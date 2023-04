The Marvels: Neuer Trailer erinnert an das Teamwork des ersten Avengers-Films

Der erste Trailer für The Marvels, den nächsten MCU-Film, ist da – und es sieht so aus, als würde er genau die Art von lustigem Abenteuer bringen, welche die letzten Einträge in der Zeitlinie gefehlt haben. Der Nachfolger von Captain Marvel sieht aus wie ein Team-Up-Film, der sich an den ersten Avengers-Film anlehnt, aber mit einer zusätzlichen chaotischen Weltraumposse.

Die große Frage, die man sich bei diesem Film stellen muss, ist, wie man die drei "Marvel"-Helden zusammenbringt, ohne dass es wie ein lächerlicher Zufall wirkt. Der Trailer gibt die Antwort: Die Kräfte von Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) und Monica Rambeau (Teyonah Parris) sind miteinander verwoben, und wenn sie sie einsetzen, tauschen sie die Plätze. Das ist ein noch lächerlicherer Zufall, als man erwarten würde, und ich glaube, genau deshalb funktioniert er für manche – er lehnt sich so weit aus dem Fenster, dass er auf der anderen Seite wieder sauber herauskommt.

The Marvels: Darum geht's

Captain Marvel / Carol Danvers erhielt ihre Kräfte durch einen missbräuchlich verwendeten Infinity-Stein in Captain Marvel; Monica Rambeau durch Scarlet Witch's seltsames Realitätsfeld während der Ereignisse von WandaVision; und Kamala Khan durch einen außerirdischen Armreif in Ms Marvel. In unserem Artikel über die MCU-Timeline erfährst du, wie du dich auf den neuesten Stand bringen kannst, aber diese drei sind eindeutig die wichtigsten Geschichten, die du für diesen Film kennen solltest. Ich denke, du kannst WandaVision auch überspringen (Monicas Geschichte ist darin insgesamt sehr unbedeutend und lässt sich wie folgt zusammenfassen: Sie bekommt Kräfte).

Das Wichtigste ist, dass das Team-up-Gefühl hier dem der Avengers am nächsten kommt, seit, nun ja, The Avengers. Das Besondere an diesem Film ist, dass er so viel Spaß macht und die unterschiedlichen Persönlichkeiten seiner Helden wirklich zur Geltung bringt. Carol Danvers ist eines der mächtigsten Wesen im Universum, Monica Rambeau findet sich mit ihren neuen Kräften zurecht und Kamala Khan ist einfach nur glücklich, hier zu sein.

(Image credit: Disney)

Sie können verschiedene Dinge tun und ihre Kräfte werden auf lustige Art und Weise zusammenspielen. Sie leben auf unterschiedliche Art und Weise, also werden wir drei verschiedene Filme in einem bekommen. Allein die Szene, in der sie gegeneinander kämpfen und ständig die Plätze tauschen. Es sieht auf alle Fälle nach einer Menge Spaß aus.

Und das ist eine Art Erleichterung, nachdem das MCU mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania eine nervtötend epische und düstere Wendung genommen hat, und das nicht gerade mit glänzenden Ergebnissen. Black Panther: Wakanda Forever war auch nicht zum Lachen, allerdings aus einem viel besseren Grund.

Dieser Film sieht so aus, als würde er zu dem zurückkehren, was die Leute dazu gebracht hat, sich für das MCU zu begeistern – wir hoffen, dass der Film das bestätigt und einen Platz unter den besten Disney Plus-Filmen einnimmt, wenn er im Streamingdienst erscheint.