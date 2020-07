Xbox Series X ist ein „Monster“ im Vergleich zur PS5, sagt ehemaliger PlayStation-Entwickler

Die Hardware der Xbox Series X wurde von einem erfahrenen ehemaligen PlayStation-Entwickler gelobt, der meint, Sony sei von den beeindruckenden Spezifikationen der Konsole im Vergleich zur PS5 „überrascht“ worden.

Das behauptet Chris Grannell, ein Branchenveteran, der fast 14 Jahre im inzwischen aufgelösten Studio Liverpool verbrachte, das für die blitzschnellen WipEout-Spiele verantwortlich war. Grannell verbrachte auch einige Zeit bei Guerrilla Games, dem Entwickler hinter dem PS4-Hit Horizon: Zero Dawn.

In einem Gespräch beim RDX-Podcast sagte Grannell: „Die PS5 ist keine schlechte Konsole, sie ist ein absolutes Tier von einer Konsole. Aber sie ist nur eine Konsole, die in vielerlei Hinsicht langsamer ist als das, was Microsoft zusammengebaut hat.“

Wir wissen bereits, dass Microsoft Sony schlägt, wenn es um den direkten, technischen Vergleich zwischen den Spezifikationen der Xbox Series X und der PS5 geht, und es scheint, dass Grannell diese Meinung teilt. „Die Maschine, die Microsoft zusammengebaut hat, ist eine absolute Bestie im Vergleich zu dem, was Sony zusammengebaut hat“, sagte Grannell. Diese Meinung wird anscheinend auch von anderen Entwicklern geteilt, mit denen Grannell gesprochen hat.

Xbox Won?

Vielleicht etwas kontroverser ist, dass Grannell glaubt, dass Sony sich nach dem Erfolg der PS4 „auf seinen Lorbeeren ausgeruht hat. Sie beanspruchen diesen riesigen Marktanteil und machen wieder „eine PS3“, soweit ich das gehört habe. Nicht unbedingt schlecht in puncto Hardware und Komplikationen, und so, aber irgendwie haben sie nicht damit gerechnet, was die Xbox in Sachen Leistung versuchen würde zu Tisch zu bringen.“

Microsoft fühlt sich eindeutig optimistisch in Bezug auf die Spezifikationen der Xbox Series X und hat seine Konsole der nächsten Generation als die „leistungsstärkste“ Konsole positioniert, die je hergestellt wurde. Xbox-Chef Phil Spencer enthüllte kürzlich, dass sich das Unternehmen nach der Enthüllung der PS5-Hardware von Sony bei der Xbox Series X „noch besser“ fühle.

Die leistungsstärkste Konsole auf dem Markt zu haben, ist natürlich noch lange keine Erfolgsgarantie. Es sind letztlich die Spiele und Services, die eine Konsolengeneration definieren, und Sony hat in der Vergangenheit überzeugende Exklusives entwickelt, mit denen Microsoft in den letzten Jahren nicht mithalten konnte.

Grannell scheint dem zuzustimmen und ist zuversichtlich, dass die PS5 von einem starken First-Party-Portfolio profitieren wird. „Es werden die First-Party-Studios sein, die glänzen werden, bis die Drittanbieter anfangen, die Dinge wirklich in den Griff zu bekommen“, fuhr Grannell fort und fügte hinzu: „Wir werden absolut unglaubliche Arbeit von Guerrilla Games sehen, wir werden unglaubliche Arbeit von Insomniac sehen – die üblichen Verdächtigen“.

Rivalen mit Ray-Tracing

Grannell ist der Ansicht, dass der deutlichste Unterschied zwischen der Xbox Series X und der PS5 in Bezug auf die Leistung in der Art und Weise besteht, wie jede Konsole mit dem Echtzeit-Raytracing umgeht.

„Wenn man sich den Durchsatz und die Ray-Tracing-Fähigkeit [der Xbox Series X] ansieht, dann beginnt man … zu verstehen, warum die Entwickler sagen, es sei irgendwie verblüffend“, erklärte Grannell. „Man hat also die Zahlen, dann fängt man an, sich die Echtzeit-Ray-Tracing-Fähigkeit anzusehen … da ist Sony überrascht worden.“

(Image credit: Microsoft)

Ein PS5-Feature, das jedoch gelobt wird, ist die unglaublich schnelle SSD der PS5, die einen doppelt so hohen Durchsatz hat wie das Laufwerk der Xbox Series X. Dies ermöglicht es Entwicklern, Assets viel schneller zu laden und möglicherweise Ladezeiten vollständig zu vermeiden.

Ein Controller sie alle zu knechten

Sony setzt auch auf seinen innovativen DualSense-Controller, der haptisches Feedback und adaptive Trigger unterstützt, damit sich Spiele „immersiver“ anfühlen (obwohl wir skeptisch sind, wie viele Entwickler ihn verwenden werden). Unterdessen ist der Controller der Xbox Series X eine weitaus konservativere Verfeinerung des aktuellen Xbox One-Controllers, der zugegebenermaßen bei sehr vielen Spielern der Favorit ist.

Beide Konsolen werden Abwärtskompatibilität unterstützen, obwohl Microsofts Xbox Series X wahrscheinlich Tausende von Titeln aus dem gesamten Xbox-Katalog unterstützen wird (und auch einige coole Sachen mit HDR machen wird), während Sony sich anscheinend strikt auf PS4-Spiele konzentriert.

Während wir immer noch kein Veröffentlichungsdatum für die Xbox Series X oder die PS5 haben (und immer noch nicht wissen, wie die PS5 überhaupt aussieht – obwohl wir spekuliert haben), beginnen die Konsolenkriege bereits jetzt, sich zu aufzuheizen, da wir uns der nächsten Konsolengeneration nähern.

Via Video Games Chronicle