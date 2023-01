Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: comparación de los modelos estándar y Plus

An iPhone 14 Plus

El Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy S23 Plus probablemente no serán tan emocionantes como el Samsung Galaxy S23 Ultra, pero seguro que serán mucho más asequibles y, como resultado, probablemente serán muy populares.

Sin embargo, tienen mucha competencia, ya que el S23 competirá directamente con el iPhone 14 (opens in new tab) y, por primera vez, Apple también tiene un claro competidor para el modelo Plus, el iPhone 14 Plus (opens in new tab).

Así que, teniendo esto en cuenta, hemos comparado los próximos Galaxy S23 y Galaxy S23 Plus estándar con los iPhone 14 y iPhone 14 Plus estándar, para ver (basándonos en filtraciones y rumores en el caso de la serie S23) cuál es probable que salga vencedor.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: precio y disponibilidad

Se espera que el Samsung Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus se anuncien el 1 de febrero en el Galaxy Unpacked 2023, y aunque aún no sabemos con certeza lo que costarán, hemos visto filtraciones detalladas de precios para EE.UU. y para Australia, que combinadas sugieren que el Samsung Galaxy S23 podría tener un precio base de 799,99$, lo que se traduciría en España en unos 1.000€ (al menos), teniendo en cuenta el aumento de precio que tienen estos dispositivos al llegar a Europa.

Nos gustaría que no fuera más caro que eso, pero como Apple ha subido los precios recientemente en Europa (mientras que los ha mantenido estables en Estados Unidos), es muy probable que Samsung siga su ejemplo.

Teniendo en cuenta los precios anteriores, suponemos que el aumento podría ser de unos 50€, lo que situaría el precio de salida del Galaxy S23 entre 1.000 y 1.100€.

Por su parte, el iPhone 14 empieza en 1.009€, y el iPhone 14 Plus en 1.159€. Así pues, los teléfonos estándar podrían tener precios muy similares entre sí, al igual que las modalidades Plus, pero con ligeras diferencias según la región.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: diseño

Las filtraciones (opens in new tab) sugieren que el Samsung Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus serán prácticamente idénticos, solo que el modelo Plus será más grande.

Probablemente tendrán pantallas planas con una cámara perforada en la parte superior central, mientras que en la parte trasera las cámaras parecerán sobresalir individualmente de la parte trasera, en lugar de estar emplazadas en un bloque, como en el S22 y el S22 Plus.

Los biseles parecen finos (como se puede esperar de un teléfono de gama alta) y esperamos que la parte trasera sea de cristal y el marco de metal.

Podrían tener el resistente Gorilla Glass Victus 2 protegiendo la pantalla, una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, y venir en una selección de tonos Cotton Flower (crema), Misty Lilac (rosa), Botanic Green y Phantom Black. Puedes leer más sobre los posibles colores en nuestra guía de colores del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab).

También tenemos una idea de su peso y dimensiones: el Samsung Galaxy S23 tendría 146,3 x 70,9 x 7,6mm y 167g, mientras que el Samsung Galaxy S23 Plus tendría 157,8 x 76,2 x 7,6mm y 195g.

Por otro lado, tenemos el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus, que también tienen pantallas planas, una parte trasera de cristal y un marco de metal. Sin embargo, tienen un notch en lugar de una cámara perforada, lo que les da un aspecto algo más anticuado.

También tienen un bloque de cámara en la parte trasera en lugar de objetivos individuales, pero tienen una clasificación IP68 como la que esperamos de los teléfonos de Samsung, y utilizan la tecnología Ceramic Shield para proteger la pantalla. Así que hay muchas similitudes.

La mayor diferencia podría ser la elección de colores: Medianoche (negro), Morado (morado), Luz de estrella (blanco), Product Red (rojo) o Azul.

El iPhone 14 mide 146,7 x 71,5 x 7,8mm y pesa 172 gramos, mientras que el iPhone 14 Plus mide 160,8 x 78,1 x 7,8mm y pesa 203 gramos.

Suponiendo que las filtraciones sobre la serie S23 sean ciertas, el iPhone 14 es ligeramente más grande y pesado que el Galaxy S23, mientras que el iPhone 14 Plus es un poco más grande y pesado que el Galaxy S23 Plus, pero no mucho.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: pantalla

Las filtraciones sugieren que el Samsung Galaxy S23 tendrá una pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas 1080 x 2340 con una frecuencia de refresco de 120Hz, mientras que el Samsung Galaxy S23 Plus tendrá las mismas especificaciones pero unidas a una pantalla de 6,6 pulgadas. Esto supondría 425 píxeles por pulgada para el S23 y 393 para el Samsung Galaxy S23 Plus.

En cuanto al iPhone 14, tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y 1170 x 2532 píxeles con una frecuencia de actualización de 60Hz y 460 píxeles por pulgada, mientras que el iPhone 14 Plus tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas y 1284 x 2778 píxeles con una frecuencia de actualización de 60Hz y 458 píxeles por pulgada.

La principal diferencia en este apartado es que la serie Samsung Galaxy S23 probablemente tendrá una mayor frecuencia de actualización que estos iPhones.

Eso podría dar a las pantallas de los teléfonos de Samsung una ligera ventaja en general, pero no es una victoria completa, ya que los iPhones tienen pantallas de una resolución algo mayor, y la pantalla del iPhone 14 Plus es un poco más grande de lo que esperamos que sea la del Samsung Galaxy S23 Plus.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: cámaras

Si nos creemos las filtraciones, entonces el Samsung Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus tendrán las mismas cámaras, es decir, un sensor principal de 50MP f/1.8, un ultra gran angular de 12MP f/2.2 y un teleobjetivo de 10MP f/2.4, con zoom óptico de 3x, junto con una cámara frontal de 12MP. El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus también tienen las mismas cámaras, específicamente una cámara principal de 12MP f/1.5, una ultra gran angular de 12MP f/2.4 y una cámara para selfies de 12MP f/1.9.

Así pues, Samsung podría salir ganando, ya que estos modelos Galaxy S23 probablemente contarán con un sensor adicional, concretamente un teleobjetivo. El sensor principal del Samsung Galaxy S23 y S23 Plus también podría tener más megapíxeles con los que jugar.

Por supuesto, los megapíxeles no lo son todo, y los teléfonos de Apple hacen fotos magníficas, pero por versatilidad, como mínimo, el Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus tendrán probablemente la mejor configuración.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: batería

Esperamos que el Samsung Galaxy S23 tenga una batería de 3.900mAh con carga por cable de 25W y carga inalámbrica de 15W o 10W, mientras que el Samsung Galaxy S23 Plus probablemente tenga una batería de 4.700mAh con carga por cable de 45W y carga inalámbrica de 15W o 10W.

Esto podría superar al iPhone 14 y al iPhone 14 Plus, ya que el primero tiene una batería de 3.279mAh con 20 W de carga por cable y 15 W inalámbrica, mientras que el segundo tiene una batería de 4.323mAh con 20W de carga por cable y 15W inalámbrica.

Por tanto, la gran baza es la velocidad de carga relativamente rápida de 45W que probablemente ofrecerá el Samsung Galaxy S23 Plus.

En otras áreas, los dos teléfonos Plus parecen bastante similares en cuanto a especificaciones de batería, al igual que los dos modelos estándar, aunque es probable que Samsung tenga ventaja tanto en velocidad como en capacidad.

Sin embargo, en nuestras pruebas encontramos el iPhone 14 Plus tenía impresionantemente buena duración de la batería, y Apple tiende a hacer pequeñas capacidades van más lejos, por lo que será interesante ver si estos modelos Samsung Galaxy S23 tienen teléfonos comparables de Apple vencer en la práctica.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: especificaciones y funciones

No te debería faltar potencia con ninguno de estos teléfonos: los de Samsung casi con toda seguridad llevarán una versión potenciada del chip Snapdragon 8 Gen 2, que ya es un buque insignia, mientras que los de Apple utilizan el potente chip A15 Bionic de la propia compañía.

Si acaso, la serie Samsung Galaxy S23 podría tener ventaja, lo que no suele ser el caso, pero Apple decidió utilizar un chip de hace un año en los modelos básico y Plus del iPhone 14. En cualquier caso, dudamos que la diferencia sea muy grande.

En cuanto a la RAM, probablemente tendrás 8GB con el Samsung Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus, mientras que el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus tienen solo 6GB. Pero comparar las cantidades de RAM de los iPhone con las de los teléfonos Android casi no tiene sentido, porque Apple hace que con poco se llegue muy lejos.

Ahora llegamos al almacenamiento, y para ello los informes sugieren que el Samsung Galaxy S23 probablemente vendrá con 128GB o 256GB, aunque hay cierto desacuerdo, con ciertas filtraciones que apuntan a un tamaño inicial de 256GB. Por su parte, el Samsung Galaxy S23 Plus vendrá probablemente con 256GB o 512GB.

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus vienen con más opciones, ya que se puede elegir entre 128GB, 256GB o 512GB para ambos teléfonos. Por supuesto, no tienen ranura para tarjetas microSD, pero tampoco se espera que los teléfonos Samsung la tengan.

La mayor diferencia entre los iPhones y los Samsung Galaxy es el software: la serie iPhone 14 lleva iOS 16, mientras que la serie Samsung Galaxy S23 llevará Android 13, probablemente con la interfaz One UI 5.1 de Samsung. No hay un ganador claro, todo se reduce a las preferencias personales.

No debería haber mucha diferencia en las opciones de conectividad, ya que los iPhones soportan 5G y los teléfonos Galaxy seguramente también. También se habla de las comunicaciones de emergencia por satélite que ofrece la serie Galaxy S23, algo que también se consigue con la línea iPhone 14.

Conclusión

Suponiendo que las filtraciones anteriores sobre el Samsung Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus sean exactas, podrían dar una fuerte competencia al iPhone 14 y el iPhone 14 Plus.

Los teléfonos de Samsung podrían tener frecuencias de actualización más altas, un diseño posiblemente más moderno debido a la ausencia de un notch, una cámara adicional, baterías más grandes, carga más rápida y (al menos en el caso del S23 Plus) más almacenamiento inicial.

Los iPhones salen perdiendo, al menos sobre el papel, pero es probable que sus pantallas tengan una resolución ligeramente superior, podría haber más opciones de almacenamiento, y el iPhone 14 Plus probablemente tenga una pantalla un pelín más grande que el Samsung Galaxy S23 Plus.

Aparte de eso, los colores disponibles y sus sistemas operativos difieren, mientras que la mayoría de los demás aspectos parecen bastante similares.

La serie Samsung Galaxy S23 podría ser ligeramente mejor sobre el papel, pero va a ser una lucha muy reñida, y los ganadores absolutos no se conocerán hasta que los teléfonos de Samsung no sólo se hayan anunciado, sino que se hayan sometido a un análisis completo en TechRadar. No obstante, es probable que todos ellos se sitúen entre los mejores smartphones (opens in new tab).