6 cosas que esperamos ver cuando Apple lance su primer iPhone plegable

El primer iPhone plegable lleva filtrándose muchísimo tiempo, por lo que es de esperar que cada vez vaya quedando menos para su gran lanzamiento. Si bien es posible que todavía haya que esperar hasta 2024 o 2025 para la presentación del móvil y que podamos conocer todos los detalles por parte de Apple, lo cierto es que ya podemos ir haciéndonos una idea de qué esperar gracias a las filtraciones y los rumores.

Por otro lado, teniendo en cuenta que cada vez son más los móviles plegables que van llegando al mercado, es posible que Apple quiera darse un poco de prisa para lanzar su propio candidato, y más teniendo en cuenta la gran delantera que ya le lleva Samsung, su gran rival, que este 2023 seguirá su andadura en este sector con los esperados Galaxy Z Fold 5 y el Z Flip 5. Además, el lanzamiento del primer plegable Google Pixel Fold parece ser inminente. Por tanto, estamos seguros de que Apple está notando la presión.

Lo cierto es que cuando la compañía de la manzanita decida por fin formar parte del mercado de los teléfonos plegables, es posible que cambie las reglas de juego, ya que Apple tiene fama de haber hecho historia más de una vez, como cuando lanzó su primer iPhone en 2007.

Con todo lo anterior en mente, hemos elaborado un listado de 6 cosas que esperamos ver en el primer iPhone plegable, sea cuando sea que llegue. Creemos que si cumple con lo siguiente, es muy posible que triunfe.

iPhone plegable: cinco cosas que queremos ver

(Image credit: Future)

1. Un precio que pueda permitirse alguien

Obviamente, nuestro mayor miedo a la hora de pensar en un iPhone plegable es el precio que podría tener.

Partiendo de la base de que la última gama iPhone 14 ha subido mucho de precio respecto a sus predecesores, y que Apple ya de por sí es una marca muy cara, no sabemos el precio que podría tener un iPhone plegable.

Lo cierto es que el Samsung Galaxy Z Fold 4 también es increíblemente caro, ya que su precio de lanzamiento parte de 1.799€ (pudiendo alcanzar hasta 2.159.99€ si lo quieres con 1TB de almacenamiento). En definitiva, creemos que el tope aceptable para el precio del iPhone plegable debería ser ese, que ya de por sí es muy alto.

Si cuesta más todavía no sabemos quién va a poder comprarse uno, por lo que por muy bueno que sea es imposible que triunfe. Dicho eso, como lo más probable es que el iPhone plegable no llegue hasta el año que viene o al siguiente, habrá que ver cómo está la situación económica para entonces para poder dar un precio tope tolerable actualizado.

2. Cámaras de primera

Los plegables son dispositivos que se sitúan entre las tablets y los móviles, pero muchos de los que hay en el mercado hasta ahora, como el Galaxy Fold y el Huawei Mate Xs, cuentan con las cámaras de los topes de gama de cada marca.

Aunque no hay razón para pensar que Apple no haría lo mismo, este gigante de la telefonía no ha mejorado las cámaras de sus iPads durante generaciones. Teniendo en cuenta que el iPhone SE de 2020 no mejoró tampoco las lentes de su predecesor, el iPhone 8, puede ser que Apple ahorre costes optando por darle a sus plegables una sola cámara en lugar del completo sistema del iPhone 14 Pro y Pro Max.

(Image credit: Future)

3. Compatibilidad con el Apple Pencil

Una forma en la que Apple podría superar a los demás plegables, es hacer que el suyo sea compatible con el Apple Pencil. Aunque el Samsung Galaxy Z Fold 4 es compatible con el S Pen, no hay otro dispositivo en el mercado que tenga compatibilidad con un lápiz óptico, y menos de la categoría del Apple Pencil.

Teniendo en cuenta que la segunda generación de este lápiz se carga magnéticamente en os iPad Pro, nos encantaría ver cómo se integra el Apple Pencil con el próximo iPhone plegable.

(Image credit: Apple)

4. El toque de diseño de Apple

Aunque los primeros plegables nos resultaron increíbles por el simple hecho de tener pantallas flexibles, tenían un diseño con muchas debilidades, desde la bisagra hasta la pantalla. Eso es algo que ha ido mejorando con el tiempo, aunque todavía no se ha perfeccionado. Nos encantaría ver un diseño en el que todo fluya y que sea realmente duradero.

No es que la línea de Apple sea impecable, como han demostrado las pantallas agrietadas de los iPhone, el mal funcionamiento de los teclados y los problemas de la batería de los iPhones más antiguos. Pero al menos en apariencia y funcionalidad, Apple ha mantenido una reputación de diseño elegante y funcional.

(Image credit: Apple)

5. Integración con iPadOS

Cuando iPadOS se separó de iOS, nos encantaron las nuevas posibilidades que ofrecía el sistema operativo al aprovechar el tamaño de la pantalla del iPad. Hasta ahora, nos gustan mucho las funciones de multitarea con las que podemos abrir dos aplicaciones al mismo tiempo, algo muy útil para escribir en Google Docs mientras ves información en Safari, por ejemplo.

Una versión similar en el iPhone plegable encajaría perfectamente por los mismos motivos, aunque por supuesto que hay muchas incógnitas. ¿Será la pantalla lo suficientemente grande como para manejar controles de iPadOS? Si se expande hasta las 7.9 pulgadas, igualaría la del iPad mini, así que podría. Solo nos queda saber cómo sería físicamente el dispositivo, y cómo de bien le quedaría iPadOS.

(Image credit: Future)

6. Una buena duración de batería

Los plegables como el Galaxy Z Fold o el Oppo Find N tienen una batería aceptable, pero nos gustaría que el dispositivo plegable de Apple ofreciera más. Los iPhones no son conocidos por durar más de un día, y sus rivales de Samsung o Xiaomi cuentan con baterías de mayor potencia que permiten a los dispositivos aguantar más tiempo encendidos.

Nos gustaría que Apple utilizara el espacio extra del dispositivo para que la batería de su plegable durara más que las de la competencia.