Los Samsung Galaxy S23 podrían costar mucho menos de lo que pensábamos

Quedan menos de dos semanas para el lanzamiento oficial de los Samsung Galaxy S23 (opens in new tab), pero es posible que ya conozcamos los precios que tendrán los móviles.

Según unos documentos de la operadora Verizon que se han filtrado, y han sido publicados en Reddit (opens in new tab) (por 9to5Google (opens in new tab)), el Samsung Galaxy S23, el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra se venderán, al menos en EEUU, por un precio idéntico al que tuvieron sus equivalentes de la gama Samsung Galaxy S22 (opens in new tab).

En el caso de que pase lo mismo en España, y veamos los mismos precios que el año pasado, esto querría decir 859€, 1.059€ y 1.259€, para los modelos estándar, Plus y Ultra, respectivamente.

Podremos comprobar la exactitud de estas cifras cuando se presente la gama Galaxy S23 durante el evento Samsung Unpacked 2023 (opens in new tab) (que comienza a las 19:00 hora española del 1 de febrero), pero esta filtración nos da la esperanza de que tal vez los nuevos teléfonos no costarán más que sus predecesores.

Los rumores anteriores apuntaban a subidas de precio (opens in new tab) para los próximos buques insignia de Samsung. En las últimas semanas, han circulado por la red documentos que apuntaban a elevados precios del Galaxy S23 tanto en Corea del Sur como en Australia, lo que nos ha hecho ir haciéndonos a la idea de que los Galaxy S23 serán más caros que sus predecesores.

Sin embargo, los documentos oficiales de las operadoras suelen ser una fuente de información más fiable que las filtraciones de Twitter y las especulaciones de los comentaristas. En cualquier caso, lo sabremos con certeza el 1 de febrero.

Más que una confirmación de los precios

Una imagen promocional filtrada del Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Samsung / WinFuture)

Además de revelar el precio en EEUU de la gama Samsung Galaxy S23, estos documentos filtrados de Verizon también parecen confirmar los rumores anteriores sobre las variantes de los móviles y la fecha de lanzamiento.

Según el documento, los tres teléfonos del Galaxy S23 partirán de 8GB de RAM, pero el modelo estándar partirá de 128GB de almacenamiento y los modelos S23+ y S23 Ultra de 256GB. El S23 estándar también tendrá una variante superior que cuente con 256GB, pero sus dos hermanos mayores podrán ampliarse hasta 512GB (y la variante más grande del Ultra contará con 12GB de RAM).

Además, Verizon ha confirmado que la fecha de puesta en venta de los tres modelos será el 17 de febrero.