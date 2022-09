7 cosas que necesitan las cámaras del iPhone 14 Pro para seguir siendo las mejores que existen en un móvil

El iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) son los próximos topes de gama de Apple, y su lanzamiento será el 7 de septiembre (opens in new tab). De todo lo que hemos escuchado sobre ellos, el hecho de que llegarán con cámaras mejoradas es lo que más emocionados nos tiene, ya que parece que esas mejoras respecto al iPhone 13 Pro (opens in new tab) y Pro Max serán bastante importantes.

Los modelos "Pro" actuales de Apple ocupan el primer puesto de nuestro ranking de móviles con las mejores cámaras del mercado (opens in new tab), pero tienen una fuerte competencia. El Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) es un duro rival, así como el Google Pixel 6 Pro (opens in new tab) y el Xiaomi 12S Ultra (opens in new tab), aunque este último es exclusivo de China. Por lo tanto, Apple nota la presión, y los nuevos iPhone 14 Pro necesitan venir con algunas mejoras y actualizaciones para poder conservar la corona.

El año pasado, los iPhone 13 Pro y Pro Max llegaron con grandes novedades para su experiencia con las cámaras. Además de un nuevo "modo Cine (opens in new tab)", que trajo los efectos del "modo retrato" a los vídeos, los teléfonos contaban con un nuevo y útil modo macro, algunos "estilos fotográficos (opens in new tab)" para crear preajustes de color, y con "modo nocturno" en las tres cámaras.

¿Cómo podrían los próximos iPhone 14 Pro superar eso? Por un lado, los rumores han sugerido varias mejoras de hardware que podríamos ver en los nuevos móviles. Estas incluyen un salto a los 48MP en la cámara principal frente a los 12MP actuales, una lente ultra gran angular mejorada (opens in new tab) con píxeles de mayor tamaño, y la inclusión del autoenfoque en la cámara frontal.

Pero eso no será suficiente para convertir el iPhone 14 Pro y el Pro Max en los móviles con las mejores cámaras del año, ya que la competencia es muy dura.

A continuación, hemos elaborado un listado de las características y funciones que creemos que Apple debe ofrecer en las cámaras de sus topes de gama para que se conviertan en las mejores del mercado de forma indiscutible.

No sabremos con seguridad cuáles de estas mejoras veremos hasta el propio día del lanzamiento de los iPhone 14 el 7 de septiembre (opens in new tab), y lo más seguro es que no nos sorprendan incluyendo cada una de las cosas que enumeraremos a continuación, pero con que Apple ofrezca la mayoría de ellas, estaremos muy, muy emocionados.

1. Un 'modo Cine' de nueva generación

(Image credit: Apple)

La mayor mejora del iPhone para grabar vídeos del año pasado fue el "modo Cine". Esta función habilitó por primera vez en los vídeos el efecto bokeh (es decir, el desenfoque del fondo) que ya conocemos para las fotos retrato. Y funcionaba bien... más o menos.

El hecho es que aunque sin dudas es un modo realmente divertido para jugar con él, cuenta con grandes limitaciones, incluido el hecho de que se limita a grabar en 1080p con 30fps. Nos gustaría poder usar este efecto en resolución 4K (si el nuevo chip A16 es capaz de manejarlo), además de tener más opciones para los fotogramas por segundo, como los famosos 24fps cinematográficos.

Si el modo Cine también es capaz de mejorar la precisión de la detección de los bordes, sobre todo cuando se graban objetos que se mueven a cierta velocidad o en escenarios de poca luz, este efecto pasaría de ser una novedad divertida, a convertirse en una función útil y fiable, por ejemplo para los videoblogs.

2. Un zoom híbrido mejor

(Image credit: Apple)

La mayor debilidad del sistema de cámaras del iPhone 13 Pro en comparación con la competencia es su capacidad de hacer zoom. A nosotros nos encanta su teleobjetivo, que te ofrece una buena distancia focal equivalente a 77mm para los retratos, incluso por la noche, gracias al modo Noche. Pero le vendría bien tener un poco más de alcance para que fuera realmente versátil.

La solución más obvia para esto sería una cámara "periscopio", que utiliza una lente plegada para implementar el zoom óptico en el cuerpo de un smartphone, pero lamentablemente, parece que esta no llegará hasta el iPhone 15 Pro del año que viene. Pero eso no significa que no nos gustaría ver cómo los topes de gama de Apple de este año se acerquen un poco más a lo que ofrece el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) con algún tipo de zoom "híbrido" mejorado.

El zoom híbrido es una combinación entre zoom óptico y digital. Tradicionalmente, el zoom digital se limitaba a recortar una sola imagen, y los resultados dejaban mucho que desear. Pero después debutó en el Google Pixel 3 la técnica de combinar la información de varios fotogramas, la cual ayuda mucho a los teleobjetivos. Los iPhones ya hacen esto, pero si se confirma ese mejor sensor de 48MP en la cámara principal frente a los 12MP, es algo que debería mejorar notablemente el zoom híbrido de los nuevos buques insignia de Apple.

3. Algunos modos de vídeo 8K inteligentes

(Image credit: Filmic)

Nadie necesita grabar vídeos en 8K en un móvil. Además de que hay muy pocas formas de poder reproducir después las grabaciones en esa resolución, lo cierto es que los vídeos pesan demasiado, por lo que son difíciles de almacenar y editar. Pero eso no quiere decir que la capacidad de grabar en 8K que se espera que llegue al iPhone 14 Pro y Pro Max gracias a su cámara de 48MP sea totalmente inútil.

Una de las pocas ventajas de grabar en 8K es que es posible recortar el metraje, quedándose el resultado en una resolución 4K. Esta técnica se utiliza a menudo en las entrevistas para crear ángulos alternativos o saltos por corte desde una misma cámara. Aunque este efecto es más difícil de conseguir con el pequeño sensor de un móvil, es posible que Apple pueda utilizar esta resolución para ayudar a crear algunas ediciones de vídeo automatizadas similares.

El modo "DoubleTake" de la aplicación Filmic ya es capaz de crear un efecto similar utilizando varias cámaras del iPhone. Como mínimo, nos gustaría ver un equivalente a la función "Auto Reframe" de Adobe Premiere Pro, que identifica la acción en tus vídeos y los recorta automáticamente para adaptarlos a diferentes relaciones de aspecto, lo cual resulta práctico si tienes que publicarlos en YouTube, TikTok o Instagram.

4. Un sensor principal más grande

(Image credit: Future)

Lo reconocemos, nos preocupa un poco ese nuevo sensor principal de 48MP que tanto se rumorea para los iPhone 14 Pro. Ese es un gran cambio, ya que es la primera vez en siete años que Apple cambia su clásica resolución de 12MP, que tan bien ha funcionado en los iPhone. Este cambio supone nuevos retos que sin duda habrá supuesto más de un quebradero de cabeza a los ingenieros de cámara de la compañía.

Tradicionalmente, era una mala idea meter tantos píxeles en sensores tan pequeños como los que encontramos en los móviles. Cuantos más píxeles, más pequeños tienen que ser para meterlos en un sensor del mismo tamaño, y los píxeles individuales más pequeños crean más ruido, lo que a menudo arruina ese nivel de detalle adicional que nos aporta la mayor resolución. Además, algunas filtraciones recientes (opens in new tab) han sugerido que Apple está teniendo ciertos problemas con los resultados de la cámara en escenarios con poca luz (tal y como afirmó @LeaksApplePro (opens in new tab).)

Pero no hay que olvidar que esto no está confirmado, es solo un rumor y hay buenas razones para creer que el salto a la resolución de 48MP será un éxito. Para empezar, Apple nunca suele hacer cambios hasta que está completamente segura de que las novedades están bien optimizadas y pulidas. Y por otro lado, analistas fiables como Ming-Chi Kuo han afirmado que el sensor de la cámara principal del iPhone 14 Pro será alrededor de un 57% más grande que el del iPhone 13 Pro (opens in new tab). Esto significa que con la técnica del pixel binning (que combina cuatro píxeles en uno), las imágenes de 12MP también deberían ser mejores que las que consiguen los iPhones insignia actuales.

5. Un modo fotográfico realmente "Pro"

La app Halide Mark II (arriba) muestra el tipo de funciones que funcionarían bien en un modo "Pro" en la propia aplicación de Cámara de Apple. (Image credit: Halide)

Los topes de gama de Apple han sido durante mucho tiempo "Pro" por su nombre, pero no tanto en lo que respecta a su aplicación de Cámara. Entendemos que un modo típico y fácil de "apuntar y disparar" es necesario para la mayoría de la gente, pero la verdad es que no estaría de más crear un modo "Pro" opcional en la aplicación para los fotógrafos más avanzados.

Apple dio un gran paso en este sentido con el formato ProRaw que debutó en el iPhone 12 Pro (opens in new tab), y que te da un margen de maniobra adicional para la edición en aplicaciones como Lightroom. Pero sería genial ver algunas de las opciones disponibles en aplicaciones como Halide Mark II, como la capacidad de hacer fotos en formato ProRaw y HEIC de forma simultánea, o ver guías como histogramas y Patrón cebra para el enfoque manual.

O si no, en su defecto, ¿podría Apple introducir un modo dedicado a la astrofotografía en su cámara? Aunque la portada con estrellas (opens in new tab) del evento de Apple del 7 de septiembre podría sugerirlo, creemos que se refiere a la rumoreada inclusión de la conectividad por satélite para los mensajes de emergencia cuando no se tiene cobertura. Apple tiende a dejar los efectos fotográficos especiales en manos de las aplicaciones de terceros. Aun así, dada la superioridad de las cámaras del Pixel en este aspecto, podría ser que la compañía pretenda sorprendernos.

6. Almacenamiento gratuito de fotos en iCloud

(Image credit: Apple)

Puede que Google Fotos (opens in new tab) ya no sea gratuito de forma ilimitada, pero el servicio sigue dándote 15GB de almacenamiento hasta que tienes que empezar a pagar para ampliar la capacidad. Esto supone que los 5GB que te da Apple de forma gratuita para su iCloud Fotos se queden muy cortos. Debido a ello, prácticamente todos los propietarios de un iPhone se han acostumbrado a ver el mensaje de "almacenamiento de iCloud lleno" cada dos por tres.

¿Podría Apple aprovechar el lanzamiento del iPhone 14 para anunciar un límite gratuito más amplio para su nube? Sin dudas sería una decisión que haría quedar muy bien a la compañía, sobre todo ahora en estos tiempos que corren en los que a la gente le cuesta más llegar a final de mes debido al aumento de los costes de todo lo que nos rodea. Subir el límite gratuito de iCloud para las fotos les daría a las personas una buen razón para usar este servicio y no recurrir a otros.

Por otro lado, es posible que esta idea no consiga convencer a los que hacen números en Apple, y el historial de la compañía sugiere que la relajación de los límites de almacenamiento de iCloud no es una de sus prioridades. Por lo tanto, no es muy probable que nos sorprendan con esto en el evento.

7. Una cámara ultra gran angular mejorada

(Image credit: Apple)

Aunque esto es cuestión de gustos, por lo general, la cámara del iPhone que menos se usa suele ser la ultra gran angular. Sin embargo, esto podría cambiar en los iPhone 14 Pro y Pro Max, si los recientes rumores (opens in new tab)están en lo cierto.

Según el fiable analista Ming-Chi Kuo (opens in new tab), los dos nuevos buques insignia tendrán una cámara ultra gran angular con píxeles de un tamaño de 1,4µm, lo que significa que serán un 40% más grandes que los píxeles de 1,0µm de la misma cámara en los predecesores.

Esto no tiene por qué significar necesariamente que la cámara ultra gran angular sea capaz de hacer mejores fotos, lo cual es algo difícil teniendo en cuenta lo que puede aportar al encuadre un objetivo de 13mm. Pero sí que debería mejorar de forma notable el rendimiento con poca luz de esta cámara, ya que los píxeles más grandes son capaces de captar más luz. Si combinamos esto con el modo Noche, es posible que terminemos usando bastante más esta cámara ultra gran angular.

