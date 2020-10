Sony WH-1000XM4: Veröffentlichungsdatum versehentlich durchgesickert - sie kommen sehr bald

Die drahtlosen Kopfhörer WH-1000XM4 von Sony könnten in nur wenigen Tagen offiziell angekündigt werden. Dies geht aus einer Produktliste von Dell Canada hervor, die jetzt wieder entfernt worden ist (via The Walkman Blog).

Die Auflistung enthielt zwar keine Bilder, zeigte jedoch ein CAD-Preisschild von 499,99 $ und den 23. Juni als Versanddatum - was darauf hindeutet, dass eine Ankündigung von Sony unmittelbar bevorstehen könnte, vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen.

Das Listing scheint ziemlich schnell entfernt worden zu sein, nachdem es entdeckt wurde, aber das hat einen anderen Online-Händler, Adorama, nicht davon abgehalten, in der Zwischenzeit seine eigenen Produktseiten zu posten.

Zwei Inserate, eines für eine schwarze und eines für eine silberne Version der Sony WH-1000XM3-Nachfolger, waren noch bis vor Kurzem auf der Website zu sehen, obwohl auf beiden Seiten stand: "Dieser Artikel ist nicht mehr erhältlich".

Eines von vielen Leaks

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Händler Details über die Sony WH-1000XM4 durchsickern lässt - vor nicht allzu langer Zeit enthüllte Walmart versehentlich eine Fülle von Spezifikationen für die neuen geräuschunterdrückenden Kopfhörer, die uns so ziemlich das meiste über die XM4 verrieten, was wir wissen wollten.

Diese Auflistung - zusammen mit einer weiteren durchgesickerten Produktseite von Best Buy - bestätigte den Preis von Dell Canada und gab an, dass die Kopfhörer 349 $ (etwa 349 €) kosten werden.

Das ist der gleiche Preis wie bei den Vorgängern, dem Sony WH-1000XM3, was Sinn macht - es sieht nicht so aus, als ob Sony viele drastische Änderungen an den branchenführenden Over-Ear-Kopfhörern vornimmt. In Deutschland kamen die 1000XM3 mit einem Preis von 379 € auf den Markt, daher würden wir - im Hinblick auf diese Leaks - davon ausgehen, dass Sony dies bei seinen neuen Kopfhörern beibehält.

Stattdessen sieht es so aus, als ob das Unternehmen einige sehr durchdachte Änderungen am XM3 vornimmt, einschließlich Multipoint-Pairing, Audio-Upscaling, Bluetooth 5 und Adaptive Sound Control.

Das Fehlen einer dramatischen Umgestaltung ist nicht unbedingt eine schlechte Sache; schließlich haben die XM3-Kopfhörer stets unsere Liste der besten Kopfhörer zwei Jahre in Folge angeführt, und wir wagen zu behaupten, dass die XM4-Kopfhörer in ihre Fußstapfen treten werden.

