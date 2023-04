TCL nimmt OLED ins Visier: Mini-LED-Fernseher mit "bisher höchster Helligkeit"

Seit 2018 macht TCL (Öffnet sich in einem neuen Tab) das Beste aus der etwas billigeren Mini-LED-TV-Technologie (Öffnet sich in einem neuen Tab). Jetzt verspricht das Unternehmen mit der neuesten Generation ein noch besseres visuelles Erlebnis mit hohem und präzisem Kontrast, weniger Überstrahlungen, hoher Helligkeit und einer besseren Gleichmäßigkeit.

Wie nehmen sie die besten OLED-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) ins Visier? Du hast es schon erraten: Helligkeit. Die neuen Mini-LED-Fernseher von TCL bieten die bisher höchste Helligkeit des Unternehmens (mit einer HDR-Spitzenhelligkeit von 2.000 nits, was selbst bei hellem Tageslicht für kräftige Highlights sorgen sollte). Hell, hell, hell - aber es wird auch mehr lokale Dimmzonen geben, um den Kontrast an beiden Enden der Skala zu verbessern.

Die neue C84-Serie ist der neueste Premium-Mini-LED-Fernseher von TCL und in den Größen 55, 65, 75 und 85 Zoll erhältlich. Die TCL C84 Serie ist ebenfalls mit der QLED-Farbtechnologie ausgestattet und wird von TCLs neuen AiPQ 3.0 Bildqualitätsalgorithmen unterstützt. Außerdem bietet sie Dolby Vision IQ für HDR und Dolby Atmos-Unterstützung für den Ton.

Der TCL C84 Mini-LED-Fernseher ist eine Möglichkeit, einem weißen Raum einen Farbklecks zu verpassen. (Image credit: TCL)

Für Gamer hat TCL seine neue C74-Serie vorgestellt, die QLED mit der Full Array Local Dimming-Technologie kombiniert, die angeblich eine Helligkeit von 1.000 nits erreicht (ein Rückschritt gegenüber Mini-LED, aber immer noch beeindruckend) und 144 Hz für Next-gen Gaming unterstützt. Dieses neue Modell (erhältlich in den Größen 55, 65 und 75 Zoll) kann sogar eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz erreichen, indem es die Auflösung herabsetzt - für PC-Spieler, die das möchten.

Schließlich gibt es noch die neue TCL C64 Serie, die in den Größen 43, 50, 55, 65, 75 und 85 Zoll erhältlich ist. Ausgestattet mit der TCL QLED-Technologie ist dieser neue Fernseher ein Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die breite HDR-Farben wünschen. Obwohl der Bildschirm standardmäßig mit 60 Hz läuft, kann er für Gaming mit einer niedrigeren Auflösung 120 Hz erreichen (allerdings erst ab 55 Zoll). Trotz des niedrigen Preises ist er auch mit Dolby Vision und Dolby Atmos zertifiziert - und er hat sogar HDR10+, also vollständige HDR-Unterstützung.

Außerdem gibt es eine neue 2023 S64 Dolby Audio Soundbar, die perfekt zu deinem neuen TCL-Fernseher passen wird.

Eine grünere Perspektive - das machen sie alle in Mailand, Liebling

Es geht nicht nur um maximale Helligkeit und hauchdünne Ränder - TCL macht auch viel Aufhebens von seinen Bemühungen, umweltfreundlicher zu sein. TCL Technology hat nach eigenen Angaben in den letzten Jahren 229,53 Millionen Tonnen Wasser eingespart, und die Menge an recycelten Wasserressourcen hat im Laufe des Jahres 54,64 Millionen Tonnen erreicht. Darüber hinaus wurden 81.865 Tonnen Abfall recycelt. Bis 2025 will TCL die Treibhausgasemissionen um 18%, den Wasserverbrauch um 27%, den Stromverbrauch um 13%, den Erdgasverbrauch um 70% und den EPS-Verbrauch um 10% senken.

Einer der besten Fernseher des letzten Jahres (Öffnet sich in einem neuen Tab) war der Roku-Fernseher der 6er-Serie von TCL, der die Mini-LED-Technologie des Unternehmens einsetzt, aber viel günstiger ist als vergleichbare Fernseher von Samsung - werden die diesjährigen Modelle also genauso gut abschneiden? Die Zeit wird es zeigen. Aber das, was wir bisher gesehen haben, sieht schon mal gut aus. Und um gutes Aussehen geht es in Mailand...