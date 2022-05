The Witcher 3: ventana de lanzamiento confirmada para PS5 y Xbox Series X

Tras una larga espera, The Witcher 3 ha conseguido por fin una ventana de lanzamiento para las próximas versiones de PS5 y Xbox Series X. Además, tendrá un DLC inspirado en la serie The Witcher de Netflix.

El desarrollador CD Projekt RED ha confirmado el periodo de lanzamiento en un tuit que celebra el séptimo aniversario de The Witcher 3. El tuit confirma un lanzamiento en el cuarto trimestre del 2022, lo que significa que deberíamos verlo casi en Navidades (entre noviembre y diciembre).

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zhMay 19, 2022 See more

En este caso, "next-gen" significa las versiones para Xbox Series X|S y PS5. Se ha confirmado que la versión de PC también tendrá las ventajas incluidas en la actualización.

No está claro qué aportará exactamente esta actualización a la experiencia de The Witcher 3, pero el director global de la comunidad de CD Projekt RED, Marcin Momot, tuiteó: "En cuanto al contenido de la versión Next Gen de The Witcher 3: Wild Hunt, viene con los dos packs de expansión (Hearts of Stone + Blood and Wine), todos los DLCs y parches lanzados anteriormente + el nuevo DLC inspirado en la serie The Witcher Netflix."

Momot también ha confirmado en un tuit que, aunque se venderá una versión next-gen, aquellos que ya tengan una copia de The Witcher 3 recibirán una actualización gratuita.

CD Projekt RED no ha compartido ningún detalle de lo que incluirá exactamente el DLC inspirado en la serie The Witcher Netflix. Sin embargo, no nos sorprendería que hubiera un skin oficial de Henry Cavill para Geralt.

Vuelve a lanzar una moneda al brujo

Esta noticia de la actualización es inesperada, ya que el mes pasado, sin ir más lejos, el desarrollador anunció que la actualización de The Witcher 3 PS5 y Xbox Series X se había retrasado indefinidamente. La actualización estaba siendo gestionada por Saber Interactive, pero después se ha vuelto un proyecto interno.

Sin embargo, parece que el estudio con sede en Polonia confía en sacar la actualización este año, lo cual es alentador. The Witcher 3 es uno de los juegos más aclamados por la crítica de la última década, y la perspectiva de que el juego funcione en un hardware más potente, como la PS5, es ciertamente emocionante.