras se resuelven problemas de varios pasos. Eso le permite manejar solicitudes más complicadas sin perder de vista el objetivo general. OpenAI describe esta mejora como parte de un esfuerzo más amplio para hacer que ChatGPT sea más útil para tareas profesionales en lugar de simplemente una conversación interesante.

OpenAI afirma que GPT-5.4 funciona especialmente bien en áreas como la creación de documentos, el análisis de hojas de cálculo y el diseño de presentaciones. El modelo se evaluó utilizando tareas que se asemejan al tipo de trabajo que se realiza en docenas de profesiones. En esas pruebas, GPT-5.4 igualó o superó a los profesionales humanos en la gran mayoría de las comparaciones.

El modelado de hojas de cálculo es un área especialmente destacada. OpenAI afirma que el modelo obtuvo una puntuación significativamente más alta que GPT-5.2 en tareas similares a las de modelado financiero que suelen realizar los analistas junior.

Las mejoras también se extienden a la comprensión visual. GPT-5.4 puede analizar imágenes de alta resolución y documentos complejos de manera más eficaz, lo que ayuda a interpretar gráficos, diagramas o documentos escaneados. Para un usuario habitual de ChatGPT, esa combinación de capacidades significa que el chatbot resulta más útil para tareas que implican información real en lugar de preguntas abstractas.

Un usuario puede pedirle a ChatGPT que analice un conjunto de datos, elabore una hoja de cálculo, redacte un informe que resuma los resultados y cree diapositivas que expliquen las conclusiones. GPT-5.4 está diseñado para gestionar toda esa cadena de tareas con menos revisiones.

Speed versus power

Incluso con la llegada de GPT-5.4 Thinking, GPT-5.3 Instant sigue desempeñando un papel fundamental en la experiencia de ChatGPT.

GPT-5.3 Instant sigue siendo el modelo predeterminado que impulsa la interfaz de chat estándar. Se introdujo para agilizar las conversaciones, reducir los rechazos innecesarios y generar respuestas más rápidas. Ese enfoque en la velocidad y la capacidad de respuesta lo hace muy adecuado para interacciones cotidianas, como intercambiar ideas, responder preguntas o redactar mensajes rápidos.

GPT-5.4 Thinking tiene un posicionamiento diferente. Dado que realiza un razonamiento más profundo y un análisis más complejo, requiere un mayor esfuerzo computacional. OpenAI ha limitado el acceso al modo Thinking a los suscriptores Plus, Team y Pro. Los usuarios que necesiten aún más potencia pueden acceder a GPT-5.4 Pro a través de los planes Pro y Enterprise. Esa versión está diseñada para tareas especialmente exigentes, como la codificación avanzada o el trabajo analítico complejo.

Este enfoque por capas permite a ChatGPT equilibrar la velocidad y la capacidad. GPT-5.3 Instant se encarga de la mayoría de las conversaciones cotidianas, mientras que GPT-5.4 Thinking está disponible cuando los usuarios necesitan un razonamiento más sofisticado.

La decisión de OpenAI de mantener GPT-5.3 Instant como opción predeterminada también destaca algo importante sobre la dirección que está tomando la IA moderna. La capacidad bruta es solo una parte de la ecuación. Para la mayoría de las personas, lo que importa igual de importante es la velocidad, la capacidad de respuesta y un sistema que resulte natural de usar.

Es posible que el futuro de la IA no llegue solo a través de avances repentinos, sino a través de actualizaciones más discretas como esta: pequeños cambios en la forma en que estos sistemas razonan, responden y se adaptan a las tareas cotidianas..

