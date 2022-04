Doctor Strange fue más importante para el UCM de lo que muchos creen

Es irónico que Doctor Strange fuera una película que explorara temáticamente el concepto y el paso del tiempo.

En los casi seis años transcurridos desde su estreno, la película más sobrenatural de Marvel hasta ese momento ha subido en los rankings de muchos fans. Inicialmente, Doctor Strange fue vista como una de las entradas menos populares o menos valoradas del Universo Cinematográfico Marvel. Dada la abundancia de películas de primer nivel de Marvel que habían llegado antes (Vengadores, Iron Man y Capitán América: Civil War, por nombrar tres) no fue una sorpresa.

Pero, aunque el que era el Hechicero Supremo (ahora Wong ostenta el cargo) no puede utilizar la Piedra del Tiempo para viajar al pasado y revertir esas opiniones iniciales, los fans del UCM se han acostumbrado poco a poco a la primera entrega en solitario del Doctor Strange. En su momento, no parecía que la primera película del personaje fuera a ser tan pionera como lo es ahora. Pero, dados los problemas y la reacción de los fans a ciertos elementos de su composición, además de sus referencias al multiverso (la segunda aventura en solitario de Strange explorará esto con mayor detalle), el Doctor Strange de 2016 ha demostrado ser una película de Marvel más importante de lo que creíamos inicialmente.

Olvida todo lo que crees saber

La historia de los orígenes del Doctor Strange es más importante de lo que creemos. (Image credit: Marvel Studios)

Doctor Strange supuso la primera vez que los magos como tal aparecían en una producción de acción real de Marvel. Y, teniendo en cuenta la tendencia del estudio a dar a cada uno de sus superhéroes una historia de origen en el UCM (al menos en ese momento), no fue una sorpresa ver a Strange recibir un tratamiento así.

Para aquellos que necesiten un repaso: la película está protagonizada por Benedict Cumberbatch (Sherlock, el dragón Smaug en El Hobbit) en el papel del doctor Stephen Strange, un neurocirujano rico e importante, pero tremendamente egoísta, cuya arrogancia acaba sacando lo mejor de él. Estudiando una serie de posibles casos de cirugía mientras conduce su supercoche con exceso de velocidad en una tormenta (tan inteligente no era), Strange resulta gravemente herido tras estrellarse en un intento de esquivar un camión que se aproxima.

Las manos de Strange se llevan la peor parte de sus heridas, dejándole cicatrices permanentes y sin poder operar a los pacientes. En un intento desesperado por arreglarlas y volver a su antigua vida, Strange busca una serie de tratamientos experimentales, un viaje que le lleva a Kamar Taj. Aquí, Strange es entrenado en el camino de las Artes Místicas (la versión de UCM de la magia y los hechizos) mientras aprende sobre la humildad y a poner el bien mayor por delante de sí mismo. Ah, y finalmente entra en contacto con la Piedra del Tiempo y se ve obligado a impedir que un ser malvado y multidimensional llamado Dormammu consuma la Tierra. Sin presión.

Hay mucho que disfrutar de la primera entrega del Doctor Strange. Es un viaje psicodélico, surrealista y espiritual del UCM que ofrece una película visualmente espectacular que no se parece a nada que hayamos visto antes en Marvel. Su estética al estilo de las pinturas de Escher y de Origen de Christopher Nolan fue atrevida e innovadora, y parece que dio a Marvel la confianza necesaria para ampliar los límites con efectos visuales igualmente alucinantes en otras películas, como Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

La interpretación de Cumberbatch de un hombre obstinado y ambicioso que se ve obligado a reconocer quién es (y quién quiere ser) es seria, cómica y, en ocasiones, muy emotiva. El reparto de la película, con Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), Tilda Swinton (La Anciana), Benedict Wong (Wong) y Mads Mikkelsen (Kaecilius), también respalda a Cumberbatch con creces.

Aunque la historia y el elenco de personajes del Doctor Strange son pilares fundamentales, es el contexto más amplio de la película y su importancia para el Universo Marvel lo que la ha convertido en una película imprescinsible de la franquicia, sobre todo en los años (y las películas) posteriores. ¿Por qué? Porque sentó las bases de hacia dónde iba el UCM después de Thanos: introduciendo el Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM).

¿Quién es usted en este vasto multiverso, Sr. Strange?

La primera aparición en solitario del Doctor Srange introdujo inicialmente el concepto del multiverso Marvel. (Image credit: Marvel Studios)

Gracias a la narrativa global de la Saga del Infinito, es fácil entender por qué las referencias al multiverso de Doctor Strange fueron inicialmente pasadas por alto por la mayoría de los fans del UCM. Sin duda, la primera película independiente del Doctor Strange fue un asunto alucinante, lisérgico y un poco espeluznante. Sin embargo, en su momento se percibió como poco más que un vehículo argumental para la introducción de la Piedra del Tiempo durante la Saga del Infinito.

Sin embargo, basándonos en las numerosas referencias al multiverso en Doctor Strange, está claro que esta película inició su llegada mucho antes de que Bruja Escarlata y Visión, Loki, la serie de animación What If...? y Spider-Man: No Way Home comenzaran a explorar el concepto de forma más exhaustiva.

¿Qué te parece el discurso de La Anciana sobre que "este universo es solo uno de un número infinito" a Strange mientras este da vueltas en la primera secuencia caleidoscópica y psicotrópica de la película? ¿O la mención de Mordo al Báculo del Tribunal Viviente (un ser cósmico omnipotente que supervisa el equilibrio del multiverso) durante una escena de entrenamiento de lucha? ¿O la revelación sobre el Plano Astral y las Dimensiones Espejo, es decir, las primeras menciones a realidades paralelas que existen junto al Plano Material?

En retrospectiva, deberíamos haber sabido lo importante que sería Doctor Strange para introducir el multiverso: el director Scott Derrickson y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, lo confirmaron a ComicBook.com e IGN respectivamente antes del estreno de la película. No hay duda de que Doctor Strange estableció el concepto de múltiples realidades y dimensiones en la exitosa franquicia de Marvel. Simplemente no nos dimos cuenta en su momento.

Doctor Strange 2 explorará por completo el Multiverso Cinematográfico de Marvel. (Image credit: Marvel Studios)

Estas pistas sobre el multiverso permitieron a Marvel ampliar la idea de que existen múltiples realidades en su gigante cinematográfico.

Por un lado, la reprimenda de Mordo a Strange (después de que este último jugara por primera vez con la Piedra del Tiempo) establece numerosas discusiones al estilo de los multiversos en futuros proyectos del UCM. La mención de Mordo a las manipulaciones temporales acaba formando la espina dorsal del plan del "golpe en el tiempo" de los Vengadores en Endgame. Mientras tanto, sus referencias a las paradojas espaciales y a las aperturas dimensionales inestables actúan como precursoras de los acontecimientos de Bruja Escarlata y Visión y No Way Home.

Doctor Strange presagia muchos otros elementos multiversales durante sus casi dos horas de duración. Wong guía a Strange a través de los diversos tomos y textos de las Artes Místicas, lo que supone la llegada del Darkhold (como se vio en Bruja Escarlata y Visión) y el Libro de Vishanti (episodio 4 de What If...). Por otra parte, el discurso de Mordo "hay que rendir cuentas" en el acto final de la película sirve de advertencia a la manipulación del tiempo y el espacio por parte de Strange en Infinity War y Endgame. En esta última película, ayudó a los Vengadores a derrotar a Thanos y su ejército diciéndole a Tony Stark/Iron Man que esa era su única oportunidad de derrotar al Titán Loco. Es una decisión que, unida a su deseo de ayudar a Peter Parker a lanzar ese hechizo en No Way Home, parece haber ayudado a la llegada oficial del multiverso a la franquicia de Marvel.

El arco del UCM de Doctor Strange está repleto de incidentes en los que el Maestro de las Artes Místicas ha manipulado cosas que escapan a su control y comprensión. Si no fuera por sus diversas intervenciones, el multiverso podría haber quedado como una nota secundaria en su primera película en solitario y en el UCM. Sin embargo, su intromisión ha contribuido a su introducción. Dado que el multiverso será probablemente la fuerza dominante en la Fase 4 de las películas y series de Marvel, es difícil pasar por alto la importancia del Doctor Strange del 2016.

Nunca vi tu futuro, solo tus posibilidades

Doctor Strange, 2016 (Image credit: Disney/Marvel Studios)

No es solo el multiverso o los efectos visuales alucinantes lo que establece a Doctor Strange como una película rompedora de Marvel.

Casualmente, tres de los actores más recientes del UCM (Jake Gyllenhaal, además de Oscar Isaac y Ethan Hawke) estuvieron en la carrera para interpretar a Stephen Strange antes de que Cumberbatch firmara. Puede que la película de Marvel del 2016 no fuera el proyecto del UCM adecuado para ellos, pero sus posteriores apariciones en otras películas significan que causaron una impresión duradera en los ejecutivos de Marvel. De lo contrario, no habrían conseguido los papeles de Mysterio, Marc Spector/Steven Grant/Caballero Luna y Arthur Harrow, respectivamente.

Doctor Strange también fue visto como un momento decisivo para Marvel por su falta de diversidad y representación en la pantalla. La elección de Swinton para representar a la Anciana (un personaje asiático en los cómics de Marvel) fue recibida con una fuerte reacción negativa en algunos sectores, con críticas que acusaban a Marvel Studios de blanquear al personaje.

Marvel tomó las lecciones que aprendió de Doctor Strange para usarlas de mejor manera en Shang-Chi y compañía. (Image credit: Marvel Studios/Disney)

La experiencia y la presión de ciertos sectores mediáticos y de fans en un mundo obsesionado con la corrección política, han marcado claramente el impulso de Marvel para reflejar la diversidad, el mundo, sus razas y sus culturas en sus proyectos desde entonces. En Black Panther, el fallecido Chadwick Boseman lideró un reparto predominantemente negro por primera vez en una película de Marvel, mientras que Capitana Marvel y Viuda Negra fueron las primeras películas del UCM protagonizadas por una superheroína en el papel principal. Películas que, lamentablemente, tienen sus problemas por intentar implementar una agenda política por encima de la historia.

Más recientemente, la película protagonizada por Simu Liu, Shang-Chi, quiso compensar el "error" de Doctor Strange con su representación auténtica de la herencia y las tradiciones asiáticas. Por su parte, Eternals introdujo los primeros superhéroes abiertamente homosexuales y sordos en el UCM (en un grupo ya de por sí exageradamente multirracial y multicultural), mientras que Doctor Strange 2 establecerá muy pronto otro personaje LGBT (América Chávez) en la franquicia.

Doctor Strange también fue 'culpable' de exotizar Kamar-Taj (y Katmandú en general). Su uso del llamado filtro amarillo (una técnica cinematográfica utilizada para dar un glamour estereotipado a naciones como la India, México y las de Asia) daba una sensación algo sucia. Con Caballero Luna en Disney+ utilizando luz natural (durante su rodaje de meses) para retratar Egipto con auténtico realismo, parece que Marvel ha dado un paso en la dirección correcta sobre esta anticuada representación de las naciones no occidentales.

Doctor Strange ciertamente ayudó a Marvel a mejorar en muchos sentidos. Sí, la película fantástica abrió el camino para traer el multiverso al UCM, pero también hizo mucho más. Ayudó al desarrollo de Marvel en la forma en que el estudio opera hoy en día, las historias y opciones sobre estas que pueden llegar, y por qué los castings de los mejores actores disponibles para cada papel deben estar a la vanguardia de cada proyecto de Marvel. Por eso, Doctor Strange (como pieza de entretenimiento y como producción que ha provocado un cambio real) merece todos los elogios.