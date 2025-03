MSI tiene el portátil perfecto para ti

¿Quieres comprarte un portátil nuevo y asegurarte de acertar eligiendo el modelo perfecto para ti? ¡Pues déjame contarte un par de cosas!

Si bien ahora mismo me dedico sobre todo a ser editora de TechRadar España, la mayor parte de mi vida adulta he trabajado en mi tienda de informática. Y os voy a decir una cosa, ¡la cantidad de veces que me han hecho la típica pregunta de “Hola, quiero comprar un portátil, ¿cuál me recomiendas?”!

Pues siempre me ha hecho gracia esa pregunta así, tan genérica, y siempre he contestado de la misma forma: “¿pero para qué lo quieres?”. Y es que no hay una respuesta única a qué ordenador o portátil es mejor, ya que todo dependerá del uso que le vayas a dar. No es lo mismo un portátil para el trabajo, que uno para jugar o uno para creativos. Y de eso quiero hablaros en este artículo, para ayudaros a elegir el portátil perfecto para cada uno de vosotros.

Por suerte, MSI lleva años en el mercado, y conoce muy bien los distintos intereses de los consumidores, y ofrece distintas familias de portátiles enfocados a los distintos usos que se le pueden dar.

MSI pone a nuestra disposición tres grandes gamas:

Gama Business & Productivity: o lo que es lo mismo: “trabajo y productividad”. Tener un portátil competente es esencial para poder sacar el máximo provecho de tus proyectos, y estos modelos de MSI impulsarán tu productividad a través de distintas funciones y características específicas, garantizando así tu éxito. Gama Content Creation: estos portátiles son los perfectos para la creación de contenidos. Si eres un creativo profesional, ya seas diseñador gráfico, arquitecto o DJ, estos portátiles reúnen todas las características que podrías soñar. Disfrutarás de un rendimiento impresionante gracias a que equipan los mejores componentes del mercado, y a la vez presentan un diseño elegante y minimalista perfecto para los creativos. Además de contar con unas pantallas de primera con una precisión de color impresionante, ofrecen otras características como la compatibilidad con el lápiz óptico de la compañía, el MSI Pen. Gama Gaming: probablemente la gama más conocida de MSI. Estos portátiles son puro rendimiento acompañado de un diseño llamativo, y como sabrás, el “Gaming” de su nombre indica que están enfocados a jugar, por lo que tendrás garantizada la mejor experiencia de juego inmersiva. Por supuesto, te servirán también para tus trabajos creativos o lo que quieras hacer con ellos.

A continuación, vamos a conocer distintos modelos de portátiles que encontrarás en dichas gamas de MSI, para que puedas encontrar el equipo perfecto para ti y tus necesidades.

PORTÁTILES BUSINESS & PRODUCTIVITY

MSI MODERN

La serie MSI Modern es para todos aquellos que buscan un portátil con el que realmente puedan ser productivos para tareas cotidianas típicas como la ofimática, ya sea para trabajar o para estudiar, y con un estilo minimalista. Sus componentes son los necesarios para prácticamente cualquiera que no sea un creativo profesional o que no necesite jugar a los videojuegos más exigentes.

La serie MSI Modern te trae portátiles con un equilibrio perfecto entre prestaciones y precio, poniéndolos al alcance de todos los bolsillos. La gran variedad de tamaños disponibles, ponen a tu alcance un amplio abanico de portátiles a escoger, pudiendo así encontrar el que más se ajuste a tus necesidades. Además, los MSI Modern impulsan tu productividad estés donde estés gracias a su gran número de puertos (destacable RJ45 y HDMI) y su batería de larga duración con carga rápida a través de USB tipo C.

Podemos poner como ejemplo el MSI Modern 15 B7M. Estas son sus especificaciones más destacables, incluidas todas aquellas características que potenciarán tu productividad:

Procesadores AMD Ryzen 7 que ofrecen una velocidad refrescante y una portabilidad ligera en multitarea, edición multimedia y juegos ocasionales.

Memoria RAM Onboard DDR 4 16GB (3200MHz) y almacenamiento de 512GB.

Gráficos AMD Radeon.

Conexiones Tipo C, Tipo A, Micro SD y HDMI.

Diseño elegante y minimalista.

Diseño plano de 180° y Flip-n-Share (permite compartir la pantalla con un solo clic para conseguir un espacio de trabajo más eficaz).

Un teclado centrado en la productividad: con un recorrido optimizado de 1,5 mm de las teclas, te permite escribir de forma más ergonómica. Además, gracias a que es un retroiluminado también podrás trabajar en entornos oscuros.

Un panel más grande y con un control suave y sensible.

Un number-pad, que es ese teclado numérico que se encuentra al lado de las letras, el cual realmente facilita mucho aquellos trabajos que implican el tecleo de números (como por ejemplo, para llevar contabilidad).

Ultraligero con 1,75 kg.

Ultradelgado con 19,9mm.

Batería de larga duración y carga rápida.

Disponible en azul estelar (Star Blue) y negro clásico (Classic Black), para que puedas elegir el que más te guste.

MSI PRESTIGE

Seguimos con otra serie de la gama de portátiles Business & Productivity: la MSI Prestige. En este caso, vamos a subir el nivel ya que esta es una línea mucho más premium, para todos aquellos que buscan un extra de potencia y rendimiento, y sin dejar de lado un diseño ultra fino y ultra ligero.

Estos portátiles representan la unión entre elegancia y rendimiento, están diseñados al 100% para potenciar la productividad, y vienen con los mejores componentes junto con mucha inteligencia artificial para potenciar al máximo también el rendimiento. Además, vienen con una pantalla vívida, un diseño delgado y una alta eficiencia de batería para apoyar tu estilo de vida en la Era de la IA.

Hablemos del modelo MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG-030ES. Estas son sus especificaciones y características más destacables:

Procesador Intel Core Ultra 7-256V EVO.

Memoria RAM de 16 GB LPDDR5 y almacenamiento SSD de 512 GB.

Gráfica Intel Arc 140V.

Conexiones Thunderbolt4, USB Tipo A, Micro SD y HDMI.

Batería de larga duración y carga rápida.

MSI AI Engine que ajusta automáticamente el rendimiento del portátil a la configuración más óptima.

Pantalla de 13.3 pulgadas, OLED, 2.8K (2880 x 1800).

Este portátil tiene certificación Intel Evo, la cual solo se le da a los portátiles que son finos, ligeros y ofrecen gran autonomía. Para recibir esta certificación por parte de Intel, los portátiles deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, que se inicien desde el bloqueo en menos de 1 segundo, que se carguen mediante conector USB Tipo-C, que tengan mínimo un panel Full HD, una duración de batería mínima garantizada de 9 horas, y por supuesto, que no sobrepasen ciertos límites de peso y grosor.

También es importante destacar que el MSI Prestige 13 AI+ Evo viene repleto de herramientas de inteligencia artificial que simplifican las complejas tareas de trabajo y diseño. Entre estas herramientas tenemos el MSI AI Engine, el sistema propio de MSI que ajusta automáticamente el rendimiento y propiedades del portátil a la tarea que se esté llevando a cabo.

PORTÁTILES CONTENT CREATION

MSI CREATOR

¿Te imaginas que el límite de tu creatividad lo ponga tan solo tu imaginación? Te aseguramos que con la serie MSI Creator el portátil desde luego que no te condicionará, es más, hará explotar tu creatividad.

Los MSI Creator ofrecen un rendimiento impresionante gracias a que equipan los mejores componentes del mercado y cuentan con pantallas excelentes, algo que es vital para los creativos profesionales. Todo esto, a la vez presentan un diseño elegante y minimalista.

Los increíbles MSI Creator son el sueño de cualquier creativo profesional, ya que están pensados por y para creadores, arquitectos e incluso DJ’s. Son equipos que cuentan con unas características concretas para facilitar el trabajo a este tipo de profesionales, con una mayor fidelidad de color, mejor brillo de pantalla y unas tarjetas gráficas dedicadas de las máximas prestaciones.

Hablemos de un modelo muy destacable de esta gama Content Creation: el MSI Creator 16 AI Studio A1VHG-087ES. En su diseño, este portátil, a diferencia del aluminio típico, emplea una aleación de grado aeroindustrial denominada AZ91D, que es una mezcla de magnesio y aluminio. Esta aleación, muy utilizada en las industrias automovilística y aeroespacial por su ligereza y resistencia, ofrece una ventaja adicional: es resistente a las huellas dactilares. Este portátil es una opción óptima para la portabilidad gracias a que es ligero y resistente.

Veamos las características más destacables del MSI Creator 16 AI Studio A1VHG-087ES:

Procesador Intel Core Ultra Intel 9 -185H.

Gráfica NVIDIA GeForce RTX 4080.

Memoria RAM 32GB x 2, DDR5-5600 y almacenamiento 2TB x 1 NVMe SSD PCIe Gen4.

Una de las protagonistas de este portátil es su panel. Tiene una pantalla MiniLed True Pixel 4K que tiene una relación de aspecto 16:10 (Golden Ratio), en vez del estándar de 16:9, lo cual te da espacio visual adicional para dar vida a tus creaciones. Además, cuenta con una cobertura DCI-P3 (típica) del 100% y una alta tasa de refresco de 120Hz, lo que garantiza unas imágenes fluidas. Con un brillo máximo mejorado, mayor contraste, una gama cromática más amplia y una gama de colores ampliada en pantalla, ofrece imágenes más ricas, aptas tanto para jugadores como para usuarios productivos.

Conectividad integral, USB Tipo – A, USB Tipo-C, Micro SD, HDM y Thunderbolt 4.

Batería de larga duración de 99,9 Whr y tecnología de carga rápida que se adapta a tu forma de trabajar mejor que nunca.

Como con todos los portátiles de MSI que llevan “AI” en su nombre, la inteligencia artificial también juega una parte muy importante en este MSI Creator 16 AI Studio A1V, proporcionando una experiencia de creatividad inmersiva adaptada a diversos creadores profesionales. Tenemos funciones como:

MSI AI-Engine: que reconoce automáticamente varios escenarios de uso (modo juego, modo trabajo, modo entretenimiento…), activando los ajustes apropiados en rendimiento, efectos de sonido, modo de pantalla y retroiluminación del teclado de manera automática.

MSI AI-Artist: todo el mundo conoce alguna web donde una inteligencia artificial generativa te crea imágenes según tus instrucciones. Para eso, hace falta Internet, y en algunos casos, pagar para que esa IA funcione ya que se ejecuta totalmente en la nube. Con MSI AI Artist, esa IA de la nube baja a tu portátil MSI para dar vida a la IA dentro de tu equipo, sin depender de Internet ni ningún tipo de suscripción.

PORTÁTILES GAMING

MSI STEALTH

Como no podía ser de otra manera, también tenemos que hablar de la gama de portátiles gaming de MSI. En este caso, queremos centrarnos en la serie MSI Stealth, que cuenta con modelos todoterreno que te servirán para jugar (son portátiles gaming), pero que también sobresalen en creación y productividad. Son ultradelgados y ligeros, rápidos, potentes, y encima inteligentes gracias a la IA.

Por eso, estos portátiles gaming son perfectos para los gamers que no solo quieran disfrutar de la mejor experiencia gaming sobre la marcha, sino que también necesiten usar su potente portátil para más cosas, como en la oficina para trabajar.

Este es un portátil que tiene alma de gamer, con los mejores componentes, pero que por fuera tiene un diseño minimalista y estilizado, proporcionando una experiencia de usuario elegante y una sensación de alta calidad al contacto. Este diseño lo hace perfecto para que te lo puedas llevar a donde quieras (sin necesidad de que todo el mundo sepa que eres un jugador nocturno empedernido). Por si fuera poco, el MSI Stealth es ligero, por lo que podrás transportarlo sin problemas.

Un modelo a destacar es el MSI Stealth A16 AI+ A3XVFG-247XES, y estas son sus especificaciones:

Procesador AMD Ryzen AI 9HX.

Gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060.

Memoria RAM 32GB y almacenamiento de 1TB SSD.

Conectividad versátil, USB 3.2 Gen2 Tipo-A, HDMI 2.1 y un puerto USB4.

Batería de 13 horas de duración.

Fino y ligero.

En otras palabras, si lo que quieres es un portátil para jugar de noche y trabajar de día, este es perfecto para ti y encima ahora está en super oferta:

Así que ya sabes, en definitiva, si buscas un portátil perfecto para ti, ¡búscalo en MSI, porque han pensado en todos!

