Ventiladores sin aspas: qué son, cómo funcionan y por qué este modelo de Dyson es el mejor para sobrevivir al verano

Cuando uno piensa en combatir el calor, la cabeza se va directa a dos extremos: el aire acondicionado (con su potencia pero también su factura eléctrica) y el ventilador de aspas tradicional (eficaz, sí, pero algo ruidoso, torpe y visualmente… cuestionable). Pero entre medias hay una opción cada vez más popular: los ventiladores sin aspas. ¿Los conocías? Son más modernos, seguros, silenciosos y hasta decorativos. Estos dispositivos llevan años ganando terreno en oficinas, salones y dormitorios con gusto por la estética minimalista y el confort tecnológico.

La idea suena casi mágica: un ventilador que no gira, pero que mueve el aire. ¿Cómo funciona eso? En realidad, estos ventiladores utilizan tecnología de multiplicación de aire (como la de Dyson, pioneros en este campo). Lo que hacen es tomar el aire desde la base y empujarlo a través de un anillo o conducto, acelerándolo en el proceso y creando una corriente suave, continua y muy agradable. No hay hélices expuestas, por lo que además son mucho más seguros —sobre todo si hay niños o mascotas de por medio— y facilitan enormemente la limpieza. Porque sí, nadie disfruta desmontando un ventilador de hélices lleno de polvo del 2016.

Además de su aspecto elegante y futurista, los ventiladores sin aspas tienen otras ventajas clave. Primero, el nivel de ruido: al no tener partes móviles grandes, suelen ser mucho más silenciosos que sus primos tradicionales. También permiten una distribución del aire más uniforme, sin ráfagas molestas. Y, si comparamos con el aire acondicionado, la diferencia en consumo energético es significativa. No enfrían el aire como tal, pero lo mueven con eficiencia, creando una sensación térmica más fresca sin disparar la factura. De hecho, son ideales para esas largas noches en las que no puedes pegar ojo sin un poco de brisa.

En cuanto a durabilidad, los ventiladores sin aspas están diseñados para durar. Las marcas más reconocidas fabrican estos dispositivos con materiales de alta calidad y con motores pensados para funcionar durante años. También suelen incluir funcionalidades modernas como mandos a distancia, temporizadores, modos nocturnos y ajustes de velocidad con precisión casi quirúrgica.

Y sí, los hay de diferentes tipos y tamaños. Desde modelos compactos para el escritorio hasta versiones grandes de torre para el salón. Algunos incluso incorporan funciones de purificador de aire, matando dos pájaros de un tiro y justificando aún más su precio.

Hablando de precios… sabemos que los ventiladores sin aspas no son precisamente baratos. Pero por suerte, todavía queda verano y eso significa: ofertas. Y en este momento hay un modelo que brilla especialmente por calidad, diseño y descuento. Hablamos del Dyson AM07 Cool, disponible ahora mismo con rebaja en MediaMarkt. Un ventilador sin aspas con el inconfundible sello Dyson, lo que ya es sinónimo de ingeniería refinada y estética de catálogo nórdico. Este modelo es silencioso, potente y viene con mando a distancia y funciones como temporizador programable o ajustes de intensidad. Ideal para usar por la noche sin que moleste o para mantener fresco cualquier espacio con elegancia.

Dyson lleva años liderando el segmento con sus tecnologías patentadas y este modelo, en particular, ha cosechado muy buenas opiniones entre los usuarios. Muchos destacan su rendimiento silencioso, la facilidad de uso y la estabilidad. Además, a diferencia de opciones más económicas de marcas desconocidas, aquí sabes que estás comprando algo pensado para durar muchos veranos más.

Así que si estás harto del ventilador que parece un avión despegando cada vez que lo enciendes, pero tampoco quieres hipotecarte con el aire acondicionado, un ventilador sin aspas es tu aliado ideal.

Y si es uno con descuento y apellido Dyson, mejor que mejor.