No esperes los AirPods Pro 2 en la presentación del iPhone 14

Con el evento de presentación del iPhone 14 (opens in new tab) el 9 de septiembre acercándose rápidamente, naturalmente todos nos preguntamos qué más es probable que aparezca en el escenario virtual. El Apple Watch 8 (opens in new tab) parece un hecho, y probablemente habrá al menos otro modelo de Apple Watch.

¿Pero qué hay de los AirPods Pro 2? A estas alturas, son uno de los productos de Apple que más tiempo llevan rumoreándose, y los primeros informes afirmaban que aparecerían en el 2021. Luego se dijo que se estaban produciendo en masa a principios del 2022, listos para un lanzamiento a finales del mismo año.

Y ahora se acerca el final de 2022 y hay un evento de Apple, así que deberíamos esperar que aparezcan junto a los nuevos iPhones, ¿verdad?

No nos adelantemos. No creemos que los nuevos AirPods Pro aparezcan en este evento en particular, sino que tendremos que esperar hasta octubre.

Los AirPods Pro (Image credit: Apple)

Durante la última década, Apple casi siempre ha celebrado dos eventos hacia finales de año (e incluso hizo tres durante la pandemia del 2020), y en un evento de octubre es donde se suelen anunciar los iPads, los Macs y los AirPods.

Los AirPods Pro originales se anunciaron en un evento de octubre allá por el 2019. Los AirPods 3 se anunciaron en el evento de octubre del 2021. Los AirPods Max en realidad no se anunciaron en ningún evento, sino que se anunciaron en un comunicado de prensa sorpresa en diciembre del 2020, pero esto sigue encajando más con finales de ño que con septiembre. Y además, ese fue un año raro.

Hay excepciones a esta regla. Los AirPods 2 se anunciaron en marzo del 2019. Y lo más significativo es que los AirPods originales se anunciaron en septiembre del 2016, junto al iPhone 7.

Pero eso fue cuando Apple estaba anunciando toda una nueva clase de producto: no ha anunciado ninguna versión actualizada o nueva de ellos en septiembre. Compárese con el Apple Watch, que siempre se ha anunciado junto al iPhone (con la excepción del... sí, 2020).

Así que, a pesar de la gran expectación que despiertan los AirPods Pro 2, creo que vas a tener que aguantar los auriculares... durante otras 5 o 6 semanas.