Wer ist Ms. Marvel? Was sind ihre Kräfte?Hier findest du Antworten auf deine Fragen

Vor der Veröffentlichung im Sommer hat Marvel Studios jetzt den ersten Trailer für seine neue Serie Ms. Marvel enthüllt.

Ms. Marvel wird am 8. Juni auf Disney Plus starten und ist ein wichtiger Teil des Marvel Phase 4-Projekts, zu dem auch Thor: Love and Thunder und Black Panther: Wakanda Forever gehören, den kommenden Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sowie die neuen TV-Franchises Moon Knight und Secret Invasion.

Da die Figur ihr Debüt in der Serie gibt und bereits für eine Schlüsselrolle in der Captain Marvel-Fortsetzung The Marvels gebucht wurde, haben wir für dich ein paar wichtige Fragen zu dieser Figur beantwortet.

Wer ist Ms. Marvel? Und wer spielt sie?

Ms. Marvel ist Kamala Khan, ein pakistanisch-amerikanischer Teenager aus New Jersey.

Khan wurde erstmals 2013 von Marvel Comics vorgestellt und ist ein 16-jähriges Mädchen, das Carol Danvers, besser bekannt als Captain Marvel, vergöttert. Die Figur war ein Hit, und 2014 beschloss Marvel, Khan ihre eigene Serie und ihren eigenen Superheldennamen zu geben. Das war eine bahnbrechende Entscheidung, denn damit war sie die erste muslimische Superheldin in einem Marvel-Comic.

In der Serie spielt Iman Vellani, die von den Marvel Studios nach einer umfangreichen Suche gefunden wurde, Khan. Zu ihr gesellen sich Saagar Shaikh, Mohan Kapur, Zenobia Shroff, Matt Lintz und Aramis Knight in Nebenrollen, während Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer, Nimra Bucha, Alyy Khan, Fawad Khan und Mehwish Hayat in noch nicht bekannten Rollen auftreten werden.

Was sind die Kräfte von Ms. Marvel? Und wie hat sie sie bekommen?

In den Comics sehen wir, wie Khan einer mutagenen Substanz namens Terrigen Mist ausgesetzt wird. Der von einem der Inhumans namens Black Bolt freigesetzte Terrigen-Nebel verändert die biologische Zusammensetzung von Menschen, mutiert ihre DNA und verleiht ihnen Superkräfte.

Nachdem Khan damit in Berührung gekommen ist, erlangt sie viele neue Kräfte, darunter die Fähigkeit des "Embiggen" - eine Gestaltwandlerkraft, die es ihr ermöglicht, ihre Körpergröße und ihr Aussehen zu verändern.

Außerdem kann sie größer oder kleiner werden, ihre Fäuste größer machen, um ihre Feinde härter zu treffen, und ihren Körper mithilfe seiner elastischen Eigenschaften dehnen. Außerdem verfügt sie über eine beschleunigte Heilung, übermenschliche Kraft und Ausdauer.

Wie passt Ms. Marvel zu Captain Marvel 2?

Die Fortsetzung von Captain Marvel trägt den Titel The Marvels und Iman Vellanis Khan wird eine absolute Schlüsselrolle spielen.

Brie Larson wird ihre Rolle als Captain Marvel wieder aufnehmen und mit Khan und Teyonah Parris' Monica Rambeau zusammenarbeiten. Rambeau, die Tochter von Lashana Lynchs Maria Rambeau, haben wir in Captain Marvel nur als Kind gesehen, bevor sie in der Disney Plus Serie einen größeren Auftritt als Erwachsene hatte: WandaVision.

Die drei werden sich zusammentun, um es mit einem neuen Bösewicht aufzunehmen, der von Fresh Meat-Star Zawe Ashton unter der Regie von Nia DaCosta gespielt wird, die gerade ihr erfolgreiches Reboot von Candyman abgeliefert hat.

Bis dahin müssen wir uns noch bis Anfang 2023 gedulden, denn The Marvels soll am 17. Februar nächsten Jahres in die Kinos kommen.

Was sind die Lieblingsgeschichten von Ms. Marvel?

Die Comicserie läuft seit 2014, es gibt also eine Menge davon, aber ein paar der Favoriten sind Generation Why und Super Famous.

In Generation Why, das 2015 erschien, kämpfte Khan gegen ihren ersten Superschurken, einen sehr unangenehmen Kerl, einen Mensch-Vogel-Hybriden, der als Inventor bekannt ist.

Es stellt sich heraus, dass der Erfinder Teenager als menschliche Batterien benutzt, was Khan dazu zwingt, drastische Maßnahmen zu ergreifen und sich mit einigen neuen Freunden zusammenzutun.

In Super Famous aus dem Jahr 2016 wird Khan in zwei Richtungen gezogen, indem sie ihre Pflichten gegenüber dem Planeten als Ms. Marvel und ihre Liebe zu New Jersey und seinen Bürgern als Kamala Khan miteinander verbindet.