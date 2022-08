El Samsung Galaxy Z Flip es el móvil más importante de la compañía, y no el Galaxy S22 Ultra

Dentro de la oferta de dispositivos de un fabricante de móviles, siempre hay un teléfono concreto para gobernarlos a todos: el buque insignia. Este dispositivo es el que muestra la dirección que sigue la compañía y su tecnología. Tal vez ni siquiera sea el que más se vende, pero sí que es el que más ayuda a formar la reputación de la marca.

En el caso de Apple, ahora mismo es la gama iPhone 13 (opens in new tab), y más concretamente, su mejor modelo: el iPhone 13 Pro Max. Nadie diría que el iPhone 13 mini (opens in new tab) o el iPhone SE (opens in new tab) sean el dispositivo más icónico de la compañía de la manzanita, ¿a que no? De forma similar, nadie diría que el teléfono más importante de Google es el Pixel 6a (opens in new tab); ese honor es para los Google Pixel 6 (opens in new tab), y dentro de poco, los Google Pixel 7 (opens in new tab).

¿Es el buque insignia de Samsung plano o plegable?

Entonces, ¿cuál es el buque insignia de Samsung, y por qué importa cuál sea? Está claro que Samsung te diría que su móvil insignia pertenece a su línea Galaxy serie-S, y específicamente el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab). Pero resulta que este no es el modelo más vendido de la compañía.

El móvil de Samsung más vendido del mundo el año pasado fue el Galaxy A12, que es mucho más económico. La serie Galaxy-S marca tendencias, y su influencia se nota en los teléfonos más baratos (opens in new tab), pero ser el buque insignia no tiene que ver con las ventas.

El buque insignia es lo que mejor representa a la empresa, no necesariamente lo mejor que fabrica.

El plegable Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), que se espera que se lance hoy 10 de agosto, probablemente será un escaparate de todo lo que Samsung es capaz de hacer hoy en día en un móvil, lo mejor de lo mejor. Pero claro, también es de esperar que cueste unos 1.800€. Un buque insignia debe tener un precio que esté al alcance de más usuarios que eso, tal vez costar alrededor de 1.000€ (sigue siendo mucho dinero, pero ya hay más gente que estaría dispuesta a gastárselo).

El Samsung Galaxy Z Flip es el móvil más importante de la compañía

El verdadero buque insignia de Samsung de este año será el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), cuyo lanzamiento se espera hoy mismo (10 de agosto), y a Samsung le conviene respaldar ese mensaje y asegurarse de llevar el nuevo dispositivo Flip a niveles de marketing descomunales.

Decimos esto porque el Galaxy Z Flip 4 va en esa dirección innovadora que ha hecho que Samsung sea un líder en telefonía, pero a la vez hace los sacrificios adecuados para no convertirse en un dispositivo de lujo pretencioso.

Samsung no se dedica a ofrecer en las pantallas de sus móviles unas especificaciones de última tecnología: no encontrarás pantallas con resolución 4K en los teléfonos Samsung (opens in new tab), ni hay pantallas con tasas de refresco impresionantes de 144Hz o más. No. Samsung lo que hace es usar la pantalla para definir su diseño, y fijándonos en las filtraciones, ese parece ser de nuevo el caso.

Podríamos pensar que en el Samsung Galaxy Z Flip 4 se hacen sacrificios, pero eso no es cierto en cierta manera. En muchos aspectos no parece que este móvil plegable trate de competir con sus hermanos planos (no plegables). La batería será seguramente de menor capacidad, el procesador no será el mismo que tenga el próximo Galaxy S23 (opens in new tab) que se lanzará a principios del año que viene, ni la RAM será tan alta.

Aun así, para cualquiera que haya utilizado uno de los dispositivos Galaxy Z Flip que se han lanzado hasta ahora, la experiencia de llevar un dispositivo que puedes abrir y cerrar, y que es tan compacto, compensa con creces estas deficiencias.

En la experiencia general de usar este móvil plegable apreciarás mucho más las mejoras y las innovaciones en el diseño, de lo que lamentarás cualquier déficit potencial en el rendimiento, y eso es algo que merece la pena que recuerdes la próxima vez que estés pensando en comprarte uno de los mejores teléfonos del mercado (opens in new tab).

¿Por qué importa cuál es el buque insignia de una compañía?

Importa porque el buque insignia recibe la mayor atención y, por tanto, la innovación continua. El teléfono insignia recibe mejoras y actualizaciones de software durante más tiempo, y recibe las actualizaciones de seguridad más rápidamente.

Se diseñan y venden más accesorios para ese teléfono protagonista. En otras palabras, hay un beneficio real y tangible en establecer un teléfono u otro como la estrella del espectáculo.

Los fabricantes de teléfonos siempre introducen nuevas características cuando lanzan los nuevos teléfonos insignia, y a veces esas características también llegan a las generaciones anteriores a través de actualizaciones. Solo hay que ver cómo Apple se asegura de que casi todos los modelos antiguos reciban las mismas funciones del sistema operativo con cada actualización importante de iOS.

Otro ejemplo es Google, que recientemente añadió a los Google Pixel 6 las nuevas funciones mejoradas para el Borrador Mágico que lanzó con el Pixel 6a. Dicho esto, Samsung no tiene un historial tan extendido en este aspecto, pero tenemos esperanzas.

Por otro lado, también importa cuál es el buque insignia porque Samsung define el mercado de la telefonía. Lleva las innovaciones más atrevidas a un público más amplio y se arriesga con sus diseños y características. Que Samsung apueste por un teléfono compacto y plegable como su dispositivo estrella del año demostraría que el Z Flip 4, y su pantalla plegable, no son solo un artilugio divertido, sino el verdadero buque insignia de Samsung, digno de nuestra devoción.