Das neue Smartphone von Nubia hat mehr RAM als ein Macbook Air

Nubia hat vor kurzem das Red Magic 8S Pro und 8S Pro Plus angekündigt, die beide das Potenzial haben, es in unsere Liste der besten Gaming-Smartphones zu schaffen – zumindest auf dem Papier. Eines der Hauptmerkmale hat jedoch nichts mit der Grafik- oder GPU-Leistung zu tun, sondern mit dem Versprechen, dass sie mehr Arbeitsspeicher haben als ein MacBook Air. Zusätzlich zu der erstaunlichen Menge an Arbeitsspeicher enthalten diese neuen Telefone auch eine leistungsstärkere Version des ohnehin schon unglaublich starken Qualcomm Snapdragon Gen 2, die sogenannte "Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition".

Nubia hat außerdem einen Lüfter eingebaut, um eine Überhitzung bei intensiven Spielen zu verhindern, und der Akku hat eine Kapazität von bis zu 6.000 mAh. Wenn du einen besonders großen Akku haben möchtest, bist du mit dem Red Magic 8S Pro Plus am besten bedient, allerdings mit einer Ladegeschwindigkeit von 80W. Das Red Magic 8S Pro verfügt über einen 5.000-mAh-Akku und besitzt eine viel schnellere Ladegeschwindigkeit von 160W.

Der Clou ist allerdings der 24 GB große Arbeitsspeicher, den nur das Pro Plus-Modell hat. Obwohl du einige der besten Android-Smartphones mit bis zu 16 GB RAM kaufen kannst - vor allem das Samsung Galaxy S23 Ultra - setzt das Red Magic 8S Pro Plus neue Maßstäbe, indem es den verfügbaren Arbeitsspeicher auf einen Wert erhöht, der über dem eines MacBook Air der Spitzenklasse M1 oder sogar eines M2 Air der Mittelklasse liegt. Diese beachtliche Menge an Arbeitsspeicher ermöglicht dir ein nahtloses Spielen in beliebten Titeln wie Genshin Impact und unzähligen anderen Spielen sowie eine bessere Unterstützung von Multitasking und anderen intensiveren Aktionen.

Über die offizielle Nubia-Webseite kann man außerdem entnehmen, dass beide Red Magic-Smartphones über eine Dreifach-Rückkamera mit einem 50-MP-Primärsensor und ungenannten Sekundärkameras, 120Hz-Displays und einen Kopfhöreranschluss verfügen.



Derzeit sind die Gaming-Handys von Nubia nur in China erhältlich, aber wenn sie in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten, könnte es nur ein oder zwei Monate dauern, bis sie auch international erhältlich sind. Das Red Magic 8S Pro ist für 3.999 Yuan erhältlich, was umgerechnet etwa 508 Euro entspricht. Das Red Magic 8S Pro Plus gibt es ab 5.500 Yuan, was wiederum 700 Euro gleichkommt. Wenn du dich für das Premium-Modell interessierst (ja, das mit den wichtigen 24 GB RAM und 1 TB Speicherplatz), kostet dich das 7.500 Yuan oder umgerechnet etwa 950 Euro.

Nubia Red Magic S8: Braucht man wirklich so viel RAM?

Während mehr RAM in der Regel gleichbedeutend mit "besser" ist, finden die meisten Nutzer, dass 8 GB bis 12 GB für den täglichen Gebrauch mehr als ausreichend sind; so kannst du schnell zwischen Apps wechseln, um Nachrichten abzurufen, Alarme auszuschalten, Lieder zu wechseln oder mehrere Apps gleichzeitig im geteilten Bildschirm laufen zu lassen.

Wenn es um Spiele geht, spielt der Arbeitsspeicher eine direktere und wichtigere Rolle. Wenn du mehr von einem Spiel im Arbeitsspeicher hast, wird das Spielerlebnis nahtloser und flüssiger. Deshalb ist das 8S Pro Plus mit seinen satten 24 GB RAM so beeindruckend.



Es sollte in der Lage sein, all diese Aufgaben und noch mehr mühelos zu bewältigen, ganz zu schweigen von dem bis zu 1TB großen Speicherplatz. Damit kannst du nicht nur viele Spiele nahtlos spielen, sondern hast auch noch jede Menge Platz, um sie alle auf einem der besten Smartphones zu speichern.