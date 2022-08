Los iPhone 14 Pro podrían contar con una cámara ultra gran angular súper mejorada

Hasta ahora, la mayoría de los rumores sobre las cámaras del iPhone 14 Pro (opens in new tab) se han centrado en el sensor principal, que supuestamente pasará de los 12MP del iPhone 13 Pro (opens in new tab) a tener 48MP este año, y claro, eso es una mejora increíble. Pero parece que no será la única, ya que según la última filtración, la cámara ultra gran angular también podría recibir una actualización muy importante.

Según Ming-Chi Kuo (opens in new tab), un analista con un gran historial, ha afirmado en un tuit que ha descubierto Apple Insider (opens in new tab), la compañía ha implementado píxeles más grandes, de 1,4 µm, en la cámara ultra gran angular del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab). Eso supone un aumento del tamaño de los píxeles de 1,0µm respecto a los modelos actuales.

Por lo tanto, esta nueva cámara tendrá unos píxeles un 40% más grandes que antes, lo que significa que debería rendir mucho mejor con poca luz, ya que los píxeles más grandes son capaces de captar más luz.

Esto quiere decir que aunque no se espera un aumento de megapíxeles en este sensor, ya que lo más probable es que se quede con los mismos 12MP que antes, sí que podríamos ver una gran mejora en otros aspectos.

Como siempre, no podemos saber a ciencia cierta si esta filtración está en lo cierto, pero por suerte solo falta una semana para el gran lanzamiento de los iPhone 14 el 7 de septiembre (opens in new tab), por lo que dentro de muy poco saldremos de dudas. Dicho eso, también hay que señalar que al estar el lanzamiento tan cercano, las filtraciones tienen más probabilidades de acertar.

El teleobjetivo podría quedarse sin mejoras este año

Parece que las cámaras del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max podrían venir con grandes mejoras, ya que todo apunta a que veremos grandes cambios tanto en la cámara principal como en la ultra gran angular, y además, también se rumorea que se podrá grabar vídeos en 8K.

Pero, ¿qué pasa con el teleobjetivo? Hasta ahora, la mayoría de los indicios sugieren que no habrá mejoras significativas en esta cámara usada para hacer zoom. Eso significa que probablemente mantendrá un sensor de 12MP con zoom óptico 3x, que es lo mismo que tenía el iPhone 13 Pro, y francamente, esas especificaciones cada vez suenan más anticuadas.

El Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) ofrece un zoom óptico de 10x, mientras que incluso el Pixel 6 Pro (opens in new tab) ofrece un zoom óptico de 4x, y hay muchos otros ejemplos de teléfonos Android (opens in new tab) que pueden hacer más zoom que los móviles de Apple.

Aun así, es posible que solo tengamos que esperar un año más hasta que Apple empiece a ponerse al día, ya que se habla de que la gama iPhone 15 contará con un periscopio capaz de hacer zoom óptico de 5x.