Un nuevo modelo de PS5 va a llegar, pero no te emociones demasiado

Sony ha tenido problemas para cubrir la demanda de PS5, pero podría estar preparando un nuevo hardware para hacer frente al problema.

Tras una anterior revisión del hardware el año pasado, ha aparecido en Japón un nuevo modelo de PS5. Aparecido por primera vez en abril (descubierto recientemente por VGC), Sony obtuvo una certificación de construcción de diseño para ella, junto con un equipo de radio actualizado. En Japón, toda la tecnología de comunicación inalámbrica y de radio debe cumplir ciertas normas, de ahí la certificación del ministerio. Como consecuencia, esta revisión de la PS5 parece ser un modelo de la serie "CFI-1200".

Se desconoce el motivo por el que Sony está realizando nuevos cambios en la PS5, aunque la respuesta probablemente no sea tan emocionante. Aunque no parece que se trate de una actualización significativa de la PS5, el equipo de radio actualizado podría usar componentes más baratos, lo que reduciría los costes generales de producción.

Por otra parte, esta renovación podría estar diseñada para aprovechar mejor los componentes de hardware existentes, creando una toma de corriente más eficiente que disminuya el consumo de energía. Es algo que ya hemos visto hacer a Nintendo con su actualización de Nintendo Switch allá por el 2019, aunque esta aumentó significativamente la duración de la batería de la consola híbrida en un 40%.

No esperes una PS5 Pro

Las actualizaciones de mitad de generación no son nada nuevo. Puede que Nintendo haya sentado el precedente moderno con las actualizaciones de Nintendo DSi y New 3DS, pero la tendencia de ofrecer un hardware más potente no se puso realmente de moda hasta la anterior generación de consolas. A la PS4 le siguió la PS4 Pro en 2016, que ofrecía un importante aumento de rendimiento. Mientras tanto, en 2017 Microsoft lanzó la Xbox One X.

Sin embargo, dada la actual escasez de semiconductores, parece muy poco probable que Sony esté planeando activamente una actualización de la PS5 de media generación por el momento. El stock de la PS5 sigue siendo difícil de conseguir para la mayoría, un hecho que se refleja en las recientes ventas de la PS5, que han caído por detrás de la PS4. Siendo realistas, un modelo PS5 Pro no tendría mucho sentido en este momento.

En su lugar, es probable que se trate de una actualización menor similar al nuevo modelo de PS5 de la serie CF-1100. El hardware ha reducido en 300 gramos el peso del modelo de lanzamiento original, cambiando un tornillo y utilizando un disipador y un ventilador más pequeños. Lo más importante es que esta actualización no afecta al rendimiento, lo que significa que no hay ninguna razón práctica para actualizarla si ya se tiene el modelo de lanzamiento. Por lo tanto, parece probable que se trate de otra actualización con una optimización menor.