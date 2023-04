Samsung Neo QLED 4K QN85C Review: Ein Brummer in Sachen Umfang und Preis

Der Samsung Neo QN85C ist ein High-End-Smart-TV mit sehr großem Funktionsumfang, beeindruckend schmaler Bauweise, hervorragender Bildqualität mit tiefem Schwarz und tollen Farben. Ebenso sind der gute Sound, die übersichtliche Hub-Oberfläche und die zahlreichen Gaming-Features zu nennen. Lediglich in speziellen Fällen können kleinere Bildfehler auftreten, was aber kaum stören sollte. Mir persönlich hat allerdings der 3,5 mm-Klinkenanschluss gefehlt, durch den sich entsprechende Audiooptionen nicht mehr verbinden lassen. Ein weit größerer Haken ist aber der sehr hoch angesiedelte Preis. Wenn du jedoch gewillt bist, etwas mehr auszugeben, bekommst du hier viel Umfang für viel Geld.

Samsung Neo QN85C: Zwei-Minuten-Rezession

Der Neo QN85C ist Samsungs neuer 4K-Smart-TV, der sich mit einem Preis von mindestens 1.999 € an Gamer und Cineasten richtet, die bereit sind, tief in den Geldbeutel zu greifen. Dank der KI-gestützten Neo-QLED-Technologie und des Mini-LED-Panels bietet er eine hervorragende Bildqualität mit tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben, die durch HDR10+ und Adaptive HDR10 weiter verbessert wird.

Auch im Gaming-Bereich überzeugt der TV mit geringerer Eingangsverzögerung und optimierten Bildqualitätseinstellungen. Der Neo QN85C unterstützt HLG und verfügt über einen Twin- und Triple-Tuner sowie diverse Anschlüsse (etwa vier HDMI 2.1-Eingängen), einschließlich Wi-Fi und Bluetooth. Das Soundsystem mit Object Tracking Sound (OTS) und Dolby Atmos füllt den Raum gut aus und bietet ein Erlebnis, das seinen Preis wert ist. Das hingegen auf einen 3,5 mm-Klinkenanschluss verzichtet wurde, finde ich persönlich sehr schade. So musst du auf eine mögliche Anschlussoption für Kopfhörer oder Soundsysteme verzichten, für die du vielleicht sogar viel Geld ausgegeben hast.

Das Design ist schlank mit extrem schmalen Rändern, einem stabilen Stand und einer solarbetriebenen, gut in der Hand liegenden Fernbedienung. Für Gaming-Enthusiasten gibt es spezielle Technologien wie den Game-Mode, ALLM und AMD FreeSync Premium Pro. Die Eingangsverzögerung könnte zwar besser sein und es kann zu leichten Unschärfen bei schnellen Bewegungen kommen, aber insgesamt ist der Samsung Neo QN85C ein leistungsstarkes Gerät mit erstklassiger Bildqualität und vielen Funktionen.

Wie bereits erwähnt, ist der Preis das größte Fragezeichen bei der Kaufentscheidung. Wer schon einen relativ neuen Samsung TV sein Eigen nennt, dürfte keine große Notwendigkeit sehen, aufzurüsten. Wenn du dagegen deinen altgedienten Fernseher durch ein mächtiges Premium-Gerät austauschen möchtest, könnte der Samsung Neo QN85C etwas für dich sein.

Ich habe für diese Review das 65-Zoll-Modell getestet, dass im UVP stolze 2.799 € kostet. Da es sich bei unserem TV um ein Testgerät handelt, sind an den Rändern noch die Schutzabdeckungen angebracht.

Samsung Neo QN85C: Preis und Release

Während sich einige TVs an Leute richten, die nicht unbedingt ein Vermögen ausgeben möchten, ist der Samsung Neo QN85C bereits in seiner kleinsten Variante mit 1.999 € eindeutig im höheren Preissegment verordnet. Das Premium-Gerät steigert sich von 65-Zoll (2.799 €) über 75-Zoll (3.699 €) bis hin zu seinem größten Modell mit 85-Zoll für satte 4.999 €. Damit schafft der Samsung Neo QN85C es zwar definitiv nicht in unsere Liste der besten günstigen 4K-TVs (Öffnet sich in einem neuen Tab), das will er aber auch gar nicht. Stattdessen richtet er sich an Gamer und Cineasten, die so viel wie möglich aus ihrem Gerät herausholen möchten.

Preis: 2,5/5

Samsung Neo QN85C: Specs

Swipe to scroll horizontally Bildwiederholungsrate: 100/120 Hz Row 0 - Cell 2 Bildschirmtyp: Neo 4K QLED Mini LED Row 1 - Cell 2 HDR-Unterstützung: HDR10, HLG, HDR10+ Row 2 - Cell 2 Audio-Unterstützung: Dolby Atmos, 2.2.2-Soundsystem Row 3 - Cell 2 Smart TV: Tizen Row 4 - Cell 2 HDMI ports: 4x HDMI 2.1 inklusive 1x eARC Row 5 - Cell 2

Auch der Neo QN85C verfügt über die Samsung-übliche Tizen-Oberfläche. (Image credit: Future)

Samsung Neo QN85C: Features

ALLM (Auto Low Latency Mode) und HDR10+ Gaming

AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+ Adaptive und HLG

Filmmaker Modus und Dolby Atmos

Sprachsteuerung

USB-Recorder (nicht in allen Ländern nutzbar) und HD+ (6 Monate inklusive)

Der Samsung Neo QN85C ist ein 4K-Smart-TV, der mit einer Vielzahl von beeindruckenden Funktionen ausgestattet ist. Er nutzt die KI-gestützte Neo-QLED-Technologie mit einem Mini-LED-Panel für eine hervorragende Bildqualität mit tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben. Dazu unterstützt er sowohl HDR10+ als auch Adaptive HDR10 für eine verbesserte Kontrast- und Farbdarstellung bei HDR-Inhalten. Und auch im Gaming-Bereich bietet der TV ein tolles Spielerlebnis mit geringerer Eingangsverzögerung und optimierten Bildqualitätseinstellungen.

Der Neo QN85C unterstützt auch HLG (Hybrid Log-Gamma) für eine verbesserte Bildqualität bei Live-Fernsehen und Sportübertragungen. Mithilfe der Mini-LED-Technologie wird das Hintergrundlicht des Panels gesteuert, was zu einem verbesserten Kontrast und einer höheren Helligkeit führt. Der Fernseher verfügt zudem über einen Twin-Tuner, womit zwei verschiedene Programme gleichzeitig angesehen werden können, sowie einen Triple-Tuner, der das Empfangen von Satelliten-, Antennen- und Kabelsignalen ermöglicht. Eingebettet ist das ganze in die übliche Tizen-Plattform von Samsung, die natürlich wieder Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste und Apps wie Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), Amazon Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie YouTube gewährt. Die Navigation wird auch durch diverse Sprachsteuerungs-Assistenten wie Alexa oder Bixby erleichtert.

In puncto Konnektivität ist der Samsung Neo QN85C mit vier HDMI 2.1-Ports (darunter einer mit eARC-Unterstützung), zwei USB-Anschlüssen, einem optischen Audioausgang sowie einem Ethernet-Anschluss ausgestattet. Zu guter Letzt unterstützt er natürlich auch Wi-Fi und Bluetooth für eine kabellose Verbindung mit anderen Geräten.

Die große Auswahl an Anschlüssen lässt dich jede Menge Geräte mit dem TV verbinden. (Image credit: Future)

Features: 5/5

Samsung Neo QN85C: Bild- und Tonqualität

KI-gestützte Neo-QLED-Technologie

QLED-typische Helligkeit und super dunkle Schwarztöne

OTS, Dolby Atmos und 2.2.2-Soundsystem

Kein 3,5 mm-Klinkenanschluss

Die Neo-QLED-Technologie des Neo QN85C in Kombination mit einem Mini-LED-Panel sorgt für eine beeindruckende Darstellung von tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben. Die HDR10+ und Adaptive HDR10-Technologien sorgen für eine optimale Darstellung von HDR-Inhalten und die Gaming HDR-Technologie ist perfekt für Gamer. Die präzise Steuerung von Kontrast, Helligkeit und Farbe ermöglicht eine herausragende Bildqualität.

Trotzdem könnte die Darstellung von Bewegungen etwas flüssiger sein und bei schnellen Bewegungen kann es zudem zu leichten Unschärfen kommen. Auch bei der Betrachtung von qualitativ schwächerem Bildmaterial können Artefakte auftreten. Dennoch bietet der Samsung Neo QN85C eine insgesamt beeindruckende Bildqualität mit QLED-typischer Helligkeit sowie super dunklen Schwarztönen, was das Fernseherlebnis intensiver und beeindruckender macht. Dafür sorgen auch die verschiedenen Bildmodi, die aber auch durch die intelligente Anpassung ersetzt werden können.

Hinzu kommt der Object Tracking Sound (OTS), Dolby Atmos und das nach oben und zu den Seiten abstrahlende 2.2.2-Soundsystem. Somit füllt der Klang den Raum gut aus und bietet dir auch ohne externe Soundbar ein Erlebnis, das sein Geld wert ist. Selbst bei hoch eingestellter Lautstärke kam es bei mir zu keinerlei Kratzen oder ähnlichem.

Dafür finde ich es sehr schade, dass bei einem so teuren Gerät auf einen 3,5 mm-Klinkenanschluss verzichtet wurde, mit dem sich etwa Headsets oder Soundsysteme anschließen lassen. Natürlich verfügt der Neo QN85C über guten Klang sowie Bluetooth, wer aber in der Vergangenheit bereits viel Geld in seine Ausstattung investiert hat, könnte traurig darüber sein, diese hier womöglich nicht mehr verwenden zu können.

Bild- und Tonqualität: 4/5

Neben der intelligenten Bildmodus-Auswahl, bietet der TV noch einige weitere Modi, um das Seherlebnis zu optimieren. (Image credit: Future)

Samsung Neo QN85C: Design

Extrem dünner Rahmen

Massiver Standfuß

Solarbetriebene Fernbedienung

Das erste, was dir am Design Samsung Neo QN85C auffallen dürfte, ist sein wirklich verdammt schmaler Rahmen. Dadurch kannst du die Bildschirmdiagonale von (65-Zoll-Modell) 163 cm optimal nutzen. Durch die mächtige Größe und die vielen Features wiegt der TV mit 27,3 kg aber auch eine ganze Menge, wodurch die Installation ohne eine zweite Person unmöglich ist. Allerdings ist das bei Fernsehern dieser Größe ohnehin schwierig, weswegen ich das nicht als Kritik an diesem Modell bezeichnen würde.

Bei solche einem Gewicht ist ein stabiler Stand natürlich umso wichtiger und bereits beim Anheben des schweren Standfußes merkte ich, dass er diesen Job mit Leichtigkeit erledigen würde. Besonders gut gefällt mir, dass es sich nicht um zwei Füße an den Außenseiten, sondern eben um einen massiven in der Mitte handelt, da der TV so flexibler positioniert werden kann.

Zu guter Letzt hat mir auch die solarbetriebene Fernbedienung sehr gut gefallen. Nicht nur, weil lästiges Batteriewechseln damit der Vergangenheit angehört, sondern weil sie zudem auch etwas dicker ist und damit gut in der Hand liegt. Die Fernbedienung meines eigenen Samsung QLEDs ist im Vergleich zwar deutlich schmaler, trotzdem ist die des Neo QN85C aber extrem leicht und verfügt gleichermaßen über eigene Tasten für die größten Streaming-Anbieter (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Design: 5/5

Die Fernbedienung ist nicht nur solarbetrieben, sondern auch extrem leicht und liegt dank der Abrundungen gut in der Hand. (Image credit: Future)

Samsung Neo QN85C: Gaming

Praktischer Gaming Hub

ALLM (Auto Low Latency Mode) und HDR10+ Gaming

AMD FreeSync Premium Pro, und HDR10+ Adaptive

Auch für Gaming-Enthusiasten bietet der Samsung Neo QN85C eine Menge. Über das Game-Hub lassen sich diverse Spieleanwendungen sowie Cloud-Gaming-Dienste wie der Xbox Game Pass oder GeForce Now anwählen und gegebenenfalls mithilfe eines Controllers direkt auf dem Gerät spielen. So hast du alle deine Anwendungen auf einen Blick auf deinem Fernseher.

Die Gaming HDR-Technologie sorgt dabei für eine beeindruckende Darstellung von schnellen Action-Szenen mit geringerer Eingangsverzögerung, was besonders der Immersion zugute kommt. Der Fernseher verfügt auch über einen speziellen Game-Modus, der beim Starten von Spielen automatisch aktiviert wird. Dies führt zu einer optimierten Darstellung von Inhalten mit weniger Eingangsverzögerung und geringerer Bewegungsunschärfe.

Dafür ist die Auto Low Latency Mode (ALLM)-Funktion verantwortlich, die mit Konsolen wie der Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder der PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) funktioniert. Lediglich im Vergleich zu einigen Gaming-Monitoren (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist die Eingangsverzögerung noch immer nicht die allerbeste und wie bereits erwähnt, kann es bei besonders schnellen Bewegungen auch zu leichten Unschärfen kommen. Das sollte allerdings die wenigsten Nutzer stören und zu guter Letzt verfügt der Fernseher auch über einen Dynamic Black Equalizer, der dunkle Bereiche im Spiel aufhellt, um das Erkennen von Gegnern in dunklen Umgebungen zu erleichtern.

Abschließend tragen AMD FreeSync Premium Pro und HDR10+ Adaptive dazu bei, den Samsung Neo QN85C zu einem erstklassigen Fernseher zu machen. AMD FreeSync Premium Pro ist eine Technologie, die die Synchronisation zwischen dem Fernseher und einer kompatiblen Grafikkarte verbessert, um das Tearing und Stottern von Videospielen zu reduzieren. Und HDR10+ Adaptive passt das Bild automatisch an die Umgebungsbedingungen an, um eine optimale Darstellung von HDR-Inhalten zu gewährleisten. So wird ein noch realistischeres Seherlebnis ermöglicht. Ob du also Gelegenheitsspieler oder Hardcore-Gamer bist, der Samsung Neo QN85C ist definitiv ein echtes Kraftpaket.

Gaming: 4,5/5

Samsung Neo QN85C: Fazit

Der Samsung Neo QN85C ist ein High-End-Smart-TV mit zahlreichen beeindruckenden Funktionen. Mit seiner besonderen Neo-QLED-Technologie, der die schmale Bauweise zu verdanken ist, und dem Mini-LED-Panel liefert er eine hervorragende Bildqualität mit tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben. Abgerundet wird das Ganze von der beeindruckende Soundqualität und den übersichtlichen Hub-Oberflächen.

Auch Gaming-Enthusiasten kommen auf ihre Kosten, da der TV eine geringere Eingangsverzögerung und optimierte Bildqualitätseinstellungen bietet. Die Auto Low Latency Mode (ALLM)-Funktion und der spezielle Game-Modus optimiert die Darstellung von Inhalten mit geringerer Eingabeverzögerung und Bewegungsunschärfe. Zudem tragen AMD FreeSync Premium Pro und HDR10+ Adaptive dazu bei, den Samsung Neo QN85C zu einem erstklassigen Fernseher zu machen.

Jedoch gibt es auch kleinere Kritikpunkte: Die Darstellung von Bewegungen könnte etwas flüssiger sein und es können bei raschen Bewegungen leichte Unschärfen auftreten. Auch die Darstellung von qualitativ schwächerem Bildmaterial kann zu Artefakten führen. Außerdem fehlt ein 3,5-mm-Klinkenanschluss, was für einige Nutzer ein Nachteil sein könnte.

Das größte Manko ist aber der Preis. So musst du bereits für das kleinste Modell des Samsung Neo QN85C tief in die Tasche greifen. 1.999 € für 55 Zoll sind nicht wenig Geld und wenn du ein größeres Modell möchtest, skaliert sich der Preis schnell auf das Doppelte. Wenn dich das alles jedoch nicht stört und du gewillt bist, dein Sparschwein zur Schlachtbank zu führen, ist dieser Fernseher sowohl für Gamer als auch für Cineasten eine attraktive Wahl.

Fazit: 4,5/5

Sollte ich den Samsung Neo QN85C kaufen?

Swipe to scroll horizontally Sektion Hinweise Ergebnis Preis Der Preis ist der größte Kritikpunkt, da bereits das kleinste Modell mit 55 Zoll bei 1999 € beginnt. 2,5/5 Features Was Features angeht ist der TV eine Wucht: ALLM, HDR10+ Gaming, AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+ Adaptive, HLG, Filmmaker Modus, Dolby Atmos, Sprachsteuerung. 5/5 Bild- und Tonqualität QLED-typische Helligkeit und extrem dunkle Schwarztöne. OTS, Dolby Atmos und 2.2.2-Soundsystem, dafür aber kein 3,5 mm-Klinkenanschluss. 4/5 Design Der TV ist sehr schwer, dafür aber auch stabil und verfügt über einen bemerkenswert dünnen Rahmen. 5/5 Gaming Die vielen Features, wie der Game-Hub und der Game-Mode bieten eine Menge und überwiegen den eher kleineren Schwächen, die die meisten Nutzern nicht stören dürften. 4.5/5 Fazit Der Neo QN85C bietet eine Menge, kostet aber auch ebenso viel. Wenn er dir das Geld wert ist, bekommst du hier ein sehr umfangreiches Gesamtpaket mit wenigen Kritikpunkten. 4,5/5

Kauf ihn, wenn...

Dein TV bereits älter ist und du ordentlich aufrüsten willst

Ja, der Neo QN85C ist ziemlich teuer, bietet aber auch das nahezu komplette Funktions-Paket für Gamer und Cineasten mit entsprechenden Modi, vier HDMI 2.1-Eingängen und hervorragender Bildqualität.

Du ein Samsung-Fan bist

Wenn du bereits mit der Tizen-Oberfläche vertraut bist und ein mächtiges Update willst, bekommst du hier einen deutlich umfangreicheren TV mit wenigen Schwächen.

Kauf ihn nicht, wenn...

Du wenig Geld ausgeben willst

Für Sparfüchse ist der Neo QN85C wirklich nichts. Bereits für 55-Zoll zahlst du 1.999 €, für 65 schon 2.799 € und für die größte Variante mit 85-Zoll satte 4.999 €. Das ist ein stolzer Preis, der zwar durch viele Funktionen gerechtfertigt wird, für preisbewusstere Kunden fallen aber auch diese nicht allzu sehr ins Gewicht. Da gibt es weit günstigere Varianten.

Du deine alte Soundanlage oder kabelgebundene Kopfhörer nutzen willst

Auch wenn der TV über Bluetooth und vier HDMI 2.1-Eingänge verfügt, fehlt ein 3,5 mm Klinkenanschluss und damit eine wichtige Verbindungsoption für ältere Audiogeräte.

