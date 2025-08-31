¿Tu hijo realmente necesita un ordenador portátil? Aquí tienes todo lo que necesitas saber

Con la vuelta al cole de 2025 a la vuelta de la esquina, muchos padres se preguntarán si es el momento de comprarles por fin un ordenador portátil a sus hijos. Es una pregunta difícil sin una respuesta fácil, pero no se preocupe: TechRadar está aquí para ayudarle.

Antes de nada, quiero aclarar que yo no soy padre, pero muchos de mis amigos y colegas a ambos lados del Atlántico sí lo son, y he recabado la opinión de todo el mundo, desde mis vecinos hasta mi madre (que es profesora de carrera), para combinar sus comentarios con mis propios ocho años de experiencia probando y analizando los mejores portátiles del mundo, y ofrecerte solo los consejos más útiles.

En el mundo actual, cada vez más conectado, es cada vez más habitual que los niños tengan sus propios dispositivos electrónicos, lo que significa que los padres deben estar más al tanto de la tecnología que utilizan sus hijos. Si estás pensando en comprarle un portátil a tu hijo, es muy probable que ya tenga un teléfono o una tableta y que también utilice tu portátil o tu ordenador de sobremesa, por lo que es muy probable que ya sea más experto en tecnología que tú y, sin duda, puede que esté aprovechando esa diferencia de conocimientos para intentar convencerte de que necesita su propio ordenador. Pero, ¿realmente necesitas gastar ese dinero? Veámoslo.

Necesidades educativas

En primer lugar, hablemos de la escuela. Yo personalmente no tuve un ordenador portátil hasta que fui a la universidad a los 18 años, pero eso fue hace más de una década; hoy en día, tener acceso regular a un ordenador es prácticamente obligatorio para los niños en muchos niveles educativos diferentes.

No, su hijo no necesita un ordenador portátil si está en preescolar, y la mayoría de las escuelas primarias no esperan que los alumnos lleven ordenadores portátiles a clase, pero algunas escuelas pueden esperar que los niños realicen algunos trabajos que requieren un ordenador ya en segundo o incluso en primero de primaria.

Tener que compartir un ordenador con un niño que quiere usarlo cada vez más puede resultar frustrante. (Image credit: ucchie79 / Shutterstock)

Cuando llegan a cuarto curso (5º de primaria), es probable que acaparen todo el tiempo del ordenador familiar si no tienen su propio equipo para hacer los deberes y los proyectos. Lo mejor es ponerse en contacto con el colegio y preguntar cuánto trabajo con el ordenador se espera que haga su hijo.

Si su hijo está en la escuela secundaria y aún no tiene un ordenador portátil, es hora de ponerse las pilas y comprarle uno. Aunque no necesite llevarlo físicamente al colegio, sin duda lo necesitará en casa. Nuestra lista de los mejores ordenadores portátiles para estudiantes es ideal para niños que ya son adolescentes; si son más pequeños pero aún así necesitan un ordenador portátil, eche un vistazo a los mejores ordenadores portátiles para niños.

Las necesidades y deseos de tu hijo

Por supuesto, los ordenadores portátiles no son solo para la escuela. Un buen ordenador portátil puede ser un dispositivo educativo, creativo y de entretenimiento todo en uno para tu hijo, por lo que es importante hablar con él y comprender bien para qué quiere utilizarlo realmente.

Si lo único que quiere hacer con un ordenador portátil es ver Netflix o YouTube y navegar por las redes sociales, entonces hay buenas noticias: no tendrá que gastar demasiado. Cualquiera de los mejores Chromebooks será adecuado para este fin; estos ordenadores portátiles con tecnología de Google no son adecuados para ejecutar software de mayor potencia, pero son muy asequibles, suelen ser ligeros y compactos, e incluso vienen con útiles controles de seguridad parental integrados en el sistema operativo, ChromeOS.

Si a tu hijo le gusta jugar, entonces un Chromebook no es la mejor opción. Para jugar a la mayoría de los juegos de PC (sin un rendimiento horrible, al menos), lo ideal es tener un portátil con una GPU dedicada; busca la marca «Nvidia RTX», que significa que el portátil tiene gráficos Nvidia.

Nvidia fabrica algunas de las mejores GPU para portátiles, así que búscalas si tu hijo es un jugador o un creativo digital. (Image credit: Nvidia)

Por supuesto, no estoy diciendo que tengas que comprar un portátil para juegos que cueste varios miles de dólares. Uno más barato (o incluso de segunda mano) estará bien, sobre todo porque los juegos de PC más populares para niños —me refiero a Fortnite, Minecraft, Roblox y similares— no son especialmente exigentes en cuanto al hardware. De hecho, algunos portátiles más nuevos pueden incluso ejecutar esos juegos con solo gráficos integrados en la CPU (iGPU); en cuanto a las marcas que hay que buscar, los procesadores Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI y Snapdragon X Elite son excelentes opciones para juegos más ligeros.

La buena noticia sobre los portátiles con gráficos discretos (dGPU) es que también son fantásticos para tareas creativas. Si a tu hijo le interesa la edición de fotos, la videografía o cualquier tipo de arte y diseño digital, entonces un portátil con una dGPU de Nvidia es perfecto para alimentar esa afición, ya que manejará programas como Photoshop, Blender y Procreate con facilidad. Como alguien que tuvo un breve coqueteo con el arte 3D cuando era niño, ojalá hubiera tenido uno de los portátiles que se pueden conseguir hoy en día. Intentar ejecutar Blender en una CPU Intel i3 de mala calidad fue una experiencia dolorosa. Así que, si a tu hijo le apasiona la creatividad digital, puedes alimentar ese fuego con un portátil más potente.

Elegir el portátil adecuado

Cuando compras un ordenador portátil para un niño, lo más probable es que no te decantes por un MacBook Pro de gama alta ni nada por el estilo. Es totalmente comprensible: los ordenadores portátiles tienen una vida útil limitada y no quieres gastarte un montón de dinero en un dispositivo que probablemente tendrás que sustituir en cinco años.

Teniendo esto en cuenta, tampoco debes escatimar demasiado. El mundo del hardware y el software informático avanza rápidamente, y comprar algo con una potencia muy inferior a la necesaria podría ponerte en una situación incómoda en la que tendrías que sustituirlo antes de lo esperado. Una buena regla general es simplemente buscar en Google la CPU del portátil para averiguar cuántos años tiene; si tiene más de tres o cuatro años, probablemente sea mejor evitar ese modelo.

Los Chromebooks son excelentes dispositivos de aprendizaje, pero no esperes que ofrezcan un rendimiento insuperable. (Image credit: CC Photo Labs / Shutterstock)

También es importante tener en cuenta qué software utilizará tu hijo. No todas las aplicaciones pueden ejecutarse en ChromeOS y macOS, por lo que si hay programas específicos que tu hijo quiera utilizar (o que necesite para el colegio), asegúrate de informarte bien. En este caso, un portátil con Windows suele ser la opción más segura.

Por último, asegúrate de leer las reseñas para poder elegir con confianza un portátil con buena duración de batería. Esto es imprescindible en cualquier portátil para niños, especialmente si tienen pensado llevarlo al colegio: ¡no hay nada peor que quedarse sin batería cuando estás a mitad de un trabajo escolar importante!