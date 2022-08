No te emociones con ver un iPad barato en el lanzamiento del iPhone 14 - Te explicamos por qué

Normalmente, Apple suele lanzar la nueva versión de su iPad de gama básica en el mismo evento en el que lanza sus nuevos iPhone, pero parece que este año el nuevo iPad de 2022 no llegará junto con los iPhone 14 (opens in new tab), que se lanzarán el 7 de septiembre (opens in new tab).

Esto podría sorprender a los fans de Apple, ya que seguramente esperaban el nuevo iPad llegara en el lanzamiento de septiembre junto el Apple Watch 8 (opens in new tab), tal vez un Apple Watch 8 Rugged Edition (opens in new tab), y por supuesto, con los iPhone 14.

Aunque Apple no ha confirmado oficialmente que el nuevo iPad básico no aparecerá en el evento de septiembre, hay muchos indicios que apuntan a este hecho. ¿Te preguntas qué pruebas son esas? Pues hay unas cuantas, y vamos a repasarlas a continuación.

Las filtraciones

Empecemos por las filtraciones.

Está claro que con las filtraciones nunca se sabe si están en lo cierto o no, pero cuando hay muchas que coinciden en lo mismo, y provienen de fuentes fiables, comienzan a coger fuerza y es más fácil fiarse de ellas.

Por ejemplo, aunque en un principio hubo filtradores que afirmaron que los iPhone 14 se lanzarían el 14 de septiembre, después se empezó a apuntar al 7 de septiembre como la fecha elegida, y efectivamente, ahora Apple ha anunciado que va a celebrar un evento de lanzamiento el día 7 (opens in new tab).

En el caso de los iPads, los filtradores parecen estar de acuerdo en que no llegarán ese día, sino que los lanzarán en un segundo evento que se celebrará en octubre. Y eso lo hemos escuchado de muchas fuentes, por lo que la información parece bastante fiable.

Pero eso no es todo...

Un iPad ejecutando una versión preliminar de iPadOS 16. (Image credit: TechRadar)

¿El software va con retraso?

Apple suele lanzar cada nueva versión de su software en el evento de lanzamiento de sus productos, ya que esos dispositivos son los primeros en llegar con el nuevo software preinstalado (aunque los dispositivos anteriores también suelen recibir la actualización).

Curiosamente, Apple ya ha confirmado que iPadOS 16, la nueva versión del sistema operativo para tablets de la compañía, no llegará junto con iOS 16 a principios de septiembre.

Si iPadOS sale más tarde, parece una gran pista de que los iPads también lo harán... ¿en octubre quizás? Es muy posible.

Una captura de pantalla del evento de Apple de 2020 Apple en el que se lanzó el iPad. (Image credit: Apple)

Esta no es la primera vez

Aunque a algunos fans de Apple pueda sorprenderles que la compañía lance sus nuevos iPhones y iPads por separado, lo cierto es que no es la primera vez que pasa esto. De hecho, es lo que pasó hace tan solo dos años.

En 2020, Apple lanzó sus nuevas tables y smartwatches en un evento independiente que se celebró un mes antes de que llegarán los iPhone.

Esto se atribuyó a problemas en la cadena de suministro causados por el Covid-19, aunque Apple no confirmó esta especulación. Una de las ventajas que tuvo este evento fue que Apple tuvo más tiempo para poder centrarse en los dispositivos que no son iPhones, y lanzó varias tablets y smartwatches, así como un montón de servicios como Apple Fitness Plus.

Según los rumores, además de los iPhone 14 y el nuevo iPad, Apple pretende lanzar un nuevo iPad Pro (opens in new tab), el Apple Watch 8 (opens in new tab), un Apple Watch 8 Rugged Edition (opens in new tab) y el Apple Watch SE 2 (opens in new tab). Eso son muchos dispositivos, y a no ser que Tim Cook haya aprendido a rapear a la velocidad de la luz, es imposible que cubra todos esos productos en un solo evento.

Por todo lo anterior, no esperamos que el nuevo iPad (opens in new tab) sea presentado junto con los iPhone 14 (opens in new tab) en el evento del 7 de septiembre (opens in new tab), pero creemos que Apple lo lanzará antes de que acabe este año, probablemente en un evento independiente que podría celebrarse en octubre. Por lo tanto, si estabas deseando ver la nueva tablet de Apple, no te preocupes, ya que aunque tengas que esperar un poco más de lo que esperabas, es posible la veas próximamente.

Aquí tienes toda la información disponible a día de hoy de los dispositivos que esperamos próximamente: