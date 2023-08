El iPhone 15 podría tener fijada su fecha de lanzamiento - Esto es lo que Apple tiene que hacer para emocionarme

Apple podría tener fecha de lanzamiento para su esperado iPhone 15, al menos según el último informe de 9to5Mac, que afirma haber visto documentos en los que se insta a los empleados de Apple a no tomarse vacaciones el 13 de septiembre.

La fecha, que cae en la segunda semana de septiembre, no nos sorprende. Prácticamente todos los lanzamientos de iPhones han sido en septiembre.

Aun así, saber la fecha está bien para que podamos organizarnos y ir haciéndonos a la idea que durante ese día estaremos a tope con el trabajo aquí en TechRadar. Dicho eso, la fecha concreta elegida por Apple para la presentación de sus últimos móviles (y probablemente otros dispositivos como el Apple Watch 9, y tal vez unos nuevos AirPods o un iPad mini) es solo una pequeña parte de lo que ocupa nuestra mente en este momento.

Conocer la fecha hace que reevaluemos el iPhone 14 Pro y pensemos en todo aquello que no nos convence del último buque insignia de la compañía. Que quede claro, tanto el iPhone 14 Pro como sus hermanos (el iPhone 14 Pro Max, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus) están entre los mejores teléfonos del mercado. El tiempo, sin embargo, no se detiene para ningún móvil y desde el lanzamiento del iPhone 14 en septiembre de 2022, hemos visto nuevos smartphones de Xiaomi, Nothing, OnePlus, Motorola y, sobre todo, Samsung.

No voy a discutir con nadie que diga que el chip A16 Bionic del iPhone 14 Pro de Apple sigue superando al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que lleva el Samsung Galaxy S23. Eso sí, la calidad de un móvil a día de hoy no se fija sólo por su cerebro, sino que también entran en juego otros factores como las prestaciones, el diseño y las cámaras.

Es en este último aspecto donde Apple tiene más carencias.

Mejores fotos

Más vale que una de estas lentes del próximo iPhone 15 Pro sea un zoom óptico de 10X. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Prácticamente todos los teléfonos que hemos visto o utilizado este año tienen más megapíxeles y un zoom óptico más potente que incluso el mejor iPhone. Eso es así desde hace un par de años y no puede seguir así. Apple tiene un procesamiento de imagen fantástico, pero ya es hora de que se centre en la óptica real. Se rumorea que por fin veremos la tecnología de zoom periscópico que, según esperamos, llevará al iPhone 15 Pro Max al menos a un zoom óptico de 10x. Si Apple lo respalda con un sensor de 96MP (capaz de almacenar cuatro píxeles a la vez para obtener una imagen de 24 megapíxeles), estaremos más que satisfechos.

Debajo de la pantalla y batería

Imagina una pantalla más grande dentro de un cuerpo del miso tamaño. (Image credit: Future)

Sabemos que, al parecer, Apple está planeando extender sus pantallas Super Retina al borde de todos sus teléfonos iPhone 15. Es un buen objetivo, pero queremos algo especial bajo la pantalla. El FaceID sigue siendo una forma fiable (y quizá la mejor) de desbloquear un teléfono, pero también queremos un lector de huellas bajo la pantalla. La mayoría de los competidores ofrecen múltiples opciones biométricas, pero Apple parece reacia a la idea, y es la única.

También esperamos que Apple trabaje en la tecnología de sus baterías. Necesitamos baterías más grandes pero también, por fin, la capacidad de carga rápida con un adaptador de corriente más grande (aunque no esté incluido). Venga Apple, danos el 100% en 40 minutos.

Esto no es un iPhone, pero es el tipo de lector de huellas dactilares bajo la pantalla del que hablamos. (Image credit: Aakash Jhaveri)

¡Cambia ese puerto!

Creo que todos estamos listos para renunciar al puerto Lightning y adoptar el USB-C para el iPhone 15, pero solo mientras Apple envíe cada nuevo iPhone con un adaptador Lightning a USB-C, al menos para este primer nuevo modelo con la tecnología de carga USB-C.

Curiosamente, no espero que Apple cambie el diseño o la tecnología con el iPhone 15. Creo que será exactamente igual que el iPhone 14, con las mismas pantallas y la Dynamic Island, los botones dispuestos de la misma manera, y los materiales todos iguales. Al menos puedo estar tranquila sabiendo que el iPhone 15 vendrá con iOS 17 de fábrica, una actualización de la plataforma que ya hemos empezado a disfrutar en el iPhone 14 Pro Max.

Adiós, Lightning. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Por supuesto, nos encantaría ver el iPhone Fold o Flex (o como se llame finalmente el rumoreado plegable de Apple), pero eso no es algo que veremos este 2023.

En definitiva, las cosas que hemos hablado en este artículo, junto con muchas otras, son las que tendremos en la cabeza de aquí al lanzamiento de los iPhone 15. Pensaremos en todas las formas en que Apple podría emocionarnos e inspirarnos en su próximo lanzamiento, porque al final de ilusiones se vive: la verdad, no creemos que este sea el año en que Apple consiga sorprendernos. Sea como sea, allí estaremos para contároslo todo.