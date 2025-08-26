Las 7 características más importantes que debes tener en cuenta al elegir un portátil para la vuelta al cole

Un nuevo año escolar suele significar nuevos cuadernos, material escolar y tal vez incluso un nuevo guardarropa, pero quizás la compra más importante para la vuelta al cole de los estudiantes de hoy en día sea un ordenador portátil.

Tanto si eres un estudiante de secundaria que realiza trabajos digitales como si eres un estudiante universitario que compagina trabajos de investigación, clases online y videollamadas, tu ordenador portátil se convertirá rápidamente en tu salvavidas académico.

Pero con tantas opciones en el mercado, ¿cómo saber qué es lo más importante? El precio es un factor obvio, pero el mejor ordenador portátil para estudiantes no tiene por qué ser el más barato, ya que un dispositivo que no funciona bien puede acabar costándote más en frustración (e incluso en actualizaciones) a largo plazo.

En cambio, es útil centrarse en las características que marcarán la mayor diferencia en tu vida académica diaria.

Aquí tienes las siete características más importantes que debes tener en cuenta al volver a la universidad para que puedas encontrar el dispositivo adecuado a tus necesidades y presupuesto.

1. Rendimiento

(Image credit: Dell)

El corazón de tu portátil es su rendimiento. Sin suficiente potencia de procesamiento y memoria, incluso tareas sencillas como navegar por Internet o abrir documentos pueden resultar dolorosamente lentas.

Procesador (CPU y GPU): para obtener el mejor rendimiento general, busca al menos un procesador Intel Core Ultra 5, AMD Ryzen AI 5 o Qualcomm Snapdragon X Plus de 10 núcleos si vas a realizar muchas tareas simultáneas (transmitir conferencias, tomar notas y ejecutar varias aplicaciones a la vez).

Para un uso más ligero, como el procesamiento básico de textos y la navegación web, un Core i3, Ryzen 3 o Qualcomm Snapdragon X de 8 núcleos puede seguir siendo suficiente. Los chips M3 y M4 de Apple también ofrecen un rendimiento excelente en los MacBook, especialmente para los estudiantes que buscan velocidad y eficiencia.

Para aquellos estudiantes que vayan a dedicarse a la ingeniería o a trabajos creativos exigentes, es recomendable adquirir un portátil con una GPU discreta, como una Nvidia RTX 5060.

RAM (memoria): la RAM determina cuántos programas puedes ejecutar al mismo tiempo sin que tu portátil se bloquee. Para la mayoría de los estudiantes, 8 GB de RAM es el mínimo imprescindible, mientras que se recomiendan 16 GB para que tu portátil esté preparado para el futuro, especialmente si vas a ejecutar programas más exigentes como Adobe Creative Cloud, software de ingeniería o herramientas de análisis de datos.

Almacenamiento: En este momento, hay pocos portátiles que ofrezcan almacenamiento HDD, por lo que la elección se reducirá a eMMC (tarjeta multimedia integrada) y SSD (unidad de estado sólido).

Entre estas dos opciones, siempre que sea posible, opte por una SSD. Las SSD son mucho más rápidas, duraderas y tienen mayor capacidad. Para la mayoría de los estudiantes, 256GB es una base cómoda, aunque si trabajas con archivos grandes (vídeos, proyectos de diseño o conjuntos de datos), puede que necesites 512GB o más.

En resumen, prioriza un procesador potente y al menos 16GB de RAM y un SSD de 256GB para obtener un rendimiento más fluido que te durará varios años escolares.

2. Portabilidad

(Image credit: Unsplash)

Los estudiantes siempre están en movimiento, desde las aulas hasta las bibliotecas, pasando por cafeterías y dormitorios, por lo que la portabilidad puede marcar la diferencia en tu experiencia con el portátil.

Un portátil demasiado pesado puede parecer un ladrillo en tu mochila. Para la mayoría de los estudiantes, los que pesan entre 1,1 y 1,8 kg ofrecen un buen equilibrio entre potencia y portabilidad. Las pantallas de entre 14 y 16 pulgadas son las ideales: lo suficientemente grandes como para ver tu trabajo con claridad, pero lo suficientemente pequeñas como para transportarlas fácilmente.

3. Duración de la batería

Dada la naturaleza dinámica de la vida estudiantil, es esencial contar con un ordenador portátil que pueda funcionar durante todo un día sin necesidad de recargarlo. Hay dos parámetros clave que hay que tener en cuenta en relación con la batería:

Duración de la batería: lo último que quieres es que tu ordenador portátil se quede sin batería en medio de una clase o un examen. Busca un dispositivo que prometa entre 8 y 12 horas de autonomía real. Las estimaciones de los fabricantes te darán el mejor resultado posible de sus pruebas, por lo que siempre es mejor consultar las reseñas individuales de ordenadores portátiles de TechRadar y otros medios tecnológicos de confianza para ver pruebas independientes de la duración de la batería.

De todos los ordenadores portátiles, los MacBook de la serie M de Apple y los ultrabooks con tecnología Qualcomm suelen destacar en este aspecto, mientras que los ordenadores portátiles para juegos tienden a sacrificar la duración de la batería en favor de la potencia. Los ordenadores portátiles Intel y AMD se sitúan en un término medio.

Tiempos de carga: La otra gran preocupación en cuanto a la duración de la batería es el tiempo que tarda en recargarse el portátil. En este caso, son preferibles los portátiles que utilizan tecnología de carga rápida, ya que permiten recuperar una cantidad considerable de batería con unos 30 minutos de carga, que es más o menos el tiempo que muchos estudiantes tienen para comer entre clases.

En definitiva, un portátil ligero con una batería de larga duración te ofrece la flexibilidad de trabajar en cualquier lugar sin estar atado a una toma de corriente.

4. Pantalla

(Image credit: Foxy burrow / Shutterstock / Microsoft)

Pasarás horas mirando la pantalla cada día, así que no subestimes la importancia de la calidad de la imagen.

Resolución de pantalla: una pantalla Full HD (1920 x 1080) debería ser tu referencia. Cualquier resolución inferior hará que el texto y las imágenes se vean granulados, mientras que las resoluciones más altas (como 2K o 4K) son ideales para trabajos de diseño, pero pueden agotar la batería más rápidamente.

Brillo y precisión del color: si vas a trabajar al aire libre o en aulas muy iluminadas, busca un brillo de al menos 400 nits o superior. Para carreras creativas como fotografía, cine o diseño gráfico, la reproducción precisa del color es fundamental, así que busca una cobertura sRGB y DCI-P3 superior al 99 %, pero cualquier valor entre el 90 % y el 95 % será viable para uso escolar.

Pantalla táctil frente a no táctil: Las pantallas táctiles pueden ser útiles, especialmente en los portátiles convertibles 2 en 1, pero a menudo aumentan el coste y reducen la duración de la batería. Piensa si realmente vas a utilizar las funciones táctiles antes de pagar un suplemento.

5. Calidad de construcción

(Image credit: Future)

La calidad de fabricación del portátil es muy importante para los estudiantes. Ser estudiante significa meter el portátil en una mochila junto con otros libros y materiales, y a menudo dejar esa misma mochila sobre el escritorio, la taquilla o incluso el suelo.

La durabilidad de los portátiles ha mejorado mucho, pero este tipo de desgaste puede afectar incluso a los mejores portátiles.

Si eres propenso a los accidentes, considera la posibilidad de adquirir un portátil con una estructura resistente, bisagras reforzadas e incluso teclados resistentes a los derrames. Es preferible un chasis de aluminio mecanizado con CNC, pero los plásticos duraderos también pueden funcionar siempre que el dispositivo esté bien fabricado.

6. Conectividad

(Image credit: Future)

Incluso el mejor ordenador portátil no es muy útil si no se conecta a los dispositivos y servicios que necesitas. Asegúrate de que tu ordenador portátil tenga los puertos adecuados y sea compatible con tu flujo de trabajo.

Puertos USB: es esencial que tenga al menos dos puertos USB (preferiblemente USB-C) para conectar accesorios como discos duros externos, impresoras o tu teléfono.

HDMI o DisplayPort: si vas a hacer presentaciones o conectarte a monitores externos, es muy útil tener un puerto HDMI (o un puerto USB-C que admita salida de pantalla).

Conector para auriculares: muchos portátiles lo están eliminando, pero para los estudiantes que asisten a clases por Zoom, graban podcasts o necesitan auriculares con cable para probar software, puede ser un salvavidas.

Estándares Wi-Fi: busca compatibilidad con Wi-Fi 6E o superior para disfrutar de conexiones a Internet más rápidas y fiables en zonas concurridas, como residencias de estudiantes y aulas.

7. Calidad / precio y durabilidad

Por último, ten en cuenta el valor total de tu compra, no solo el precio. Un ordenador portátil es una inversión, y comprar uno que te dure toda la carrera (o al menos varios años) puede suponer un ahorro a largo plazo.

Piensa en el futuro: gastar un poco más en mejores especificaciones (como más RAM o almacenamiento) suele compensar, ya que alarga la vida útil del ordenador portátil.

Garantía y asistencia técnica: busca modelos que ofrezcan descuentos para estudiantes, garantías ampliadas o protección contra daños accidentales. Apple, Dell, HP y Lenovo tienen programas dirigidos a los estudiantes.

Posibilidad de actualización: algunos portátiles te permiten añadir más RAM o cambiar el almacenamiento más adelante, lo que puede prolongar la vida útil de tu equipo. Los ultrabooks y los MacBooks suelen sacrificar esta característica en favor de un diseño más fino, así que sopesa tus prioridades.

Valor de reventa: los MacBook, por ejemplo, tienden a mantener mejor su valor que muchos equipos con Windows. Si tienes pensado actualizarlo más adelante, el valor de reventa puede ser importante.

El consejo más importante que puedo darte es que no te fijes solo en el precio y evalúes el valor final del dispositivo. Busca un portátil que te sirva para varios cursos escolares y que se adapte a tu trayectoria académica.